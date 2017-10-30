«Заговор против США»

Расследование фактов возможного вмешательства России в президентские выборы в США в понедельник, 30 октября, принесло новые громкие результаты. Экс-советник по внешней политике избирательного штаба президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в даче ложных показаний ФБР, а Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, и его деловой партнер Рик Гейтс получили обвинительное заключение Минюста США по 12 пунктам, в первую очередь в "заговоре против США", "оказании лоббистских услуг иностранным клиентам" и "отмывании денег".

В постановлении окружного суда столичного американского округа Колумбия, обнародованном в понедельник, говорится, что ложь Джорджа Пападопулоса касалась его общения с иностранцами, включая граждан России, во время предвыборной кампании в США в 2016 году. Он уже признал себя виновным.

В августе 2017 года газета The Washington Post писала, что Джордж Пападопулос неоднократно пытался организовать встречу окружения Трампа с российскими чиновниками. В марте 2016 года Джордж Пападопулос разослал письма под заголовком "Встреча с российским руководством, включая Путина". С марта по сентябрь Пападопулос отправил около десяти подобных запросов. В одном из них говорится, что президент России Владимир Путин хочет лично принять команду Трампа. Предложения вызвали беспокойство сотрудников штаба и в итоге были отвергнуты его тогдашним руководителем Полом Манафортом. Пападопулос контактировал с российским Советом по международным делам. Представитель совета Иван Тимофеев подтвердил газете, что идея встречи "обсуждалась неформально" как часть диалога России и США.

Как выяснили американские правоохранительные органы, с 2006 по 2015 год Пол Манафорт получил около 75 миллионов долларов от правившей на тот момент на Украине "Партии регионов", которую возглавлял ныне беглый украинский президент Виктор Янукович. Для ухода от налогов Манафорт использовал множество офшорных компаний, с помощью которых "отмыл и скрыл" более 18 миллионов долларов. Его партнер Рик Гейтс таким образом присвоил более трех миллионов.

Расследованием занимается прокуратура Манхэттена, центрального района Нью-Йорка, совместно с командой специального прокурора министерства юстиции США Роберта Мюллера и профильными комитетами американского Конгресса. Американские законодатели желают точно выяснить, имел ли место какой-либо сговор между представителями России и любыми близкими к Кремлю иностранными гражданами, организациями и компаниями – и кем-либо из помощников Дональда Трампа, неоднократно в ходе своей президентской кампании заявлявшего о желании построить более тесные и теплые связи и сотрудничество с Москвой.

Трамп прокомментировал обвинения в адрес бывшего главы своего штаба Манафорта, еще не зная об обвинениях и признании Джорджа Пападопулоса. Президент США написал в твиттере, что Манафорт совершал свои действия несколько лет назад, до назначения главой предвыборного штаба Трампа. Кроме того, Трамп выразил недоумение, почему расследование не ведется в отношении его соперника по президентской гонке от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Помимо этого, Трамп вновь заявил об отсутствии какого-либо сговора:

В середине октября президент США заявил, что хочет скорейшего завершения всех расследований, "потому что все это надоело американцам". Специальным прокурором Робертом Мюллером пока не было обнаружено "совершенно никаких признаков сговора" между людьми из его предвыборного штаба и российскими представителями, подчеркнул тогда Дональд Трамп, добавив, что лидеры Демократической партии США используют расследование "российских связей", чтобы оправдать свой проигрыш в президентской гонке.

​Чуть ранее американский телеканал NBC News сообщил, что Пол Манафорт, возможно, получил кредиты на общую сумму около 60 миллионов долларов от Олега Дерипаски, российского олигарха, близкого Кремлю. Манафорт и Дерипаска до того некоторое время были бизнес-партнерами. По данным NBC News, офшорным компаниям, связанным с Манафортом, от принадлежащей Дерипаске фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, в общей сложности были переведены три кредита – последовательно на 26, 7 и 27 миллионов долларов в течение последних 10 лет.

Менее чем за две недели до того, как Дональд Трамп был официально номинирован Республиканской партией кандидатом в президенты США, Пол Манафорт довел через посредника до Олега Дерипаски, что готов лично информировать его о ходе предвыборной кампании. Об этом 20 сентября написала газета The Washington Post.

Представители Пола Манафорта заявляют, что он не был в сговоре с российским правительством. Москва вмешательство в выборы в любых иностранных государствах категорически отвергает. Из-за этого скандала Манафорт и покинул пост главы штаба Трампа спустя всего три месяца после назначения.

В сентябре телеканал CNN, журналистов которого Дональд Трамп постоянно обвиняет в целенаправленной политике, направленной на дискредитацию его администрации, сообщил, что американские спецслужбы, заручившись тайным судебным ордером, до и после президентских выборов 2016 года прослушивали Пола Манафорта.

Из отрывочных сведений, полученных CNN от своих источников, складывается впечатление, что Манафорт мог просить Россию оказать некое содействие Трампу, что и вызвало интерес к нему со стороны Министерства юстиции, прокуратуры и спецслужб. Подозрения были основаны на перехвате переговоров Манафорта с предполагаемыми "российскими агентами", а также на переговорах самих этих агентов друг с другом. Манафорт отрицает, что когда-либо вступал в контакты с россиянами, зная, что они работают в разведке.

ФБР обратило внимание на Пола Манафорта впервые еще в 2014 году – как раз в связи с лоббистской деятельностью ряда вашингтонских фирм в пользу украинской "Партии регионов".

Пол Манафорт, возглавивший избирательный штаб Дональда Трампа в июне 2016 года, практически сразу же после назначения участвовал во встрече Дональда Трампа – младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт оставил свой пост, после того как стали известны подробности его деловых и политических связей с Виктором Януковичем.