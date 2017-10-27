Российский троллинг: фейки и провокации

Блокировка подозрительных аккаунтов в социальных сетях затрудняет расследование истинного масштаба деятельности "фабрики троллей" в ходе президентской кампании в США. Однако уже установлено, что они не только отравляли сознание, но и устраивали реальные политические акции.

* Осторожно, эта публикация содержит иллюстративный материал "фабрики троллей".

19 октября сенаторі-демократы Марк Уорнер и Эми Клобушар и республиканец Джон Маккейн внесли в Сенат законопроект об усилении контроля за политической рекламой, размещаемой в социальных сетях. Провайдеры соцсетей должны будут указывать юридическое лицо, оплатившее рекламу, как это делается на телевидении, радио и в бумажной прессе, включая онлайн-версии. Авторы билля аргументируют необходимость его принятия сообщениями о массированной кампании, которую вели в социальных сетях российские "тролли" посредством публикации целевой политической рекламы.

Однако лидеры индустрии, Facebook и Google, стараются не допустить принятия законопроекта. Как пишет New York Times, на выполнение этой задачи мобилизована "армия лоббистов и юристов".

В 2006 году Федеральная избирательная комиссия единогласно исключила блоги из общего правила, мотивируя свое решение защитой свободы слова. В 2010-м Google добился исключения для своего поисковика. Однако когда в ходе нового избирательного цикла в комиссию с аналогичным ходатайством обратился Facebook, голоса ее членов разделились поровну (3:3). Тогда Facebook стал просто игнорировать правило, ссылаясь на техническую сложность различения рекламы политической и коммерческой.

По данным самой компании, Facebook получил более 100 тысяч долларов от рекламодателя, известного как "фабрика троллей". Это петербургское заведение под названием "Агентство интернет-исследований" прославилось после статьи Адриана Чена, опубликованной в июне 2015 года в New York Times Magazine. Есть сведения, что "фабрика" финансируется структурами "прикремленного" бизнесмена Евгения Пригожина, но сам он никогда этого не подтверждал. В 2015 году "Агентство" перестало существовать как юридическое лицо, но "фабрика" продолжала действовать под другими названиями.

100 тысяч долларов – это менее 0,0004 процента рекламных доходов Facebook. Однако законопроект угрожает всей политической рекламе, и потому провайдеры соцсетей мобилизуют все силы, чтобы не допустить принятия законопроекта Клобушар – Уорнера – Маккейна.

Закон запрещает финансовое участие иностранных физических лиц и организаций в избирательной кампании. На этом основании 20 членов Конгресса, все демократы, направили 20 сентября письмо председателю Федеральной избирательной комиссии Стивену Уолтеру с призывом поставить барьер российскому вмешательству, которое, по их словам, "глубоко тревожит и требует ответа". В настоящее время членами комиссии являются трое республиканцев, один демократ и один независимый член (это как раз председатель), а шестое место вакантно. Они не высказываются публично и, судя по всему, склонны дожидаться окончания сенатского расследования "Рашагейта" в Конгрессе и в офисе специального прокурора Роберта Мюллера.

Проблема состоит еще и в том, что российские тролли маскируются под американцев и американские общественные организации, не существующие наяву. В сетях они работают через прокси-серверы, обеспечивающие клиенту анонимность. А поскольку провайдеры соцсетей удалили все подозрительные аккаунты, теперь невозможно проследить многократную переадресацию и установить конечного пользователя. По той же причине трудно восстановить полную картину деятельности троллей, масштаб их вмешательства в американский избирательный процесс. Журналисты успели отследить деятельность лишь некоторых из выявленных сообществ, таких как Being Patriotic, Secured Borders и Black Matters US.

Все они занимались разжиганием вражды и недовольства, и это явно шло на пользу одному из кандидатов. Достаточно полюбоваться на продукцию группы Secured Borders, чтобы оценить ее провокационный потенциал.

"Современная война ведется с помощью деторождения, – гласит надпись на левой картинке. – Но они не захватят нашу страну, если мы не позволим им въехать". Текст на правой: "Президент Трамп положил конец давней традиции праздновать Рамадан в Белом доме".

Надпись на картинке:

"Я считаю, законы шариата станут могучим новым направлением развития свободы и демократии.

Хиллари Клинтон

Хиллари хотела увеличить на 550 процентов число исламских беженцев. Если она будет избрана, она откроет границы США для террористов ИГИЛ".

Это чистый фейк: Хиллари Клинтон никогда ничего подобного не говорила. Фейк, изготовленный "фабрикой троллей" и растиражированный сторонниками Дональда Трампа.

В августе этого года по случаю солнечного затмения президент Дональд Трамп перепостил в твиттере картинку под названием "Лучшее на свете затмение".

Автором изображения значится некий Джерри Рейзор Травон, яростный трампист, о котором в интернете нет никакой информации, кроме той, какую сообщает о себе он сам.

Но мем про затмение выходил и с логотипом Secured Borders в сопровождении такого комментария: "Надеюсь, очень скоро Трамп затмит Обаму полностью! Пора ликвидировать так называемое наследие самого расистского, коррумпированного, коммунистического и антиамериканского президента США".

Но тролли не только отравляют сознание. Во время президентской кампании они организовывали или пытались организовать политические акции. Агентство РБК, опубликовавшее 17 октября наиболее подробное расследование действий "фабрики", утверждает, что все началось весной 2015 года с невинного розыгрыша. Сотрудники "фабрики" несколько дней подряд зазывали жителей Нью-Йорка через Facebook на раздачу бесплатных хот-догов, а потом, давясь смехом, наблюдали в режиме реального времени, как в назначенное место приходили люди, недоуменно озирались, сверялись со смартфоном, туда ли они пришли, и уходили. Возможно, тролли учинили эту насмешку развлечения ради, но кто-то сообразил, что таким же образом можно заниматься в сетях и более серьезными вещами.

По данным издания Daily Beast, в августе прошлого года петербургские тролли под вывеской сообщества Being Patriotic занимались организацией "патриотического флешмоба" в поддержку кандидата Трампа в 17 городах Флориды. Флешмоб был назначен на субботу, 20 августа, и состоялся по меньшей мере в двух городах – Форт-Лодердейл и Корал-Спринг. Установить, имели ли место мероприятия в других, не представляется возможным: Facebook удалил аккаунт группы.

Being Patriotic занимался организацией предвыборных акций по меньшей мере еще трижды. Разумеется, в отличие от раздачи хот-догов, такие затеи требуют предварительной подготовки и правдоподобия. Когда журналисты Daily Beast пытались выяснить у активистов, чьи координаты были указаны в качестве контактов, каким образом организовался флешмоб, они припоминали, что им кто-то звонил и предлагал стать частью всефлоридского флешмоба. Но кто звонил, от имени какого сообщества – она начисто забыли. Однако помимо волонтеров в организации мероприятия в Форт-Лодердейле участвовало и вполне официальное лицо – секретарь местного отделения Республиканской партии и председатель местного избирательного штаба Трампа Долли Тревино Рамп. Надо полагать, потому флешмоб и состоялся в городе, что был организован при помощи административного ресурса. Эта дама, увы, общаться с журналистами отказалась.

РБК детально описывает приемы другого детища "фабрики" – BlackMattersUS. В отличие от сетевых групп, это новостной портал, посвященный проблемам равноправия афроамериканцев. Сайт продолжает действовать. Словосочетание Black Matters очень похоже на фразу Black Lives Matter – "Жизни черных имеют значение". Это название действительно широкого общенационального движения афроамериканцев. Но пользователи, которые ищут информацию о нем, часто попадают на BlackMattersUS. Как указывает РБК, именно так, через поисковики, заходит на сайт 42,2 процента его аудитории. У сайта респектабельный вид, ему удалось взять интервью у людей, имеющих вес в афроамериканской общине. После этого троллям было несложно подключить к своим операциям провинциальных активистов. По данным РБК, BlackMattersUS организовал в США около 10 мероприятий.

На прошлой неделе телекомпания ABC News рассказала о том, как операторы BlackMattersUS и другого ресурса "фабрики", BlackFist, вербовали активистов-афроамериканцев. В частности, в марте прошлого года популярный исполнитель хип-хопа Ронни Хьюстон из Сент-Луиса получил через Instagram предложение записать музыкальный клип "о социальных проблемах". Ронни согласился. Он сочинил и записал песню Body Reace Mix. Сейчас этот клип представлен на сайте BlackMattersUS как "официальная музыка" сайта, но увидеть его нельзя, потому что платформа YouTube заблокировала аккаунт, на котором он был размещен. Хьюстон говорит, что, если бы он знал, что заказчик не имеет никакого отношения к движению Black Lives Matter, он отказался бы от предложения.

Рекордную для "фабрики" аудиторию собрал постинг в сообществе South United в защиту права на оружие. На картинке был изображен главный отрицательный персонаж мультсериала Йосемитский Сэм, славящийся своей любовью к револьверам. "Лайкни и поделись, – призывал Сэм, – если ты вырос на моих мультфильмах, у тебя есть пистолет и ты никого не застрелил и не убил!" Поводом для картинки стало сообщение о том, что Сэм запрещен на американском телевидении за свою чрезмерную агрессивность – сообщение, как выяснилось, ложное. Это была модификация мема, созданного и опубликованного сообществом "Неполиткорректная Америка". Различие состояло в том, что на картинке South United Сэм был изображен на фоне флага Конфедерации.

По подсчетам Facebook, политическую рекламу, оплаченную "фабрикой троллей", в 2016 году видели хотя бы однажды примерно 10 миллионов американцев. Журналисты РБК утверждают, что располагают списком, в котором значится "около 120" созданных и управлявшихся "фабрикой" аккаунтов в Facebook, Instagram и Twitter. В США их аудитория – более шести миллионов подписчиков. В августе и сентябре этого года все они были заблокированы провайдерами.

В беседах с журналистами РБК сотрудники "фабрики" отрицали наличие "прямой кооперации" с администрацией президента и утверждали, что "сами обалдели от результатов" своей работы. По словам троллей, для них это был "чистой воды фан". За который им, впрочем, платили деньги. Общая сумма расходов "фабрики" на президентскую кампанию в США составила 2,2 миллиона долларов, из которых миллион – фонд зарплаты.