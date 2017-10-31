Чтобы решить судьбу аннексированного Крыма, необходимо провести там независимый референдум, предложила возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак.

Идея о новом голосовании за статус аннексированного полуострова звучит из уст российских оппозиционеров не впервые. Ранее о нем говорили Алексей Навальный и Михаил Ходорковский. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский предложил решать проблему аннексии всем миром. А оппозиционер Илья Яшин считает правильным либо выплатить Украине денежную компенсацию, либо вернуть полуостров Киеву, но с гарантиями для русскоязычного населения.

Украинский эксперт-политолог, политический консультант Александр Палий считает, что Кремль может пойти на повторный референдум, только если будет уверен в результате.

Возможно, Кремль готовит электорат к определенным компромиссам в будущем

– Надо понимать, что Ксения Собчак – чисто кремлевский кандидат, иначе бы ей не давали эфиров на федеральных телеканалах. Возможно, она в самом деле полагает, что Крым незаконно захвачен Россией, но главное – что эта мысль так громко прозвучала в российском информационном пространстве. Возможно, таким образом Кремль готовит электорат к определенным компромиссам в будущем. Путинский режим, быть может, и согласился бы в итоге провести в Крыму повторный референдум, поскольку в российских условиях все выборы – не выборы, влияние пророссийских СМИ там подавляющее, да и много россиян приехало жить. Но ведь изменение границ страны возможно только по результатам общенационального голосования.

Александр Палий уверен, что россияне наблюдают за реакцией Украины на заявления о повторном референдуме, но реагировать на них как раз и не нужно, по крайней мере, на этом этапе.

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Вице-премьер российского правительства Крыма Георгий Мурадов осудил позицию Ксении Собчак:

«Это свидетельствует о том, что она является совершенно неискушенным и неподготовленным политиком, потому что в ходе нашего крымского референдума была альтернативная точка зрения, абсолютно ясная. Сколько бы мы – хоть десять, хоть 50 – референдумов ни провели, которые, безусловно, дадут те же самые результаты – это не устроит ни Запад, ни Украину. Все, что заявляет Ксения Собчак по Крыму – это лживая трактовка наших политических противников. Если, как в данном случае, становиться на сторону оппонентов и противников России и применять их не отвечающие действительности трактовки любых политических событий, то это уже не кандидат в президенты России, а кандидат в президенты какой-то другой страны».

Российский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников пророчит Ксении Собчак до 8% поддержки после слов о Крыме.

– Ее заявление про повторный референдум – это, безусловно, домашняя заготовка. Она должна представлять некую альтернативную позицию, но лишь в определенных рамках. Рассчитано это на 7-8% российского электората с похожей точкой зрения на Крым. Примерно столько же она и может набрать, став новой и приемлемой для Кремля оппозиционной политической силой. Политтехнологи, очевидно, именно этого и пытаются добиться. Задача Ксении Собчак, на мой взгляд, – еще и потроллить кандидатов-старцев вроде Владимира Жириновского и Геннадия Зюганова, которые засиделись в «дежурных оппозиционерах».

Российский политический деятель, политэмигрант Ольга Курносова заключает, что слова Ксении Собчак могут быть подготовкой и к референдуму в самой России.

Ксения Собчак должна провести яркое шоу и вызвать интерес россиян к этим скучным и предсказуемым выборам

– Напомню, что выборы президента должны состояться 18 марта 2018 года, то есть в четвертую годовщину аннексии Крыма. Мне кажется, в Кремле витает идея провести вместе с голосованием за главу государства и новый референдум по полуострову, поскольку в марте 2014-го Россия нарушила не только международное право и территориальную целостность Украины, но и собственную конституцию. Так что мы видим проверку общественного мнения – возможен ли такой сценарий. Так или иначе, Ксения Собчак должна провести яркое политическое шоу и вызвать интерес россиян к этим скучным и предсказуемым выборам.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)