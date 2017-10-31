Нынешние власти Крыма продолжают бороться с западными традициями. Под негласным запретом на полуострове оказались День святого Валентина и Хэллоуин – старинные праздники, которые в Крыму отмечают преимущественно молодые люди. Мы решили выяснить, что о празднике Хэллоуин​ думают крымчане.

Происхождение Хэллоуина связывают с древним кельтским обычаем празднования ночи всех святых. По информации исследователей, основу праздника составляла вера людей в то, что с помощью специфических костюмов и горящих тыкв они способны обмануть темные силы и те, приняв их за своих, пройдут мимо.

Хэллоуин распространен в США, Канаде, Ирландии и Великобритании. Во многих странах постсоветского пространства этот праздник тоже отмечают, но в меньших масштабах – в основном, те, кто желает весело провести время. В Крыму также привыкли отмечать Ночь всех святых. Но в последние годы празднику здесь препятствуют местные власти. Подконтрольные России чиновники и православное духовенство трактуют его значение по-своему.

«Устраивать шабаши недопустимо»

В этом году глава подконтрольного России крымского правительства Сергей Аксенов снова призвал крымчан отказаться от празднования Хэллоуина. Особое недовольство он выразил относительно распространения атрибутов праздника в учебных заведениях.

«Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова. Устраивать подобные шабаши в учебных заведениях недопустимо, в том числе и под видом «частной инициативы», – написал Аксенов на своей странице в фейсбуке.

Отдельно Аксенов обратился к представителям бизнеса, которые зарабатывают на развлекательных программах, посвященных Хэллоуину. «Нельзя ставить собственную прибыль выше интересов общества и нравственных законов. Это морально ущербная позиция», – пишет нынешний глава крымского правительства.

В прошлом году Аксенов выразился более радикально, назвав «темные традиции» Хэллоуина «средством культурной и духовной агрессии», а также «бытовым сатанизмом».

Не менее категорично отзываются о Хэллоуине в крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата. Руководитель епархиального отдела по делам семьи, протоиерей Владимир Кашлюк назвал его «издевательской насмешкой над религиозным сознанием верующих, потому как этот псевдопраздник абсолютно не имеет никакого отношения к христианским святым Западной Церкви». Он выразил сожаление, что современная общественность «очень толерантно» относится к Хеллоуину, в результате чего многие родители и педагоги безответственно организовывают или поощряют участие детей в этом празднике.

Позицию чиновников и духовенства активно транслируют в крымских СМИ, добавляя Хэллоуину и без того демонического образа.

Страшные образы, скидки на алкоголь и подарки

Но несмотря на недовольство чиновников и духовенства, крымчане продолжают отмечать Ночь всех святых. Крымские ночные клубы предлагают тематические программы. Популярными также остаются услуги праздничного макияжа и костюмов на прокат.

К примеру, товары для Хэллоуина предлагает симферопольский торгово-развлекательный комплекс «Меганом».

На прокат можно взять и костюмы для Хэллоуина.

А местные умелицы предлагают услуги праздничного макияжа: «Страшные образы на Хэллоуин, только для тех, кто хочет быть в центре внимания». Стоимость макияжа стартует от 300 рублей.

В открытом доступе Крым.Реалии нашли больше десяти объявлений от развлекательных заведений полуострова о проведении праздничных программ в ночь на 1 ноября. Некоторые уже отметили Хэллоуин несколькими днями ранее.

Арбузный Хэллоуин отмечали 28 октября в одном из клубов Севастополя. «Литры подарков, мешки позитивных конкурсов и кровавых утех!!)))) Все в стиле и в традициях любимого клуба!!! Призы за лучшие костюмы!!!!», – пишут организаторы в соцсетях.

Отметить Хэллоуин приглашала и севастопольская арт-студия. «Готовьте свои устрашающие костюмы, настраивайтесь на контакт с мистикой и древними культами. Мы погрузимся с вами к истокам праздника, угостимся вкуснейшим глинтвейном и дарами урожая, послушаем страшные истории в кругу друзей при свечах, принесем что-нибудь (или кого-нибудь) в жертву», – указано в объявлении.

В Симферополе ночные заведения нанимают ди-джеев и приглашают музыкальные рок-коллективы для выступлений в праздничную ночь.

Некоторые клубы предлагают бесплатное караоке всю ночь.

Стоимость входного билета на тематические мероприятия в среднем составляет 500 рублей. Почти все заведения предполагают скидки на алкоголь и кальяны, а также подарки за самые оригинальные костюмы.

По такому обилию предложений можно судить, что спрос на Хэллоуин в Крыму есть, несмотря на критику властей и духовенства.

Желающие праздновать не скрываются. 31 октября корреспонденты Крым.Реалии встретили на улицах Симферополя несколько групп молодых людей, которые гуляли по городу с праздничным макияжем.

«Мы каждый год так собираемся с друзьями, одеваемся в костюмы и гуляем. Это весело. Когда идем по улице, некоторые люди просят обняться. Обнимается. Вот и все. Реакция людей на нас положительная» – рассказали молодые люди.

Праздник они рассматривают исключительно как повод повеселиться в кругу друзей. Подробнее об этом смотрите в видеоролике Крым.Реалии.