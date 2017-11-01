Этот текст – о сходствах и различиях причин и проявлений галлюцинозов у больных шизофренией и у тех психически здоровых людей, которые "бесплатно" приобщились к кремлевской системе этической шизофрении с их "ухо-глазным" целительством птичьим молоком вперемешку с соловьиным пометом в ТВ-кисельных берегах под пристальным надзором четырехглазого орла с цепкими когтями авторитарной власти.

Толчком для обращения к теме послужило мелкое событие в универмаге "Пятерочка": случайно обратил внимание на ряд пакетов под брендом "Русское молоко". На их фирменных логотипах красовалась не логически ожидаемая буренка, а стилизованная курица-несушка. Мгновенно возникли ассоциации с "птичьим молоком" вместо коровьего, о молочных реках в кисельных берегах, появилось желание поделиться своими знаниями про "старые песни о главном".

Кратко напомню о терминах, имеющих отношение к теме. Галлюцинация (лат. hallucinatio, бредни) – это образ, который возникает в сознании человека без внешнего раздражителя, изнутри его; однако больной убежден в реальности событий, которых вообще нет (например, поймавший "белочку" алкоголик видит живых чертей вокруг себя). Этим галлюцинации отличаются от других форм искажения объективной реальности, например, от псевдогаллюцинаций, которые воспринимаются не обычными органами чувств, а "духовным", "внутренним" зрением или слухом: больные "слышат" голоса, звучащие у них в голове, воспринимают звучание мыслей, "видят" внутренним зрением феномены, которые возникают как бы извне и поэтому приобретают свойства иной объективной реальности (яркий пример – Жанна д’Арк).

Галлюцинозу – наплыву "видений" и "голосов" при сохранении сознания предшествуют, как правило, состояния тревоги, страха, беспокойства, появление бредовых идей типа "кругом враги, экстремисты, обиженная русская духовность". Галлюцинозы характерны для психических расстройств, связанных с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций при шизофрении, а также наркомании, алкоголизме. Однако они могут возникать у здоровых людей под воздействием сильных негативных или позитивных переживаний эмоционального или физического характера, как искажение реальных событий типа "распятый мальчик, Крымнаш, Николай II и Матильда" или как иллюзий о чем-то.

Важно понимать, что логика галлюцинирующего "Я говорю правду, потому что реально вижу и слышу то, что есть на самом деле" противоречит логике психиатра, профессионально уверенного в "кривой правде" спутанного мышления пациента, однако опытный врач никогда не станет переубеждать больного человека в его заблуждениях. На этом умолчании строится система лечебного доверия к психиатру, который может сказать пациенту: "Я тебе верю, только ты об этом больше никому не рассказывай, потому что они тебя не поймут и тебя засмеют".

86% искреннего доверия Владимиру Путину есть четырехкратный социальный блеф

Некоторые психиатры настолько входят в свою "умную" исключительность, что неосознаваемо из статуса врача иногда переходят в состояние пациентов палаты №6. Большие социальные группы здоровых людей также неосознаваемо присваивают себе роль мудрого целителя: "Мели Емеля, твоя неделя". Их доля в общей массе может составлять, согласно нормальному распределению случайных величин Гаусса (-20% – ±60% – +20%) до 80%, в числе которых искренних адептов или противников чего-то или кого-то должно быть не более одной пятой. На правило Гаусса ориентируются все серьезные научные исследования параметров личности в психологии и психиатрии. Следовательно, 86% искреннего доверия Владимиру Путину есть четырехкратный социальный блеф, и это прекрасно понимают многоопытные политтехнологи из кремлевского курятника. Именно это обстоятельство вынуждает власти делать антидемократические и как бы абсурдные в исторической перспективе логические шаги, однако они умеют решать серьезные оперативные задачи управления обществом не в русле честных демократических выборов, а в логике этической шизофрении.

Этическая шизофрения отличается от психического заболевания тем, что маркирует личностно нераспознанные состояния интуитивно-рациональной безысходности в сложностях реальной жизни. Это новое понятие (этическая шизофрения – авторский термин) развивает идею Грегори Бейтсона о механизме возникновения психологической шизофрении в результате "двойного посыла" взаимоисключающих смыслов. Привожу пример из практики семейного консультирования. В разведенной семье мать дала задание сыну: "На свой день рождения пригласи отца в гости, чтобы он не пришел", – но подросток внезапно, непонятно и серьезно заболел в ответ на кривую правду материнского послания, и праздник 12-летия пришлось отменить. "Перпендикулярная" логика в этом и подобных случаях выступает как нераспознанный смысловой галлюциноген, логический аналог психоделиков, которые изменяют восприятие реальности, вводят человека в измененные состояния сознания, провоцируют эмоциональный стресс, что и произошло с ребенком.

Психоделики традиционно использовались в народной медицине, шаманских и религиозных практиках. Их этико-физиологические эффекты близки к религиозным чувствам, возникающим в процессе молитвенных ритуалов. Но механизмы религиозных воздействий иные, их химия основана на алогичности информационных потоков: уши слышат то, что снаружи "вливают" в них проповедники – это правда физически реальных звуков, а глаза видят образы, рождающиеся изнутри их в правде лирических смыслов. Из-за этого двойственная логика "физики-лирики" вступает в неосознаваемый конфликт просто потому, что реально воспринимаемого Бога перед ними нет. Проще: в актуальной реальности вера есть, а физического объекта веры нет, из-за чего и возникает аналитический тупик. Для выхода из множества подобных смысловых лабиринтов эволюционно сформировались механизмы этико-физиологической защиты в разных формах, например, неуправляемой агрессии/регрессии или автоматической блокировки рационального анализа от "вредной" информации с уходом в измененные состояния сознания, включая галлюцинозы пребывания в "раю", "странствиях в загробной жизни", "диалогов с Богом, ангелами, с умершими, с героями прошлых времен".

Если перевести научные знания на бытовой язык, то механизм возникновения этической шизофрении основан на сознательном одурачивании перпендикулярными логическими конструкциями тех, кто этически и эмоционально безграмотен, и поэтому попадает в тупики логических галлюцинозов: восхищающих и воодушевляющих, пугающих и агрессивных, злобных и негодующих измененных состояний сознания. Приемами смешения логик активно пользуются публичные деятели, агитаторы, проповедники и прочие манипуляторы социальных коммуникаций.

От действий информационных "мичуринцев" вся галлюцинирующая, ханжеская, хамская, невежественная и морально подлая шваль всплыла с этического дна России

Большевики безжалостно разломали здание православного галлюциноза (опиума для народа) для того, чтобы заменить его (свято место пусто не бывает) на классовый галлюциноз. Реальный "физический" и "лирический" тупик народной жизни СССР в состоянии этического галлюциноза "будущего" коммунизма, предсказуемо привел к благу естественного отрезвления народа – дурманящая явь рухнула. Этим немедленно воспользовалась вся криминальная рать. Они реалисты, их словом не прошибешь, верят только в то, что можно посчитать и оценить. Для решения сложных задач по выращиванию дорогих продуктов – дворцов, лимузинов, яхт – криминальной власти потребовалась отзывчивая социальная почва, что-то вроде современной и весьма эффективной гидропоники для выращивания овощей, только более дешевой и надежной. Таким условиям отвечает телевизионная "психопоника", на которой можно выращивать любые логические галлюцинозы, например, "мочить в сортире, в Крыму, в Украине, в Сирии", "нас нигде нет, но мы везде победили, а уходить нельзя, иначе все перережут друг друга", "денег нет, а мы духовны", "вернем себе великое прошлое наших побед". От действий информационных "мичуринцев" вся галлюцинирующая, ханжеская, хамская, невежественная и морально подлая шваль всплыла с этического дна России. Она питается информационным пометом и захлебывается от счастья жизни в самой демократичной, свободной и православно духовной стране под началом двуглавого орла. Пустой холодильник – враг, но он их не победит, потому что есть телевизор, понятный и надежный друг.

Все формы галлюцинозов сходны разрывом с реальностью и алогичностью суждений о причинно-следственных связях между мыслеобразами и фактическими событиями. Этим они роднятся с известными алогизмами типа "В огороде бузина, а в Киеве дядька". Есть и существенные различия: галлюцинозы больных людей отличаются единичностью, тематической устойчивостью, незаразны и лечатся медицинскими препаратами. В противовес им, галлюцинозы при этической шизофрении информационно заразны, лечатся не медикаментами, а скукой, правдой и смехом, поэтому для своей активности нуждаются в периодической смене тематических галлюциногенов.

Для российских ТВ-жителей наступает золотое время их одурачивания – грядущие выборы президента. Активность и смысловое наполнение предвыборных программ у потенциальных претендентов разные, но принцип запрета на доступ к телевизионной аудитории един для всех нежелательных оппозиционеров. Среди аналитических суждений о разных вариантах предвыборных стратегий мое внимание привлекла статья Андрея Илларионова с такой главной идеей: "Фундаментальная проблема политической жизни страны заключается в том, что мы застряли в парадигме логики индивидуальных действий и никак не можем перейти к логике коллективных действий", поэтому "надо научиться совместной работе – и на национальном уровне, и на региональном уровне, и даже (и прежде всего) среди самой оппозиции". Против этой красивой и правильной логики у меня есть серьезный аргумент: идея благодетельных коллективных действий в российском социуме исторически испоганена царской и советской властями, восхвалявшими крепостной труд, колхозы, социалистическое соревнование и коммунистические бригады – красивые социальные бредни для дураков.

Главное преступление современной власти состоит в жестком запрете на деловую и социальную конкуренцию через механизмы коррупции. Их надо разбивать в первую очередь, после чего естественная инициативность здравомыслящих людей быстро улучшит ситуацию. По моему мнению, Алексей Навальный избрал правильную стратегию по раздурачиванию людей с помощью правды. Именно этого больше всего боится власть, поэтому и предпринимает активные действия по разрушению социальной структуры сторонников Навального. Однако Путин может задействовать весьма коварный вариант информационного боя с неназываемым противником так, чтобы одним приемом логического каратэ "положить весь мир на лопатки".

Гражданам, чрезвычайно зависимым от телепропаганды, кинули сладкую косточку для ухо-глазного "обгладывания" – Ксению Собчак. Она выросла в профессионального мастера созидания смысловых галлюцинаций, ее участие в предвыборной гонке сделает то, о чем мечтает власть. В итоге гламурно-предвыборных действий не только пенсионерский, но и диванный электорат как мудрый народный целитель в состоянии этического галлюциноза с некоторым даже негодованием отправится на избирательные участки, чтобы протестно проголосовать против… нет, не против Путина, а против Собчак. ЦИК всего лишь подкорректирует результаты высокой активности граждан. Власть одержит убедительную победу над очередным российским галлюцинозом.

Георгий Юрьев, эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук

Мнения, высказанные в рубрике "Блоги", передают взгляды самих авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Оригинал публикации – на сайте Радио Свобода