В Крыму третий день бушует непогода. Сильный ветер и снег с дождем заставили местные службы перейти на экстренный режим работы. Серьезная ситуация наблюдается на Ангарском перевале, который засыпало снегом. Крым.Реалии следят за ситуацией.

Традиционное для Крыма октябрьское «бабье лето» сменилось похолоданием, сильным ветром и снегом. В таких погодных условиях крымчане живут третий день. Непогода приводит к локальным авариям в сетях коммуникаций. Спасатели и коммунальщики вынуждены работать в экстренном режиме. Но несмотря на внезапно нагрянувшую зиму, в домах многих крымчан так и не включили отопление.

«Жертвы» непогоды

Первым замело Ангарский перевал. Там 30 октября пошел снег, переросший в метель. Это стало причиной первых ДТП.

31 октября ситуация осложнилась. На перевале начались пробки. Одну из них спровоцировал троллейбус «Симферополь – Ялта», застрявший на ялтинской трассе. Он перегородил проезд остальным автомобилям.

Несколько человек пытались вручную толкать троллейбус, чтобы освободить проезд на трассе.

Капризы погоды ощутили на себе и симферопольцы. Утром 31 октября в городе выпал град.

В тот же день снег выпал в Севастополе. Непогода спровоцировала аварию на Троллейбусном спуске – в троллейбус с пассажирами ударила молния.

«В троллейбус «Тролза «Мегаполис» № 2044, выполнявший маршрут № 7, попала молния, в результате чего загорелся прибор учета электроэнергии в кабине водителя. Водитель Юрий Колосов смог быстро высадить находящихся в транспорте пассажиров и самостоятельно потушил пламя огнетушителем, а затем отбуксовал машину в парк», – пишет «Севастопольская газета». Пострадавших в результате аварии нет.

Из-за непогоды в Севастополе закрыли рейд катеров между северной и южной бухтами. Керченская паромная переправа тоже перешла на работу по фактической погоде.

Ялта без тепла, Керчь без воды

Непогода в последние дни настигла и Ялту. Южную столицу Крыма накрыло дождями и мокрым снегом. Температура воздуха в городе держится на отметке +7+10 градусов. В связи с этим городские власти пообещали со 2 ноября начать отопительный сезон в жилом секторе.

Тепла еще нет и в квартирах керчан. Кроме того, чиновники сообщили, что местным жителям следует готовиться к перебоям с водоснабжением – в связи с аварийными работами на водоочистной станции. «Керченский филиал приносит извинения за причиненные неудобства. Населению и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на период проведения ремонта», – заявляют в администрации.

В Евпатории в период непогоды тоже начались перебои с коммуникациями. 1 ноября в дежурно-диспетчерской службе города сообщили о локальных авариях на теплотрассах и газовых сетях.



Угрозы и прогнозы

Пресс-служба крымского главка МЧС России обнародовала экстренные предупреждения об ухудшении погодных условий. Крымчан призывают быть осторожными в этот период и не планировать дальних переездов.

По информации ведомства, в связи со сложными погодными условиями ряд объектов жизнеобеспечения могут выйти из строя.

«Наибольшая вероятность аварий на электроэнергетических системах прогнозируется в Симферопольском, Джанкойском, Белогорском, Бахчисарайском, Кировском, Ленинском районах, в Керчи и на ЮБК из-за технического износа и неисправности оборудования», – говорится в сообщении.

Кроме того, крымские спасатели предупреждают о возможных подтоплениях на участках без естественного стока воды и нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем в связи с сильными осадками, снегом и подъемом уровня крымских рек.

В Симферополе из-за осадков городские власти объявили повышенный «оранжевый уровень» опасности. «У нас был объявлен «оранжевый уровень» опасности. Все службы приведены в усиленный режим работы. Но ничего страшного не произошло. В городе оказались поваленными несколько деревьев», – цитирует главу подконтрольной России администрации города Игоря Лукашева «Крыминформ».

Об осложнении ситуации на дорогах заявляют также в крымском управлении ГИБДД России и советуют водителям «переобуть» автомобили в зимнюю резину.

Крымские синоптики поясняют нетипичную для октября погоду на полуострове вторжением арктического холодного воздуха на теплое Черное море.

«Это привело к развитию мощной кучево-дождевой облачности над акваторией моря и в горах, из которой выпадали сильные и очень сильные осадки в виде дождя и снега. В южных районах и в горах наблюдались грозы, снежная крупа (явление, близкое по структуре к граду, но наблюдается в холодное время года), отложение мокрого снега, на горных дорогах гололедица», – поясняют в крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики управления прогнозировали ослабление осадков 1 ноября и существенное потепление на полуострове к концу недели. Но 1 ноября появилось новое предупреждение о сильном снегопаде в крымских горах и гололеде на дорогах полуострова.