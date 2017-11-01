В ночь с 31 октября на 1 ноября на Южном берегу Крыма вышли из строя две газопроводные трубы и линия электропередач. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что эти объекты остановились из-за «внешнего повреждения». Корреспондент Крым.Реалии выяснял, что случилось с ЛЭП и газопроводом и к каким последствиям привела авария.

Первыми о чрезвычайных происшествиях на ЮБК сообщил Национальный антитеррористический фронт России. По информации ведомства, 31 октября около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное, зафиксировали снижение давления газа.

«Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Судя по сообщениям российских ведомств, 31 октября в районе 20 часов произошло две поломки. Одна – на линии электропередач, вторая – на газопроводе.

По информации Министерства энергетики России, на высоковольтных линиях «Алушта – Лучинская» и «Алушта – Перевальное» упала железная анкерная опора. Примерно в это же время произошла авария на газопроводе среднего давления в районе села Виноградное. Как рассказал директор компании «Крымгазсети» Сергей Тарасов, была повреждена труба с диаметром 219 миллиметров, по которой поступал газ в села Виноградное, Малый Маяк, Утес, Пушкино, Кипарисное и поселок Партенит.

Ранним утром 1 ноября произошла еще одна авария – на газопроводной трубе в районе села Запрудное. Нынешний глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил, что инцидент произошел в районе 5 утра.

4-минутный блэкаут

Несмотря на падение опоры ЛЭП, долговременного отключения потребителей от электроэнергии не произошло. Были выведены из строя две линии мощностью 110 кВ, которые осуществляют частичное электроснабжение Южного берега Крыма. По данным Министерства энергетики России, после повреждение опоры около 800 абонентов были лишились электричества на 4 минуты.

«В настоящее время электроснабжение всех потребителей восстановлено, рисков нарушения электроснабжения нет. Максимальный срок замены поврежденного электросетевого оборудования составляет 72 часа. На месте происшествия работают экстренные службы, прорабатываются все возможные версии произошедшего», – добавили в Минэнерго России.

Пресс-служба ГУП «Крымэнерго» объявила, что свет на ЮБК вообще не отключали. По данным предприятия, по Ялте подача электроэнергии стабильная, а потребители Алушты запитаны от других линий электропередач.

Но «Крымэнерго» предупреждает, что перебои с электроснабжением все же могут произойти, если ухудшатся погодные условия и увеличится потребление электричества. Как утверждает пресс-служба, на эти случаи предприятие приготовило резервные источники питания и запасы топлива.

«Оперативно созван штаб электросетевого комплекса ГУП РК «Крымэнерго», отработан детальный план действий по ликвидации технологического нарушения. Полное восстановление работы высоковольтных линий электропередачи планируется в течение 72 часов», – добавили в «Крымэнерго».

1,5 тысячи человек без газа

С газоснабжением ситуация сложилась хуже, чем с электричеством. По информации главы ГУП «Крымгазсети» Сергея Тарасова, из-за повреждения трубы без голубого топлива остались около 1,5 тысячи потребителей в селах Кипарисное, Пушкино, Лавровое, Виноградное, Запрудное и поселке Партентит. Многие жители этих населенных пунктов лишились тепла в домах, поскольку используют газовое отопление. Чтобы обогреть жилища, люди начали использовать другие источники: твердое топливо, обогреватели, кондиционеры.

Вода есть. Отопление – не мерзнем, остались и печи и котлы на твердом топливе – дрова, уголь

«В настоящее время электроэнергия подается без перебоев. Перебои были вчера в 19:40. Вода есть. Отопление – не мерзнем, остались и печи и котлы на твердом топливе (дрова, уголь). Также обогреваются и электроотопителями», – рассказал администратор группы «Вконтакте» «Виноградное-Алушта-Крым» Владимир Семенков корреспонденту Крым.Реалии.

В дома Партенита газ начал поступать 1 ноября в районе 11 часов. Но на момент подготовки этого материала теплоснабжение там еще не восстановили.

Газ восстановили, но, видимо, на растопку еще какое-то время нужно

«Газ вчера был отключен, не было сегодня с утра. Но сейчас уже есть – в дома дали, на конфорки. Котельная у нас тоже на газе, и ее еще не завели, батареи холодные. Но обещали сегодня включить. Газ уже восстановили, но, видимо, на растопку еще какое-то время нужно», – рассказал администратор группы «Вконтакте» «Партенит-Информ» Андрей Ярков корреспонденту Крым.Реалии.

В 16 часов 1 ноября Сергей Аксенов объявил о завершении аварийно-восстановительных работ на поврежденных участках газопровода.

«Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд. Голубое топливо в ближайшее время будет подано всем потребителям. Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе», – говорится в заявлении Аксенова, размещенном на его странице в фейсбуке.

Один из поврежденных газопроводов снабжает газом МДЦ «Артек». Однако детский центр из-за аварии не пострадал, поскольку котельные учреждения помимо вышедшей из строя трубы подключены еще к двум газопроводам.

«К нам подведено три газопровода. Алуштинская ветка идет на третью котельную и она не работает. Но система отопления выполнена концентрически, то есть по кругу, и мы можем даже одной котельной поддерживать тепло», – процитировало агентство «РИА Новости» директора «Артека» Алексея Каспржака.

По его словам, учреждение было бесперебойно обеспечено водой, теплом и электричеством.

Досмотры на трассе и «граница» на замке

Что именно вызвало повреждение газопроводов и опоры ЛЭП – пока не известно. Национальный антитеррористический комитет России заявил, что силовики прорабатывают все возможные версии, в том числе совершение диверсии.

Руководитель «Крымгазсетей» Сергей Тарасов заявил, что характер повреждения газопровода «говорит о внешнем воздействии» и что «возможно, это был подрыв».

По информации очевидцев, после аварии в селе Виноградное к месту событий приехали БТР и другие российские военные машины. На трассе «Ялта – Симферополь» полицейские и военные в течении дня останавливала автомобили, опрашивали водителей и пассажиров, а также досматривали салоны машин. Крымские отделения российских силовых ведомств не делали никаких официальных заявлений по этому поводу. Пользователи социальных сетей предполагали, что на Южном берегу Крыма происходило нечто похожее на план-перехват.

Утром 1 ноября российские пограничники на короткое время прекратили пропуск транспортных средств и пассажиров через административную границу Крыма с Херсонской области. Примерно на час были закрыты все три пункта пропуска, расположенные на выезде из полуострова. Пограничное управление ФСБ России объяснило свои действия возникшими «техническими неполадками».