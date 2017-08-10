Дефицит электроэнергии в Крыму обусловлен увеличением на оккупированной территории российских военных баз и общей численности населения. Такую версию среди других озвучили в эфире Радіо Свобода украинские эксперты по вопросам энергетики и представитель Министерства по вопросам оккупированных территорий, комментируя введение в Крыму графиков временного отключения света. Оккупационные власти такие мероприятия объясняют жарой и работой кондиционеров, украинские эксперты говорят о том, что Россия не способна обеспечить стабильное энергоснабжение полуострова, ведь так называемый энергомост с Кубани не покрывает всех потребностей. Впрочем, по мнению отдельных специалистов, строительство собственных ТЭС в Крыму ‒ вопрос времени, и после их запуска аннексированный полуостров уже не будет страдать от энергетической блокады со стороны Украины.

Первый заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи уверен: отключение электроэнергии является косвенным доказательством того, что население в Крыму искусственно увеличивается. Хотя конкретных цифр нет, он предполагает, что они существенные.

«Это не 10-20% от того, что было, а гораздо больше. Пик нагрузок обычно приходится на зимний период, а здесь ‒ на летний, днем, когда выключается очень много районов. На несколько часов выключаются Алушта, Ялта, Феодосия, то куда направляются эти мощности, которые были освобождены? Они же не исчезают куда-то в воздух», ‒ говорит чиновник.

Эксперт фонда «Майдан иностранных дел», экономист Юрий Смелянский также склонен считать, что энергопотребление на полуострове растет прежде всего из-за военных баз, которые Россия развивает в Крыму. Он также отмечает, что на территории Крыма производится лишь около пятой части нужной полуострову электроэнергии, а российский энергомост на оккупированный полуостров не обеспечивает стабильного электроснабжения.

Собственные нужды Южного федерального округа России не могли полностью обеспечить, не говоря уже о Крыме

«Южный федеральный округ России в последнее время имел энергодефицит примерно 20%. То есть его собственные нужды не могли полностью обеспечить, не говоря уже о Крыме», ‒ утверждает экономист.

По словам Смелянского, без Украины окончательно решить крымскую энергетическую проблему невозможно, при этом не похоже, чтобы украинское правительство шло на компромиссы в этом с российской оккупационной властью на полуострове. Если компания Siemens, чьи турбины Россия тайно завезла на полуостров, сохранит нынешнюю позицию и не будет предоставлять российской администрации Крыма программное обеспечение и техническую помощь, то создание мощной ТЭС на аннексированном полуострове будет маловероятным.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Сергей Дяченко объясняет нестабильную ситуацию с электроснабжением в аннексированном Крыму не только периодом жары и работой кондиционеров, но и технической невозможностью оккупационных властей сбалансировать энергосистему захваченного полуострова.

Структура генерации Крыма и передачи электроэнергии не приспособлена для регулирования и покрытия пиков потребления

​«Конец июля и начало августа ‒ это сезонные пики потребления. Это самые жаркие дни, особенно в Крыму, и это повышенное энергопотребление на охлаждение жилья. Структура генерации Крыма и передачи электроэнергии не приспособлена для регулирования и покрытия пиков потребления», ‒ объясняет он и добавляет, что завоз дизельных генераторов не решает проблему. Кроме того, среди факторов, которые затрудняют энергообеспечение Крыма, Дяченко называет энергетическую блокаду полуострова со стороны Украины.

Построили энергомост ‒ построят и ТЭС

Юсуф Куркчи согласен с тем, что энергомост не способен обеспечить всех потребностей полуострова, в том числе и из-за потерь электроэнергии при передаче ‒ по его данным, они составляют около 20%.

При этом Куркчи напоминает, что Украина была готова поставлять электроэнергию на территорию Крыма, оккупированную Россией, но помешали принципиальные детали документации.

«Россия настаивала на том, что Крым должен быть указан как ее составная часть, ‒ рассказывает он. ‒ То есть они через этот договор пытались получить опосредованное признание Украиной российского статуса Крыма. Это не могло быть принято украинской стороной, поэтому электроснабжение было остановлено».

А вот эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает такую уверенность украинских экспертов и представителей власти проявлением чрезмерной самонадеянности. Он убежден: Россия доведет автономизацию крымской энергосистемы до конца, сколько бы ей это ни стоило.

Россия «вбухивает» огромные средства, чтобы создать автономную систему энергообеспечения Крыма

​«Об энергокабеле тоже говорили, что его не построят, но они это реализовали, ‒ напоминает энергетик. ‒ Надо понимать, что Россия, можно сказать, «вбухивает» огромные средства, чтобы создать автономную систему энергообеспечения Крыма».

В отличие от Юрия Смелянского, Корольчук считает, что Симферопольская и Севастопольская ТЭС таки получат турбины Siemens. «К сожалению, они выбрали такой закамуфлированный вариант сотрудничества. Насколько я знаю, процесс идет, уже устанавливается оборудование», ‒ говорит он.

По подсчетам эксперта, Россия вполне способна обеспечить потребности Крыма в электроэнергии без поддержки Украины.

Если посчитать стоимость энергомоста, модернизации Симферопольской и Севастопольской ТЭС, общие работы по модернизации линий электропередачи ‒ это до ста миллиардов рублей

​«Мощность ТЭС и энергокабеля будет где-то по 800 мегаватт. Существующие объекты они подтянут до 600 мегаватт и вообще будут иметь две тысячи мегаватт. Этого им хватит с головой, ‒ предполагает Корольчук. ‒ Но это, конечно, им влетит в копейку. Если посчитать стоимость энергомоста, модернизации Симферопольской и Севастопольской ТЭС, общие работы по модернизации линий электропередачи ‒ это до ста миллиардов рублей».

Ну мнению специалиста по энергетике, Украина больше не будет поставлять электроэнергию в Крым. С этим категорически не согласен Юсуф Куркчи.

«Не надо сомневаться в том, что Крым вернется в состав Украины. Это должно быть аксиомой. Что бы ни делала Россия, какие бы деньги не вкладывала, Крым все равно вернется в состав Украины, его энергетическая система будет интегрирована в украинскую энергетическую систему», ‒ уверяет он.