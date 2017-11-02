Нападение в Нью-Йорке, в результате которого погибли 8 человек, 11 пострадали ‒ является главной темой западных СМИ. Кто такой Сайфулло Саипов и какова ситуация с радикализацией в Средней Азии? Ответы на эти вопросы ищут журналисты ведущих СМИ.

The Wall Street Journal отмечает, что нападение, совершенное во вторник в Нью-Йорке, свидетельствует об усилении опасности терроризма из Средней Азии. Журналисты издания отмечают, что в этих странах, входивших в состав СССР, экономические возможности невелики, а политических свобод мало, поэтому это сочетание и толкает молодых людей к радикализму.

Подозреваемый в наезде на людей на Манхэттене ‒ 29-летний Сайфулло Саипов, узбек по происхождению, приехал в США в 2010 году, говорится в статье. Издание отмечает, что пока ФБР не сообщило, был ли этот гражданин Узбекистана ранее известен властям.

The Wall Street Journal напоминает ситуацию с радикалами в Узбекистане. Речь идет о «Исламском движении Узбекистана», основанном в конце 90-х годов. Затем оно раскололось, а его ответвления вступили в альянс с группировками «Талибан», «Аль-Каида» и «Исламское государство», отмечается в статье.

В 2015 году International Crisis Group предостерегала, что многие жители Средней Азии едут на Ближний Восток, чтобы воевать на стороне группировки «Исламское государство», больше всего ‒ этнических узбеков, отмечается в статье.

​Сайфулло Саипов, подозреваемый в совершении нападения на Манхэттене, прибыл в Огайо из Ташкента в 2010 году, говорится в статье The New York Times.

«Он был хорошим человеком, когда я знал его, ‒ говорит о Саипове Кобилджон Маткаров, также мигрант из Узбекистана. ‒ Ему нравились США. Он выглядел счастливым, говорил так, будто все нормально. Он не выглядел террористом, но я не знаю, что было у него на душе».

Саипов переехал в Нью-Джерси, жил в Патерсоне, начал работать водителем Uber, получил грин-карту. В компании Uber сообщили, что Саипов прошел проверку биографии, отмечается в статье.

«Мы вышли на контакт с ФБР и предложили помощь. Мы находимся в тесном контакте с правоохранительными органами и ФБР, чтобы помочь с их расследованием», ‒ отметил сотрудник Uber, которого цитируют журналисты The New York Times.

​The Washington Post отмечает, что нападение в Нью-Йорке похоже на те, что происходили в Европе: во Франции, Германии, Великобритании, Швеции и Испании. Тогда сторонники группировки «Исламское государство» использовали автомобили, чтобы протаранить пешеходов на людных улицах.

«Узбекские связи» являются центральным элементом расследования, отмечают журналисты издания.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев пообещал президенту США Дональду Трампу, что его страна готова использовать все свои ресурсы для помощи расследованию, отмечается в статье.

Вскоре после нападения Трамп заявил о группировке «Исламское государство».

«Мы не можем позволить «Исламскому государству» вернуться или войти в нашу страну после поражения на Ближнем Востоке. Достаточно», ‒ написал Трамп в Twitter.

Но, отмечают журналисты The Washington Post, пока не известно, имел ли Саипов тесные связи с этой группировкой или же был «волком-одиночкой», вдохновенным этой идеологией.