Некоторые российские СМИ написали в заголовках новостей, что США обвиняет Украину в поставке деталей для ракет Северной Корее. При этом они ссылаются на интернет-издание «РИА-Фан.ru», которое пишет о законопроекте на сайте Конгресса Соединенных Штатов. Но в законопроекте предлагается провести расследование, чтобы разобраться, какая страна поставляет оружие КНДР, а говоря об Украине, цитируют уже известное исследование центра IISS (Международного института стратегических исследований), активно обсуждали в СМИ еще в августе.

1 ноября российские СМИ и сайты распространили новости с заголовками: «В США заподозрили Украину в поставках двигателей ракет Северной Корее», «Вашингтон обвинил Киев в незаконных ракетных поставках оружия в КНДР», «Украина причастна к поставкам ракет КНДР – СМИ», «Конгресс США: Украина поставляет Северной Корее запчасти для ракет» и другие.

СМИ и сайты сослались на материал «РИА-Фан.ru» с заголовком: «Начало конца: США могут наказать Украину за связи с КНДР».

«РИА-Фан» пишет, что Конгресс США требует от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и госсекретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где власти КНДР закупают запчасти для производства баллистических ракет. И далее – об «украинском следе».

«По мнению экспертов, КНДР в сфере ракетной программы сделала поразительные успехи за последние два года. В документе уточняется, что речь идет об успешном запуске в течение всего девяти месяцев двух ракет: средней дальности «Хвасонг-12», а также межконтинентальной «Хвасонг-14». Северная Корея сделала эти достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника, вероятно, с Украины», – сказано в материале «РИА-Фан».

Ссылки на законопроект сайт не предлагает, но очевидно, что речь идет о законопроекте H.R. 4123 «Расследование о баллистических ракетах Северной Кореи» (North Korea Ballistic Missile Investigations Act) на сайте конгресса США, поданный на рассмотрение 25 октября.

В законопроекте действительно сказано, что Северная Корея сделала достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя «от иностранного источника, вероятно, из Украины», но со ссылкой на исследование центра IISS (Международного института стратегических исследований) от 14 августа.

О таком выводе еще в августе 2017 года сообщало издание The New York Times. Тогда его массово обсуждали и комментировали в СМИ. Mайкл Эллеман (Michael Elleman) – старший исследователь программы противоракетной обороны во влиятельном аналитическом центре «Международный институт стратегических исследованй» – сказал, что Украина должна провести расследование ситуации вокруг «Южмаша» вместе с международными специалистами. При этом в исследовании каждый раз говорилось о том, что источником для Северной Кореи могли стать «Россия и/или Украины», а не только сама Украина.

Также в законопроекте сказано, что есть данные, что двигатель с жидким топливом базируется на советском двигателе РР-250, который был изменен для работы в качестве ускорителя для Hwasong-12 и Hwasong-14. Эти двигатели связаны с ракетным заводом в Днепре, в Украине, который борется с финансовыми трудностями в течение последнего десятилетия. В документе не сказано, что двигатели только изготавливали в Днепре, а разработало их конструкторское бюро в России, которое и владеет документацией на них.

Также в законопроекте говорится, что Северная Корея сначала могла приобрести ракетное топливо из Китая и России, включая сильно неустойчивое топливо, несимметричный диметилгидразин. Об этом «РИА-Фан» ничего не говорит. Об этом же сказано и в совместном заявлении авторов законопроекта, демократа Джоша Готтгаймера (Josh Gottheimer) и республиканца Франсиса Руни (Francis Rooney).

Также сказано, что директор Национальной разведки США должен проводить расследование по подпункту (а), консультируясь с правительством Украины, и в рамках этого законопроекта Соединенные Штаты должны принимать меры для укрепления программы «Совместного снижение уровня угрозы» в Украине, чтобы предотвратить распространение чувствительной технологии или опыта.

Этот законопроект подали на рассмотрение двух комитетов, и еще не известно, когда его рассмотрят.

​В Украине на разных уровнях отрицали предположения о поставках двигателей или других компонентов КНДР. «Южмаш» в тот же день опубликовал опровержение, назвав предположение авторов публикации и слова процитированного ними эксперта «не имеющими отношения к реальности».

Некоторые российские издания, в частности RT, пропустили часть текста в законопроекте, где говорится о том, что КНДР могла приобрести ракетное топливо в Китае или России.