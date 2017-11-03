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Общество

Жилье, автомобили и слава: как в Крыму обустраивают российских полицейских

Иллюстрационное фото

Крым.Реалии продолжают исследовать, как меняется жизнь крымских силовиков, перешедших на службу России в 2014 году. Мы уже писали, что для многих военных и сотрудников спецслужб смена присяги обернулась повышением по службе, получением жилья и прочими благами. Свои бонусы от российских властей получают и крымские правоохранители, которые теперь служат в системе МВД России.

С 2014 года крымской полицией руководит симферополец, бывший начальник местного управления уголовного розыска Сергей Абисов.

Сергей Абисов
Сергей Абисов

С момента захвата полуострова российскими войсками Абисову удалось найти общий язык с Сергеем Аксеновым, который доверил ему службу в период подготовки к «референдуму» и после того, как полуостров оказался в российских реалиях.

После перехода на службу к Аксенову Абисов был уволен из МВД Украины за нарушение присяги, а также объявлен украинскими властями в розыск. Но этот факт не стал препятствием для его российской карьеры и возможности трудоустраивать в крымской структуре российского МВД своих людей и родственников.

Звания как поощрение за службу

После российской аннексии полуострова место в крымском МВД получил родной брат его главы Юрий Абисов. До марта 2014 года он возглавлял крымский полк «Беркута», а после российской аннексии Крыма стал руководить полицейским спецотрядом быстрого реагирования «Халзан».

В апреле прошлого года Юрий Абисов стал помощником Сергея Аксенова. «Юрий Николаевич (Абисов – КР) будет выполнять функции моего персонального помощника, в том числе по координации работы с правоохранительными структурами», – заявил Аксенов, представляя его членам крымского правительства.

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов

Руководитель крымского главка МВД вскоре тоже получил поощрение за службу. В конце прошлого года президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора полиции.

«Желаю, чтобы вы всегда оправдывали оказанное вам доверие, не подводили ни президента, ни нашу страну. Уверен, так и будет, поскольку личный состав сформирован качественно – состоит из квалифицированных сотрудников, которые совместно с органами государственной власти готовы выполнять любые задачи в интересах нашей Родины», – заявил Аксенов на торжественном приеме по случаю профессионального праздника российских правоохранителей.

Переход на службу в МВД России сопровождался тем, что руководящему составу в Крыму автоматически присвоили звания выше тех, в которых они находились

По информации источника Крым.Реалии в правоохранительных органах Крыма, повышение званий на российской службе получили и многие другие правоохранители. «Переход на службу в МВД России сопровождался тем, что руководящему составу в Крыму автоматически присвоили звания выше тех, в которых они находились. Так, например, в составе МВД Крыма появилось много полковников, которым в украинские времена до этого звания еще нужно было дослужить. Так людей поощряли за службу», – говорит он.

Квартиры за высокие показатели

За счет бюджета соседней России крымским правоохранителям пытаются решить и квартирный вопрос. Но этот процесс значительно отстает по темпам от обеспечения военных и сотрудников ФСБ, для которых на полуострове строят целые жилые комплексы.

В начале года служебное жилье получили трое сотрудников полиции в Евпатории. Им предоставили двух- и трехкомнатные квартиры в девятиэтажном доме по улице 9 Мая.

Служебное жилье для евпаторийских полицейских
Служебное жилье для евпаторийских полицейских

По словам Сергея Абисова, жилье получили не только крымские служащие, но и правоохранители, которые перевелись на полуостров из соседней России.

Раздавая ключи от квартир, он выразил надежду, что это станет стимулом для высокой эффективности на службе: «Я уверен, что те средства, которые затрачивает Министерство внутренних дел России на социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел Крыма, улучшение их условий труда и быта, будут оправданы высокими показателями в служебной деятельности».

Глава крымского главка МВД России Сергей Абисов (справа) вручает ключи от служебного жилья евпаторийским полицейским
Глава крымского главка МВД России Сергей Абисов (справа) вручает ключи от служебного жилья евпаторийским полицейским

Новые автомобили и кабинеты

Не жалеют средств в России и на обеспечение условий работы крымских полицейских. С 2014 года для них стали закупать сотни служебных автомобилей.

Кроме того, на портале госзакупок мы нашли целый ряд тендеров, в рамках которых проводился ремонт в административных зданиях крымской полиции. В этом году на эти цели было потрачено около 20 миллионов рублей.

Например, в июне казенным учреждением «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» были закуплены услуги по текущему ремонту пяти кабинетов в административном здании крымского МВД по улице Богдана Хмельницкого в Симферополе.
Работы предусматривали замену полов, обоев, выключателей, розеток и так далее. Они обошлись в 325 тысяч рублей.

Победителем тендера было определено симферопольское ООО «КТ Инжиниринг-фортуна».

Симферопольское ООО «КТ Инжиниринг-фортуна» летом ремонтировало кабинеты в крымском главке МВД России
Симферопольское ООО «КТ Инжиниринг-фортуна» летом ремонтировало кабинеты в крымском главке МВД России

Эта же фирма ремонтировала здание российского правительства Крыма, в результате чего в крымском управлении Следкома России расследуют растрату 8 миллионов рублей.

Подряды в органах власти и МВД ООО «КТ Инжиниринг-фортуна» получает, несмотря на то, что с 2015 года фигурирует в перечне недобросовестных подрядчиков.

В апреле и июле закупались услуги ремонта в административном здании крымского линейного управления МВД России на транспорте в селе Мирное Симферопольского района. Общая стоимость работ составила 17 миллионов рублей.

Заказы достались двум фирмам из Новгородской области России – ООО «Велес» и ООО «Крон», которыми владеют одни и те же физические лица.

Заказ на 17 миллионов рублей от крымского главка МВД России получили две фирмы из Новгородской области
Заказ на 17 миллионов рублей от крымского главка МВД России получили две фирмы из Новгородской области

Еще в 1,3 миллиона рублей обойдутся услуги комплексного технического обслуживания помещений двух десятков объектов крымского МВД. Они закуплены в конце сентября у фирмы «АГС Групп» из Уфы (Башкортостан).

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