Крым.Реалии продолжают исследовать, как меняется жизнь крымских силовиков, перешедших на службу России в 2014 году. Мы уже писали, что для многих военных и сотрудников спецслужб смена присяги обернулась повышением по службе, получением жилья и прочими благами. Свои бонусы от российских властей получают и крымские правоохранители, которые теперь служат в системе МВД России.

С 2014 года крымской полицией руководит симферополец, бывший начальник местного управления уголовного розыска Сергей Абисов.

С момента захвата полуострова российскими войсками Абисову удалось найти общий язык с Сергеем Аксеновым, который доверил ему службу в период подготовки к «референдуму» и после того, как полуостров оказался в российских реалиях.

После перехода на службу к Аксенову Абисов был уволен из МВД Украины за нарушение присяги, а также объявлен украинскими властями в розыск. Но этот факт не стал препятствием для его российской карьеры и возможности трудоустраивать в крымской структуре российского МВД своих людей и родственников.

Звания как поощрение за службу

После российской аннексии полуострова место в крымском МВД получил родной брат его главы Юрий Абисов. До марта 2014 года он возглавлял крымский полк «Беркута», а после российской аннексии Крыма стал руководить полицейским спецотрядом быстрого реагирования «Халзан».

В апреле прошлого года Юрий Абисов стал помощником Сергея Аксенова. «Юрий Николаевич (Абисов – КР) будет выполнять функции моего персонального помощника, в том числе по координации работы с правоохранительными структурами», – заявил Аксенов, представляя его членам крымского правительства.

Руководитель крымского главка МВД вскоре тоже получил поощрение за службу. В конце прошлого года президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора полиции.

«Желаю, чтобы вы всегда оправдывали оказанное вам доверие, не подводили ни президента, ни нашу страну. Уверен, так и будет, поскольку личный состав сформирован качественно – состоит из квалифицированных сотрудников, которые совместно с органами государственной власти готовы выполнять любые задачи в интересах нашей Родины», – заявил Аксенов на торжественном приеме по случаю профессионального праздника российских правоохранителей.

Переход на службу в МВД России сопровождался тем, что руководящему составу в Крыму автоматически присвоили звания выше тех, в которых они находились

По информации источника Крым.Реалии в правоохранительных органах Крыма, повышение званий на российской службе получили и многие другие правоохранители. «Переход на службу в МВД России сопровождался тем, что руководящему составу в Крыму автоматически присвоили звания выше тех, в которых они находились. Так, например, в составе МВД Крыма появилось много полковников, которым в украинские времена до этого звания еще нужно было дослужить. Так людей поощряли за службу», – говорит он.

Квартиры за высокие показатели

За счет бюджета соседней России крымским правоохранителям пытаются решить и квартирный вопрос. Но этот процесс значительно отстает по темпам от обеспечения военных и сотрудников ФСБ, для которых на полуострове строят целые жилые комплексы.

В начале года служебное жилье получили трое сотрудников полиции в Евпатории. Им предоставили двух- и трехкомнатные квартиры в девятиэтажном доме по улице 9 Мая.

По словам Сергея Абисова, жилье получили не только крымские служащие, но и правоохранители, которые перевелись на полуостров из соседней России.

Раздавая ключи от квартир, он выразил надежду, что это станет стимулом для высокой эффективности на службе: «Я уверен, что те средства, которые затрачивает Министерство внутренних дел России на социальное обеспечение сотрудников органов внутренних дел Крыма, улучшение их условий труда и быта, будут оправданы высокими показателями в служебной деятельности».

Новые автомобили и кабинеты

Не жалеют средств в России и на обеспечение условий работы крымских полицейских. С 2014 года для них стали закупать сотни служебных автомобилей.

Кроме того, на портале госзакупок мы нашли целый ряд тендеров, в рамках которых проводился ремонт в административных зданиях крымской полиции. В этом году на эти цели было потрачено около 20 миллионов рублей.

Например, в июне казенным учреждением «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Крым» были закуплены услуги по текущему ремонту пяти кабинетов в административном здании крымского МВД по улице Богдана Хмельницкого в Симферополе.

Работы предусматривали замену полов, обоев, выключателей, розеток и так далее. Они обошлись в 325 тысяч рублей.

Победителем тендера было определено симферопольское ООО «КТ Инжиниринг-фортуна».

Эта же фирма ремонтировала здание российского правительства Крыма, в результате чего в крымском управлении Следкома России расследуют растрату 8 миллионов рублей.

Подряды в органах власти и МВД ООО «КТ Инжиниринг-фортуна» получает, несмотря на то, что с 2015 года фигурирует в перечне недобросовестных подрядчиков.

В апреле и июле закупались услуги ремонта в административном здании крымского линейного управления МВД России на транспорте в селе Мирное Симферопольского района. Общая стоимость работ составила 17 миллионов рублей.

Заказы достались двум фирмам из Новгородской области России – ООО «Велес» и ООО «Крон», которыми владеют одни и те же физические лица.

Еще в 1,3 миллиона рублей обойдутся услуги комплексного технического обслуживания помещений двух десятков объектов крымского МВД. Они закуплены в конце сентября у фирмы «АГС Групп» из Уфы (Башкортостан).