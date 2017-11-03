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В тюрьме существует своеобразное понятие – «общее». Что это? Я часто во время своей свободной жизни слышал про это понятие, но мое понимание, как выяснилось, было не до конца правильным. Вернее, было ошибочным. Это не деньги или что-либо, что собираются отдать в дань авторитетам преступного мира. Нет-нет, это совершенно иное. Это гораздо больше, чем можно представить.

Более семидесяти процентов тюремного контингента не имеет никакой поддержки со свободы или же имеет ее в крайне малом объеме. Люди, являясь узниками своих страстей, стремятся найти отдушину в малом. Кому-то хочется курить, для большинства это единственное из немногочисленных удовольствий, способ забыться и приглушить нервы. Чай и чифир просто необходимы, в прямом смысле, для выживания. Ведь это лекарство от туберкулеза, способ выйти из забвения действительности. Сладкое, такое простое и обыденное, от которого бегут сотни наших красавиц, является упоением для того, кто очутился в адском пламени.

Общее – это термин, который означает распределение поровну средств, которые собираются с каждого, кто причастен к тюремной общине

Общее – это правило, которое основано на тюремных принципах, оно его и реализует: взаимопонимание, взаимопомощь, взаимоуважение. То есть это тот термин, который означает распределение поровну средств, которые собираются с каждого, кто причастен к тюремной общине, в соответствии с их нуждами. Чтобы общее пополнялось, существует много методов и формул, самые популярные из них – это игра и неотъемлемое черное.

Понятие игры очень широкое, а сами игры разнообразные: карты, нарды, шахматы, тысяча, лото… Все происходит в свободном формате, в виде чемпионатов, турниров или серьезного боя один на один. Кому как больше нравится.

Играть не обязательно на деньги. И при этом играть никто никого не заставляет. Но тот, кто проигрывает, обязан произвести расчет в установленный срок в определенном формате. К примеру, это может быть перевод третьими лицами средств на интернет-кошельки или мобильные счета, а может, это будут продукты или сигареты, купленные в тюремном ларьке и отданные в общее распоряжение. Смысл игры «на интерес» в том, что от каждого выигрыша, который строго фиксируется, двадцать пять процентов каждый раз пересчитывается на черное, то есть все собранные средства аккумулируются в общих нуждах. Собственно, от этого и зависит жизнеобеспечение всего тюремного контингента. Это фундамент и база.

Чтобы пополнялось черное, необходимо, чтобы шла игра, нужно сделать то, чем будут играть. Именно поэтому большинство моего времени уходило на изготовление карточных колод, которых постоянно было мало.

Процесс этот длительный и непростой. В тюремной колоде тридцать две карты. Именно столько, потому что шестерки там отсутствуют. Но все равно нужно готовить тридцать шесть карт, чтобы в наличии были и запасные. Для начала нужно подготовить бумагу для работы. Один лист формата А4 сгибаем вертикально на три одинаковых части. Разрезаем листы вдоль сгибов. Удобнее всего это делать обыкновенной нитью. Каждый обрезанный листочек по факту является заготовкой карты. Нам нужно проделать эту операцию с двенадцатью подобными листами. Когда бумага подготовлена, время заняться клейстером, необходимым для того, чтобы провести склейку. Для этого нужно предварительно взять мякоть хлеба, мелко накрошить и залить на ночь кипятком. К утру эта масса будет уже слегка забродившей. После этого нужно растянуть кусок ткани, сшить материал, чем плотнее, тем лучше.

Простыня – это самый подходящий материал. Втираете хлебную мякоть в ткань, снизу образовывается выдавливаемый нами клейстер. Когда операция проделана, то можно приступать к следующему этапу. Нарезанную бумагу следует склеить в три слоя. Листы должны быть абсолютно пропитаны клейстером и не содержать на себе никаких следов, в том числе от хлебных крошек и от мякиша. Все шероховатости или каике-либо пометки расцениваются как крапление карты и поэтому она является непригодной для последующего использования. После того, как заготовки склеены, их нужно положить под пресс, чтобы остатки клея максимально выдавились из заготовок и карты не были толстыми. Прессом может послужить любой тяжелый предмет. К примеру, я очень часто использовал стопки книг.

Рисунок на картах тюремный, понять, что именно это за карта перед тобой, человеку без специального знания невозможно

Следующая стадия – сушка нарезанных листов. Последние пункты не сложные, но довольно длительные по времени. Когда заготовки высохли, нужно заняться их вырезкой. На склеенных заготовках нужно обвести макет карты и произвести обрезку. Из одной заготовки получается по 3 карты. Для обрезки есть много разных вариантов, но в силу того, что у меня ничего не было в наличии, я использовал толстую длинную иглу, которую вставил в грифель из-под ручки. Когда карты нарезаны, их нужно заточить. Для этого используется наждачка различной величины. Тут нужна определенная технология и, пожалуй, этот момент самый сложный. Далее карты нужно проклеить по бокам, чтобы они не расслаивались. Для этого подойдут пустые капсулы от таблеток. Их нужно нагреть, чтобы материал превратился в жидкость, которой и производится боковая склейка. Завершающей стадией всего этого процесса является покраска карт.

Примечательно, что в тюрьме не используются в обычном понимании карточные масти. Рисунок на картах тюремный, понять, что именно это за карта перед тобой, человеку без специального знания невозможно. Для печати используется заготовленный из сигаретной фольги трафарет и краска, добытая из гелевых ручек. Чтобы создать рубашку, подойдет обложка от тетрадки с вырезанным рисунком и помазок для бритья. Когда краска нанесена, то остается лишь подождать, пока все высохнет.

Собственно, вот все и готово. Такими картами можно играть примерно неделю, если аккуратно, но мои горе-игроки сбивали их в течение трех дней. Нужно понимать, что весь этот процесс изготовления карт, как и сама игра, полностью запрещен тюремными правилами, поэтому все нужно делать в тайне. Прячась от камер и сотрудников администрации. Если у тебя будет найдена карточная колода, то за этим последует наказание.

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