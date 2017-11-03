Нет ничего полезнее для правильного понимания себя, чем взгляд со стороны. Как Крым освещался в мировых медиа, что было вынесено в заголовки, а чему не уделили должного внимания – в традиционном обзоре Крым.Реалии.

«Александр граф Ламбсдорф: «Даже районы Афганистана безопасны», – цитирует заместителя председателя Европарламента немецкая газета Die Welt. Была затронута в интервью и проблема Крыма: «Мы не поддерживаем экспансивную политику Путина в Украине. Но даже правительство в Киеве не рассчитывает на то, что Москва вернет Крым в обозримом будущем. У нас схожая оценка. Мы занимаем позицию, что и в этих условиях нужно поддерживать диалог с Москвой по темам, касающимся общих интересов. Однако наша правовая позиция однозначна: оккупация Крыма – это грубое нарушение международного права. Антироссийские санкции обоснованны, и их нельзя отменять. В случае обострения конфликта мы даже будем выступать за ужесточение санкционного режима. На фоне шумихи в СМИ по поводу высказываний этого никто не заметил. И, конечно же, мы поддерживаем размещение войск НАТО в странах Балтии и Польше. В Европе не должно быть зон с различными уровнями безопасности. Я лично посещу бундесвер в Литве, как только ситуация в Берлине прояснится».

«Путинская соперница или союзница? Дочь выдающегося политика вступает в борьбу за Кремль», – задается вопросом чешское издание Tiscali. «В высших кругах российской политики есть табу на тему политически мотивированных репрессий. Собчак нарушила его, и другие кандидаты, включая Путина, должны были отреагировать. Амбициозный кандидат непреднамеренно подняла еще одну запретную тему: Крым. Во время пресс-конференции, отвечая на вопрос украинского журналиста, она сказала, что присоединив полуостров, Россия нарушила международное право. Статус Крыма в стране неприкосновенен, как в социальном отношении (подавляющее большинство россиян приветствовало аннексию), так и в юридическом. Отказ от Крыма как части России можно рассматривать как призыв к сепаратизму, за который страна карает. Собчак ломает формальный общественный консенсус и заставляет кремлевский истеблишмент вернуться к событию, вызвавшему остракизм на международной арене. Это будет очень неприятно для других кандидатов, и особенно для Путина».

«Датский россиянин: Можем ли мы вскоре провести конкретные дебаты о Крыме?», – спрашивает датское издание Jyllands-Posten. «Проблема возникает, когда пророссийски настроенные люди в конечном итоге защищают циничную и агрессивную политику Путина. Они защищают право на внезапную атаку соседних стран. Они оправдывают проведение референдума под строгой военной охраной. Любой, чья нога ступала по России, знает, что свободные выборы не совместимы с российским руководством. Во время последнего референдума жители Крыма имели только два варианта – независимость или вхождение в Россию. Очевидно, что аннексия Крыма является для Путина делом престижа, который должен оправдать внутреннюю политику в России, где нет свободы выбора, а политических оппонентов арестовывают по надуманным обвинениям. То, что большинство жителей Крыма настроены пророссийски, не должно оправдывать политику Путина. Тем не менее, многие пророссийские голоса поступают именно так. В дебатах должно быть место для третьей точки зрения. Там должно быть место для указания на то, что жители Крыма хотят быть россиянами, и что общество должно уважать это желание, но Россия не должна использовать желания крымчан как предлог для вторжения в Украину, чтобы оправдать жалкую внутреннюю политику Путина».

«Два газопровода повреждены в Крыму, возможен «саботаж», – сообщает французская газета Le Figaro. «Два трубопровода, снабжающие Крым, были повреждены из-за возможного «саботажа». Власти полуострова, который был аннексирован Россией в марте 2014 года, объявили в среду о том, что вечером в районе Алушты сообщалось об отключении электроэнергии. Команда, отправленная для проверки состояния сети, затем «обнаружила, что линия трубопровода пострадала от внешнего ущерба», – заявил Национальный антитеррористический комитет в релизе, в котором также говорится, что он не исключает возможности «саботажа». В среду компания, эксплуатирующая крымские трубопроводы, «Крымгазети», сообщила о второй поврежденной линии в районе Запрудного на юге полуострова. «То, как она была повреждена, может свидетельствовать о том, что это саботаж», – сказал «РИА Новости» Сергей Тарасов, директор компании. Крым почти полностью зависел от Украины в поставках электроэнергии до его аннексии в 2014 году Россией, а с конца ноября 2016 года, после подрыва линии электропередач высокого напряжения на территории Украины, на полуострове было много отключений электроэнергии. Эти неоднократные отключения заставили Москву построить «энергетический мост» на полуостров через Керченский пролив и инвестировать значительные средства в модернизацию его электрической инфраструктуры. За последние годы также участились аресты украинцев в Крыму за шпионаж или саботаж. В августе Россия объявила об аресте человека, представленного в качестве украинского агента спецслужбы, целью которого было подорвать высоковольтные линии на полуострове».

В материале используется терминология, принятая на аннексированном Россией полуострове