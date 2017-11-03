Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала в эфире российского телевидения о фотографии, на которой якобы видно, как в США «в Белом доме принимали Усаму бин Ладена». После чего некоторые СМИ предположили, что она имела в виду фейковое фото с изображением Хиллари Клинтон и бин Ладена, которое уже давно распространяли в Сети.

Представитель МИД России Мария Захарова в эфире российского канала «Россия-1» во время программы «60 минут» сказала: «Вспомните эти фантастические, феерические фотографии, как в Белом доме принимали бин Ладена. Это же классический лоббизм в настоящем смысле слова. Ну вот вы вспомните: та же схема, закачка денег в конкретную фигуру, в частности, бин Ладена, встречи его и переговоры в Белом доме, промоушн его и такая пропаганда по всему миру, что это новые демократические силы, которые должны прийти, в частности, в Афганистане, и открыть там новую эпоху».

Свое заявление спикер МИД России сделала, комментируя расследование о российском «вмешательстве в американские выборы». Захарова также рассказала о политической системе США, основой основ которой, по ее словам, является международный и внутренний лоббизм.

Некоторые СМИ, например The Insider, пишут, что Захарова под «фотографиями, как в Белом доме принимали бина Ладена» имела в виду старый фотофейк: как Хиллари Клинтон якобы «жмет руку Усаме бин Ладену».

В действительности же на этом фото Клинтон изображена рядом с индийским певцом Шубхашишем Мухерджи. Оригинал фото можно увидеть на сайте swarmandal.com, в публикации за 2004 год.

Как пишет издание Snopes.com, этот фотофейк доступен в Сети еще с 2007 года на сайте freakingnews.com, проводящем соревнования: кто лучше сделает фотофейк с помощью «фотошопа».

«Когда изображение было создано с самого начала, его разместили под названием «going for the terrorist vote». Однако с тех пор фотографию распространяли в Сети и сопровождали несколькими различными историями, в том числе о том, что Усама бин Ладен якобы подарил деньги Хиллари Клинтон на президентскую кампанию или что это фото является доказательством того, что Хиллари будет слишком дружественной к террористам, если ее изберут президентом», ‒ пишет Scopes.

В Сети появлялся еще и другой фотофейк ‒ политика и 66-го государственного секретаря США Кондолизы Райс с уже упомянутым Усамой бин Ладеном. Однако Scopes пишет, что это опять-таки одна из «отфотошопленных» фотографий для конкурса.