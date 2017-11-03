Политические эксперты и исследователи из разных стран мира уже не один год изучают методы Кремля в его киберагрессии, распространении дезинформации и пропаганде в западных странах с целью дестабилизации обществ и продвижения собственных интересов. Одно из крупнейших в мире информационных агентств The Associated Press проливает свет на новые факты о деятельности связанных с Кремлем хакерских групп. Согласно новому исследованию, основные цели этих групп расположены не только в Соединенных Штатах, но и в Украине, России, Грузии и Сирии.

Американское издание The Associated Press сообщает, что хакерская группа под названием Fancy Bear, недавно ставшая известной из-за причастности к взлому серверов Демократической партии США, немецкого парламента и французского телеканала TV5, в период с марта 2015 до мая 2016 года пыталась взломать сотни тысяч почтовых ящиков в разных странах.

Агентство сообщает, что в Украине Fancy Bear пыталась взломать не менее 545 электронных ящиков, включая почту президента Украины Петра Порошенко и его сына Алексея, а также многих других чиновников, в частности, министра внутренних дел Арсена Авакова. В списке есть и Сергей Лещенко ‒ депутат Верховной Рады Украины, помогавший расследовать безналичные платежи бывшего руководителя избирательной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта, подозреваемого в связях с Кремлем.

В США по меньшей мере 573 почтовых ящика американских чиновников стали объектами киберагресии группы Fancy Bear. Среди целей хакеров были, например, электронные письма тогда еще госсекретаря США Джона Керри и бывшего госсекретаря Колина Пауэлла, а также генералов НАТО.

В самой России хакерская группа Fancy Bear также была довольно активной, преимущественно сосредотачиваясь на представителях оппозиции и журналистах, среди которых известный критик Кремля Михаил Ходорковский и более ста представителей гражданского общества, включая оппозиционера Алексея Навального.

Исследование, проведенное с помощью компании Secureworks, также определило, что основная активность хакерской группы приходится именно на московское рабочее время с 9 утра до 6 вечера с понедельника по пятницу.

Авторы исследования обращают внимание на то, что группа людей, причастная к такой кибердеятельности, должна быть очень большой. Дело в том, что одного взлома ящиков недостаточно, ведь есть сотни сообщений, полученных из этих электронных писем, их необходимо еще и проанализировать. Для этого, в свою очередь, нужен перевод с английского, русского, украинского, грузинского, арабского и других языков, говорится в статье.

Выводы исследования The Associated Press основаны на изучении 19 тысяч вредоносных ссылок, которые собрала компания Secureworks, специализирующаяся на кибербезопасности, а также десятков мошеннических электронных писем и сотен интервью с жертвами хакерских атак. Это уже не первый раз, когда группу Fancy Bear связывают с Кремлем и называют «продолжением российских спецслужб».

1 ноября в США на слушаниях в двух комитетах Конгресса относительно вмешательства России в президентские выборы в 2016 году обнародовали новые данные о российской рекламе в социальных сетях с целью повлиять на эти выборы. Материалы преимущественно имели целью опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон или разжечь острые социально-политические вопросы.

Среди таких материалов был, например, призыв «Поддержи Хиллари, спаси американских мусульман» с фотографией Клинтон рядом с женщиной в мусульманском хиджабе, или призыв «Лайкни и распространи, если хочешь запрета бурки в Америке» ‒ здесь был добавлен намек на то, что под полным покрытием всего тела может скрываться террорист. По словам конгрессменов, это лишь часть таких материалов, над другими еще работают и позже обнародуют.

В частности, как заявили представители компании Facebook, почти 150 миллионов американцев ознакомились с этими политическими материалами и делились ими с другими.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг выразил свое разочарование: «...россияне пытались использовать наши инструменты для посева недоверия». Он заявил, что их действия были неправильными и компания не будет это поддерживать.

The Associated Press: «Еще один день в офисе: хакеры, целью которых были американские выборы, работали по московскому рабочему времени»