Депутаты крымского парламента утвердили пенсионный прожиточный минимум на 2018 год. Основные потребности крымских пенсионеров оценили в 8,5 тысяч рублей в месяц. Это на 100 рублей больше прожиточного минимума этого года.

Прожиточный минимум для крымских пенсионеров является важным показателем – от него зависит размер пенсий самых незащищенных категорий крымчан. На основе этого минимума чиновники рассчитывают размер доплаты тем, чьи пенсии не достигают 8,5 тысяч рублей.

Как сэкономили на крымчанах

«Прожиточный минимум пенсионера используется для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии неработающему пенсионеру по месту его жительства или месту его пребывания в случае, если общая сумма его материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в Крыму», – поясняют в Министерстве труда и социальной защиты подконтрольного России правительства Крыма.

Пенсионный прожиточный минимум на 2017 год изначально ​утвердили в размере 8554 рублей. Но вскоре в «закон»​ внесли изменения, которыми величину прожиточного минимума сократили до 8,4 тысячи рублей. С чем это связано, крымские чиновники пояснили.

Таким образом, на каждом пенсионере в этом году сэкономили чуть более 1 тысячи рублей. В новом прожиточном минимуме эта разница покроется недостающими 100 рублями. Они эквивалентны 46 гривнам или 1,7 долларам.

Выбор между солью и крупой, соком или молоком

Для сравнения мы взяли средние розничные цены продовольственных товаров (данные Крымстата ​на сентябрь). В перечне продуктов есть около двух десятков наименований, которые стоят менее 100 рублей.

Что еще может позволить себе крымский пенсионер

На что хватит общей суммы прожиточного минимума в Крыму, мы писали ранее. Примерная картина выглядит так:

Однако стоимость минимального набора продуктов питания ежегодно растет более чем на 100%. И это только по официальным данным Крымстата (в декабре 2014 года он стоил 2,7 тысячи рублей на одного человека в месяц, а в декабре 2016 года – уже 3,8 тысячи рублей).

Но несмотря на специфику крымского ценообразования, местные пенсии по-прежнему отстают от уровня общероссийских. При средней пенсии в России в 13,8 тысячи рублей крымские персионеры получают в среднем 11,8 тысяч. То есть средняя крымская пенсия превышает пенсионный прожиточный минимум всего на 3 тысячи рублей.