Белград готов объявить персоной нон грата посла Украины в Сербии Александра Александровича – некоторые его заявления не понравились сербским чиновникам. Государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев назвал поведение украинского посла недопустимым. Государственное агентство «Танюг» уточняет, что речь идет о «последнем предупреждении» дипломатическому представителю Украины.

Украинский посол Александр Александрович часто выступает в прессе с авторскими текстами и дает интервью средствам массовой информации. Он не раз комментировал материалы в сербской прессе и заявления местных политических деятелей – в частности, когда сербы ездили в Крым или на Донбасс и оказывали поддержку пророссийским боевикам. То, что обычно обсуждают за закрытыми дверями, украинский дипломат говорит перед камерами и микрофонами.

Когда речь шла о Крыме, он отвергал утверждения о присоединении и настаивал на том, что речь идет об оккупации. Также он не соглашался с заявлениями о «гражданской войне на востоке Украины» и уточнял, что речь идет о сепаратизме при военной и политической поддержке Москвы.

Александрович: Россия использует Сербию против Европы

В течение этого года посол сделал несколько заявлений, касающихся российского влияния на сербскую политику. Его интервью интернет-изданию BIRN на этой неделе вызвало ряд возмущений. Александр Александрович сказал, что Россия использует Сербию «как еще один инструмент для уничтожения Европы» – той самой Европы, в которой сербы хотят учиться и работать. «Это не имеет никакого смысла», ‒ сказал посол. Он напомнил, что западные правительства из-за того требуют от Сербии, чтобы она не сидела на двух стульях.

Сербским чиновникам не понравилось такое заявление заместителя помощника госсекретаря США Хойта Брайана Йи. Когда украинский дипломат процитировал эти слова, сербский министр иностранных дел Ивица Дачич сказал: «Когда кто-то требует от нас, чтобы мы не сидели на двух стульях, то он, собственно, пытается забрать наш стул, чтобы мы провалились. Поэтому не надо, чтобы мы обращали внимание на такую критику. Мы должны принимать во внимание то, что является нашим национальным и государственным интересом».

Сербский министр при этом не назвал имени ни американского, ни украинского дипломата.

Пророссийски настроенных сербов также возмутили слова Александра Александровича о том, что украинцы не приезжают в Сербию убивать сербов, как это делают сербские наемники на Донбассе.

В конце октября белградская газета «Блиц» полностью перепечатала материал Радіо Свобода о сербских боевиках, воюющих против Украины. Материалы сербских журналистов на эту тему печатают очень редко. По мнению некоторых обозревателей, пресса молчит не случайно. Они предполагают, что власти рекомендуют или требует не вспоминать эту неприятную для них тему. Некоторые сербские газеты опубликовали материал СБУ, согласно которому против Украины на Донбассе сейчас воюют около 300 наемников из Сербии.

Эксперты считают, что к послу Украины в Белграде могут применить так называемое «мягкое выдворение» – отказать ему во встрече с членами правительства любого уровня. В таком статусе уже шесть месяцев находится Илир Бочка, посол Албании в Сербии.