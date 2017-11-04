Департамент образования Владимирской области России объявил фотоохоту на детсадовцев и школьников, которые принимают участие в несогласованных акциях.

В документе за подписью замдиректора департамента Елены Запрудовой говорится, что муниципальные организации образования должны это делать по поручению губернатора области Светланы Орловой для "предупреждения публичных протестных акций несистемной оппозиции и минимализации численности участников до мая 2018 года". В департаменте образования подтвердили, что распоряжение "об усилении контроля" действительно разослано в детсады и школы. В пресс-службе губернатора ни подтвердить, ни опровергнуть, было ли такое поручение Орловой, не смогли, как и не пояснили, спущено ли оно сверху или это местный креатив.

Информация об особом контроле за "неблагонадежными" несовершеннолетними, которые симпатизируют оппозиции, появилась на популярном местном сайте "Зебра-ТВ" и в твиттере главы штаба Навального Леонида Волкова.

Исполнителем этого поручения значится главный специалист-эксперт отдела общего образования Любовь Орловская. Документ этот передали юристу штаба Навального во Владимирской области Кириллу Николенко из местного детского сада. Николенко поговорил с Орловской по телефону, и та подтвердила, что документ действительно разослан по муниципалитетам, заметив при этом, что всю ответственность за исполнение рекомендуемых действий будет нести не руководство департамента, а представители муниципалитетов. ​

Как следует из опубликованного документа, фотографии участников публичных акций несистемной оппозиции надо не только делать с использованием гигапиксельной съемки, но и размещать затем на сайте jesuismaidan.com. С этим сайтом есть только односторонняя связь. "На практике ни о какой анонимности на уличных акциях речи быть не может. Современные технологии высокочеткой съемки и распознавания лиц позволяют с огромной точностью определить личность любого участника любого митинга", – сообщается на сайте. Появился он летом, после акции против коррупции 12 июня. Создатели сайта, кроме фотографий участников митинга, повесили собственное расследование, в котором утверждали, что среди участников антикоррупционного мероприятия были националисты. Всего там выложены снимки несогласных из 16 российских городов. Отдельной строки с оппозиционерами из Владимира еще нет.

В том июньском антикоррупционном митинге во Владимире приняли участие около тысячи человек, писали местные СМИ. Территорию Театральной площади города, где планировали собраться несогласные, заблаговременно огородили железным "забором", а на входе поставили сотрудников полиции. В это время там устроили спортивный праздник в честь Дня России. На несанкционированную акцию в тот день вышло много молодых людей, на входе был задержан школьник со свернутым плакатом и молодой человек с туалетным ершиком, выкрашенным в золотой цвет.

Сопредседатель профсоюза "Учитель" Всеволод Луховицкий считает поручение владимирским учителям и сотрудникам детсадов усилить контроль за своими воспитанниками "вопиющей глупостью". Правда, по его мнению, дело тут не в политике.

В должностных обязанностях учителя не написано, что он должен выполнять функции следователя или полицейского

– Это поручение губернатора и изданный приказ слишком очевидная, даже можно сказать вопиющая глупость. Просто губернатору надо отчитаться, что он проводит антипротестные мероприятия. Но только умный губернатор направил бы такое распоряжение в МВД и ФСБ, которые обязаны смотреть за общественным порядком, а губернатор, который не хочет решать проблем, а хочет лишь отчитываться, направляет их в департамент образования, – говорит Луховицкий. – У каждого учителя, классного руководителя, завуча и т.д. есть должностные обязанности. И в них не написано, что они должны выполнять функции следователя или полицейского, а значит, и заставить их выполнять никто не может. Никаких слежек, фотографирований, размещений на сайте. И если на кого-то из учителей – членов нашего профсоюза будут давить и требовать это делать, мы обратимся в суд, ибо это абсолютно незаконно.

Школа должна быть вне политики, говорит адвокат Александр Островский. С точки зрения закона такое распоряжение нарушает конституционные права и свободы граждан, замечает он.

– Губернатор и руководство департамента пытаются местными органами образования подменить Центр "Э", а из отдельных школ сделать коллективных павликов морозовых, – возмущается Островский. – С какой стати фотографии несовершеннолетних без разрешения родителей будут публиковаться и уже опубликованы на каком-то непонятном сайте? Это тоже незаконно. Я считаю, что тут и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова свое слово должна сказать, и, конечно, прокуратура обязана прореагировать.

Старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Виктория Туркова сказала Радио Свобода, что они в курсе этого распоряжения и сейчас по обстоятельствам его появления проводится проверка. В пресс-службе губернатора Светланы Орловой попросили прислать официальный запрос, пояснив, что сами пока ничего толком не знают, но будут все уточнять. Ответа на запрос Радио Свобода пока нет. В департаменте образования области никто из ответственных чиновников весь день не брал трубку. В канцелярии предположили, что, возможно, руководители на важных мероприятиях.

Тебя внесут в "черные списки", куда ты потом пойдешь работать

Между тем это далеко не первый скандал со "слежкой" за учениками в школе. Так, например, в нижегородском Дзержинске старшеклассники записали на видео "беседы" учителей на уроках, в которых те убеждали своих учеников не ходить на акцию протеста против резкого подорожания общественного транспорта, а заодно выйти из групп в соцсетях, где координировалась сама акция. "Вас подписывают на революционные действия… – говорила педагог школьникам. – Тебя внесут в "черные списки", куда ты потом пойдешь работать… Ты жизнь свою испортишь, вы добьетесь, что ваши родители потеряют работу". Речь шла о согласованной акции, возражали ей дети.

Приказ о слежке за школьниками в соцсетях получили и учителя московской школы №2120, называлось это "предупреждением вовлечения несовершеннолетних в неформальные объединения". Правда, под ними понимались "зацеперы" и потребители наркотических и психотропных средств. И вывешивать фотографии нарушителей, как это сделали власти Владимирской области, московских учителей не заставляли.