Театр информационной войны Кремля

Представителям трех интернет-гигантов – Facebook, Twitter и Google, имеющих отношение к российскому вмешательству в американские выборы, в первую неделю ноября пришлось несколько раз явиться в Капитолий (здание Конгресса США – КР) для дачи показаний. Отвечая на неудобные вопросы законодателей, юристы всех трех компаний согласились: в ходе президентских выборов 2016 года они могли бы более эффективно противостоять российской пропаганде.

По заключению западных экспертов, потоки информации в социальных сетях сейчас распространяются с неимоверной скоростью. Так, простой интернет-бизнес, основанный всего лишь на рекламных ссылках, сейчас способен расширить сеть своих пользователей быстрее, чем традиционный крупный медиахолдинг. Это относится и к провокационному политическому контенту, в том числе – из России, который сразу находит виртуальных сторонников.

Киберпространство дает пользователям новую возможность: верить не в то, что имеет место на самом деле, а в то, во что они хотят верить

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс считает, что «киберпространство дает пользователям новую возможность: верить не в то, что имеет место на самом деле, а в то, во что они хотят верить. Они погружаются в интернет-пузырь, где каждый поддерживает их мнение, и образуются целые конгломераты единомышленников, которые генерируют свои идеи все дальше и дальше». В итоге, социальные сети начали прислушиваться к оценкам экспертов. В конце октября компания Twitter заявила о том, что больше не будет размещать у себя рекламные объявления российских медиа – телеканала RT и агентства «Спутник». Вслед за Twitter сервис Google News перестал публиковать новости ФАН – Федерального агентства новостей, связанного с российской «фабрикой троллей». В обоих случаях причина решения – слишком откровенное распространение прокремлевских настроений.

Brexit тоже был частично финансирован Москвой

Исполнительный вице-президент Центра анализа европейской политики (CEPA) Питер Доран говорит: «Кампания дестабилизации, которую Россия ведет против нас, расширяется. Мощь ее армии усиливается, ее операции в сфере дезинформации становятся все изобретательнее, а проникающая способность финансовой коррупции повышается». В связи с этим, часть европейских политологов пришла к выводу о том, что Brexit – выход Великобритании из Евросоюза – тоже был частично финансирован Москвой, которая пытается усилить раскол между странами ЕС. На рост информационного влияния Кремля в Евросоюзе указывают британское издание The Guardian и многие европейские политики.​

«План Б», который разрабатывает Москва – это попытка воссоздать расстановку сил по образцу девятнадцатого столетия

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский уверен, что «план Б», который разрабатывает Москва – это попытка «воссоздать расстановку сил по образцу девятнадцатого столетия». «Она представляла собой антидемократическую ситуацию, когда только пять-шесть «избранных», лидирующих стран отвечали за структуру безопасности. Поэтому теперь, когда Евросоюз или НАТО предлагают России сесть за стол переговоров, в Кремле отказываются. Вместо этого они пытаются выделить лишь несколько держав и с ними решать будущее мира. Разумеется, для нас такой вариант является неприемлемым», – отметил Ващиковский.

В ходе слушаний в Вашингтоне законодатели призвали компании Facebook, Twitter и Google начать активную борьбу с заведомо ложной информацией, проникающей в их сети. Никаких обещаний в ответ не последовало, но представители интернет-гигантов пообещали изучить, возможно ли технически осуществить эту идею.