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Политика

День единства и арестов

Российская полиция обыскала активиста оппозиции во время митинга протеста в центре Москвы, 5 ноября 2017 года

День народного единства в России, учрежденный властями в 2005 году, как сообщают российские медиа, так и не стал праздником, суть которого понятна для россиян: большинство тех, кого опрашивали в субботу журналисты на официальных мероприятиях, говорили о том, что лишний выходной не помешает.

На этот раз официальным мероприятием стал массовый концерт в Лужниках, посмотреть который пришли – или, по сообщениям с места событий, были привезены организовано – до 130 тысяч зрителей. Таковы официальные данные, которые московская полиция предоставила агентству «Интерфакс», сообщив, что мероприятие прошло без происшествий.

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю праздника в Кремле заявил, что «бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне – это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код».

По словам российского президента, «традиции взаимного доверия, согласия, родства... наполняют единство российской нации особой внутренней силой».

Президент России Владимир Путин на форуме «Сообщество», 3 ноября 2017 года
Президент России Владимир Путин на форуме «Сообщество», 3 ноября 2017 года
Примерно в то время, когда Путин произносил эти слова в Кремле, на юго-востоке Москвы полиция разгоняла и задерживала участников националистического «Русского марша»

​Примерно в то время, когда Путин произносил эти слова в Кремле, на юго-востоке Москвы полиция разгоняла и задерживала участников националистического «Русского марша». Сначала им не разрешили использовать ряд баннеров с лозунгами, а потом, когда большинство из организаторов марша отказалось провести его без средств агитации, и собравшиеся думали, что им делать дальше, полицейские стали хватать людей и заталкивать их в автозаки.

Полиция применяла силу, и в результате были задержаны, по различным данным, от 26 до 70 человек. При этом другой «Русский марш», прошедший на северо-западе Москвы, состоялся и прошел мирно.

«Русский марш» в Москве, 4 ноября 2017 года
«Русский марш» в Москве, 4 ноября 2017 года

Задержания членов «Артподготовки», обыски у националистов

3 ноября ФСБ России сообщила о массовом аресте членов организации «Артподготовка», которое объявлено в России экстремистским

Жесткие действия российских правоохранительных органов на несостоявшемся «Русском марше» стали продолжением их действий в отношении националистов в России, начавшихся раньше. Утром в субботу полиция провела обыски у двух организаторов «Русского марша» – Ивана Белецкого и Юрия Горского, при том, что обоих националистических активистов в России сейчас нет.

За день до этого, 3 ноября, ФСБ России сообщила о массовом аресте членов организации «Артподготовка», которое объявлено в России экстремистским, и лидер которого, Вячеслав Мальцев, скрылся из России после того, как на него было заведено уголовное дело по обвинениям в «публичных призывах к экстремистской деятельности».

Вячеслав Мальцев на уличной акции в Москве, 6 мая 2017 (архивный снимок)
Вячеслав Мальцев на уличной акции в Москве, 6 мая 2017 (архивный снимок)

Как было заявлено представителями российской спецслужбы, законспирированная ячейка «Артподготовки» планировала «совершить 4-5 ноября резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков».

ФСБ также сообщила, что «в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью», и что решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по обвинению в подготовке террористического акта.

Вячеслав Мальцев, в разные годы своей политической карьеры – член «Единой России» и «номер два» в избирательном списке демократической оппозиционной партии ПАРНАС – в своих интервью заявлял о том, что 5 ноября этого года в России должна произойти революция. Политик стоит на националистических позициях и является жестким критиком Владимира Путина: в ходе кампании по выборам в Государственную Думу в 2016 году он призывал к немедленному импичменту президента России.

Также в пятницу в Саратове местный суд на два месяца арестовал активиста «Артподготовки» Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта, а в Красноярске другой активист «Артподготовки», Александр Зайцев был арестован на тот же срок по обвинению в склонении к организации массовых беспорядков.

Александр Морозов: ФСБ показывает, что разговоры о протесте могут закончиться обвинениями в терроризме

Российский политолог Александр Морозов говорит, что движение «Артподготовка» – это сообщество молодых людей, вдохновленных видеоблогом Вячеслава Мальцева с одноименным названием: «У Мальцева возник круг сторонников, которых он реально не мог контролировать, потому что он не создавал никакой политической организации. Сам Мальцев, когда говорил про 5 ноября, конечно, не имел в виду никаких терактов и никакого восстания. Это был, скорее, политтехнологический жест нагревания ожиданий, стратегия мобилизации людей, похожая на сектантскую. Я думаю, что на периферии его аудитории могли возникнуть какие-то разговоры вокруг этого 5 ноября, и ФСБ с радостью схватилась за эту возможность».

Александр Морозов
Александр Морозов
Это дело вписывается в начало гонений, которые Кремль сейчас предпринял против так называемых «русских националистов»
Александр Морозов

По словам эксперта, «дело Мальцева, которое раскручивается сейчас, чрезвычайно выгодно для спецслужб в демонстрации ими бесконечного расширения понятия «экстремизм», под которое можно подвести теперь практически что угодно».

«Это дело вписывается в начало гонений, которые Кремль сейчас предпринял против так называемых «русских националистов». Хотя Мальцев и не является «русским националистом» в буквальном смысле слова, но к аудитории его видеоблога примкнуло, конечно, какое-то количество националистически ориентированных парней. Кремль перед любыми выборами проводит такую «зачистку флангов» с помощью спецслужб, громя какие-то крайне левые и крайне правые организации. Здесь ФСБ его громит и одновременно дает понять всем участникам политического процесса, что любые зафиксированные разговоры в условиях тотальной прослушки об активных или агрессивных формах протеста будут истолкованы как экстремизм, а в некоторых случаях – как терроризм», - анализирует Александр Морозов суть действий ФСБ против Мальцева и его сторонников.

Для спецслужб в России, резюмирует политолог, «коктейль Молотова», наряду с палатками на площадях столицы, является признаками организации Майдана, и его упоминание в сообщении ФСБ говорит о желании спецслужбы связать людей из «Артподготовки» в сознании российских граждан со «сторонниками цветных революций».

Николай Петров: Эти акции ФСБ – для усиления ощущения осажденной крепости

Это продолжение ползучего нарастания репрессивности, когда все новые и новые общественные группы оказываются под ударом
Николай Петров

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров считает, что разгром «Артподготовки», осуществленный ФСБ, может сделать российское общество еще более толерантным к государственному насилию: «Это продолжение ползучего нарастания репрессивности, когда все новые и новые общественные группы оказываются под ударом. И это – очень продуманная и опасная тактика, потому что одновременно в обществе создается ощущение, что это все враги, и усиливается ощущение осажденной крепости, а соответственно, и необходимости принятия репрессивных мер для поддержания контроля над ситуацией».

Николай Петров
Николай Петров

«Мы видели, что сначала были радикальные мусульмане, потом экстремисты из числа националистов, потом «сектанты», сейчас дошло дело до «Артподготовки», – отмечает эксперт.

Николай Петров допускает, что действия ФСБ сейчас стали вызывать чувство протеста у слишком многих групп в российском обществе, и предъявление «коктейлей Молотова» – это ее попытка переломить информационную повестку в свою пользу: «Совсем недавно, в течение последних недель, два губернатора громко и скандально объявили о беспределе ФСБ. Такого раньше не было, чтобы губернаторы публично объявляли о том, что на них и на всю региональную политическую элиту оказывается давление со стороны ФСБ. Так что я вижу еще и попытку, что называется, сменить тему и предъявить обществу факт обезвреживания потенциальных нарушителей спокойствия, при этом неизвестно, насколько реальных».

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