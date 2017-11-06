Украинские информационные телеканалы в августе и сентябре 2017 года уделили 2% эфира темам из аннексированного Крыма и 8% – событиям из зоны АТО. Такие результаты мониторинга озвучил председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Юрий Артеменко.

Член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский считает, что украинские СМИ недостаточно освещают происходящее в Крыму и на Донбассе.

Украина должна знать обстоятельства жизни политзаключенных, погибших бойцов и ветеранов АТО

– Мне кажется, освещения событий в Крыму и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей очень не хватает. Журналисты обычно ждут, пока произойдет что-то неприятное: обыски, притеснения крымских татар или обстрелы, гибель украинских воинов. Это неправильный подход. Нужно не просто упоминание в новостях, а анализ тех или иных заявлений, ситуаций. Кроме того, на мой взгляд, вся Украина должна знать имена и обстоятельства жизни политзаключенных, погибших бойцов и заслуженных ветеранов АТО. Это герои своей страны. К сожалению, у нашего государства не хватает инструментария для полноценного освещения подобных тем. Очень хорошо, что наша ситуация отличается от российской, где все основные СМИ – федеральные, но в этом и минусы есть.

Сергей Костинский говорит, что проблему могли бы решить государственные конкурсы среди коммерческих телеканалов.

Программный директор издания «Детектор медиа» Роман Шутов отмечает, что украинским журналистам нужно рассказывать больше человеческих историй из Крыма.

Оккупацию нужно показывать в деталях и очень конкретно

– Мы делали похожие измерения в апреле 2017 года – и тоже констатировали, что тема Крыма замалчивается. Дело даже не в том, что материалов мало, а в том, что они очень урезаны, заретушированы, официозны. Конечно, есть и объективные трудности: у журналистов нет доступа на оккупированный полуостров, там не поснимаешь, не соберешь качественный материал, не проверишь информацию. В итоге не видно проблем конкретного человека, мы не углубляемся в них. А что там с экологией в Крыму, как сейчас пересекают админграницу, как живут на полуострове не уехавшие граждане Украины? Оккупацию нужно показывать в деталях и очень конкретно. Это привлечет внимание не только жителей материковой Украины, но и самих крымчан.

Роман Шутов предостерегает от того, чтобы отдавать государству главную роль в регулировании того, как освещают крымские события в украинских СМИ. По его мнению, эту задачу должны взять на себя общественные некоммерческие организации.

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Главный редактор издания «Украинская правда» Севгиль Мусаева отмечает, что при нынешнем информационном потоке крымские темы не очень интересны украинцам, за редким исключением.

Материалы о крымских политзаключенных и судах «не продаются»

– К сожалению, ни новости, ни большие материалы о крымских политзаключенных и судах «не продаются». Отправить журналиста в Крым на судебное заседание – большая роскошь. Самым читаемым за все время был текст о том, как Ахтему Чийгозу дали попрощаться с умирающей матерью. Мы сделали фоторепортаж, и он набрал 10-12 тысяч просмотров, что для нашего издания очень мало.

Последний всплеск интереса к Крыму пришелся на скандал с турбинами Siemens, хотя это нельзя назвать чисто крымской темой. Люди попросту привыкли слышать про обыски у крымских татар и про суды над политзаключенными, а вот спрос на экономическую жизнь не закрыт. Украинцам действительно интересно, что происходит с Крымом в экономическом плане, в медицине, во власти и так далее.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)