13 сентября 2017 года в доме крымчанина Рената Параламова прошел обыск, после чего люди в масках и без опознавательных знаков на форме ​увезли его в неизвестном направлении. На следующий день мужчину нашли на симферопольском автовокзале со следами побоев.

После этих событий он вместе с семьей переехал на материковую Украину. В Киеве Ренат Параламов заявил, что на полуострове подвергся пыткам со стороны сотрудников ФСБ. Прокуратура Автономной Республики Крым в связи с этим завела уголовное дело. Ренат Параламов женат, имеет четверых детей, до аннексии Крыма работал программистом в турецкой фирме с офисом в Симферополе, а позднее – торговцем на рынке.

На главные вопросы о запугивании активистов сотрудниками ФСБ в Крыму в эфире Радио Крым.Реалии отвечают сам Ренат Параламов и председатель правления общественной организации «Правозащитное движение Крыма» Энвер Кадыров.

– Чего от вас хотели добиться сотрудники ФСБ, Ренат?

Меня били кулаками, током. Угрожали дать мне пожизненное за организацию террористической деятельности

​Параламов: Они хотели, чтобы я с ними сотрудничал. Мне сразу об этом заявили. Сказали: ты или останешься со здоровьем и будешь делать то, что мы тебе говорим, или ты потеряешь здоровье и все равно будешь делать то, что мы говорим. Все сводилось именно к этому. Меня били кулаками, током. Угрожали дать мне пожизненное за организацию террористической деятельности или же три года условно, если буду сотрудничать.

– В чем могло заключаться такое сотрудничество?

Параламов: ФСБшники хотели, чтобы я ходил среди крымских татар, крымских мусульман и узнавал информацию, передавал оперативникам. Это поначалу. В дальнейшем, я думаю, это сотрудничество могло бы зайти намного дальше.

– Чем обусловлено такое внимание ФСБ к мусульманам Крыма, Энвер?

Российские силовики стремятся заслужить себе новые звездочки на погоны любым способом

​Кадыров: Российские силовики стремятся заслужить себе новые звездочки на погоны любым способом. Терроризма в Крыму никогда не было. Как говорил Ахтем Чийгоз недавно, громче петарды на полуострове ничего не взрывалось. Так что я придерживаюсь версии о необходимости карьерного роста сотрудников ФСБ.

​– Можете ли вы предположить, Ренат, почему силовики пришли именно к вам?

Параламов: Я не знаю, что творится у них в голове. Надо спросить у этих ФСБшников, когда они окажутся на скамье подсудимых. Думаю, это случится довольно скоро. Мне кажется, их привлекла моя активная гражданская позиция. Я участвовал в сборе денег для политзаключенных в рамках «Крымского марафона», посещал молебны по исчезнувшему в Бахчисарае Эрвину Ибрагимову, ходил на суды.

– Как можно свести к минимуму угрозу похищения российскими силовиками?

Я бы посоветовал знать свои права во время обысков и задержаний и ни в коем случае не доверять сотрудникам ФСБ

​Параламов: Всем, кто находится в группе риска, я бы посоветовал знать свои права во время обысков и задержаний и ни в коем случае не доверять сотрудникам ФСБ. Моя главная ошибка была в том, что я согласился с ними поехать. Уже бывали такие прецеденты, когда крымчан забирали из дома в одних тапочках, а потом оставляли у выхода из симферопольского управления (ФСБ России –​ КР) без денег на транспорт. Следователь лично несколько раз пообещал вернуть меня домой. Так что не надо обманываться, сотрудники ФСБ лгут вам в глаза. Требуйте адвоката или чтобы кто-то из родственником присутствовал и записывал все нарушения. В дальнейшем это можно указать в протоколе. Если следователь представляется, это должен кто-то слышать.

​– Удалось ли активистам повлиять на судьбу Рената в этой истории, Энвер?

Кадыров: Безусловно. Если бы не адвокаты, если бы не активные действия родственников и общественников, Рената могла постигнуть судьба Эрвина Ибрагимова или других пропавших без вести крымчан. Перевезти его с полуострова на материк тоже было непросто, но неравнодушные люди помогли, и вот мы здесь.

– Чем планируете заниматься в Киеве?

Я хочу добиться того, чтобы истории вроде моей в Крыму стали невозможными

​Параламов: Правозащитной деятельностью. Я хочу добиться того, чтобы истории вроде моей в Крыму стали невозможными, чтобы все эти преступники из ФСБ ответили за свои действия.

Кадыров: Мы работаем над тем, чтобы донести всему миру историю Рената Параламова, уже подключилось Министерство иностранных дел. Так что у правозащитной деятельности по этому направлению есть большие перспективы.

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​(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)