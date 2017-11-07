Как выглядит шопинг в оккупации? «Донбасс.Реалии» инспектировали рынки и супермаркеты Донецка. И выясняли у местных жителей, хватает ли им пенсий и зарплат, которые они получают на неподконтрольной Украине территории. На чем экономят жители оккупированного Донецка и откуда на неподконтрольную часть Донбасса завозят мясо, овощи и спиртное? Ответы – в материале «Донбасс.Реалии».

На донецком рынке, впрочем, как и на любом другом, негде протолкнуться. Однако многие местные говорят: приходят на рынок как в музей, чтобы посмотреть на продукты. Старикам сложнее. Они жалуются, что пенсии небольшие, хватает только на коммунальные услуги и еду.

«Молочку [покупаю] часто, рыбу – редко. Мясо – раз в месяц», – говорит пенсионер на донецком рынке.

Однако некоторые жители Донецка признаются, что на продукты тратят лишь половину зарплаты.

«У меня нормальная зарплата, я могу себе позволить и мясо, и рыбу», – утверждает жительница Донецка.

Сыр и масло на донецком рынке

Другие признаются: все равно тратят на еду почти все заработанное. Могут себе позволить покупать молочные продукты почти каждый день.

В пересчете на украинские гривны, на донецком рынке сыр можно найти за 136 гривен, а средняя цена на сливочное масло – от 70 до 130 гривен. На десяток яиц дончане могут потратить до двадцати гривен.

Учитывая цены на продукты, владельцы огородов и дачных участков особо радуются. Они обеспечены фруктами и овощами с собственного огорода и не тратят деньги на некоторые из продуктов на рынке.

​В частности, средние цены в гривневом эквиваленте на товары с огорода на донецком рынке:

яблоки – 50-80 рублей (≈ 20-32 гривны);

капуста – 10 рублей (≈ 4 гривны);

репчатый лук – 18 рублей (≈ 7 гривен);

морковь – 20 рублей (≈ 8 гривен);

огурцы – 80-100 рублей (≈ 30-40 гривен);

помидоры – от 100 рублей (≈ 40 гривен).

Главарь боевиков: из «ДНР» – «на экспорт»

В преддверии зимы об урожае в оккупации отчитался лично «министр доходов и сборов» группировки «ДНР» Александр Тимофеев.

А главарь боевиков Александр Захарченко давно убеждает: местное сельское хозяйство будет работать «на экспорт».

​«Сербия, Европа. Ну, все это будет наше. Яблоки будут. Климат идеально подходит для выращивания именно как раз этих яблонь», – уверяет Захарченко.

Режим экономии?

Несмотря на заверения местной «верхушки», многие дончане рассказывают: перешли на режим экономии, но как ни стараются, за один поход на рынок оставляют здесь немало денег.

«Я потратила около 800 рублей (примерно 370 гривен – КР). Базовый набор: яйца, крупы, макароны и курица», – рассказывает местная жительница после похода на рынок.

​Что касается мяса, то самая дешевая здесь именно курятина. Самая дорогая – телятина.

свинина – от 300 рублей (≈ 120 гривен);

сало – от 200 рублей (≈ 80 гривен);

телятина – от 330 рублей (≈ 130 гривен);

курятина: голень – 110 рублей (≈ 40 гривен);

крыло – 95 рублей (≈ 40 гривен).

Многим мясо не по карману, поэтому его заменяют рыбой. Местные жители говорят, что могут себе позволить только недорогие сорта, вроде хека или минтая.

«Сделано в «ДНР»

Узнать о хрониках жизни оккупированной части Донбасса можно и по видео на YouTube. Местные и заезжие блогеры из России снимают ролики о том, как живет якобы «успешная территория» под флагами боевиков.

Один из российских гостей оккупированного Донецка нашел там копию российской сети супермаркетов «Пятерочка», к которой добавили две цифры и назвали «Семерочка».

Внутри супермаркета полки отнюдь не пустые – немало продуктов там с пометкой «Сделано в «ДНР». В частности, макароны и пиво, отмечает тревел-блогер из России Михаил Ронкаинен. На полках супермаркета блогер обнаружил не только местную продукцию.

«Жигули» еще делают в «ДНР»? Да. «ДНРовские» «Жигули» за 47 рублей (примерно 19 гривен – КР). Вот «Кока-кола» – интересно, из Украины или из России? Из Украины, представляете! «Пепси» тоже украинское», – делится впечатлениями в своем видеоблоге россиянин Михаил Ронкаинен.

Наиболее богатый ассортимент из продукции собственного производства в супермаркете в оккупированном Донецке имеет водка, отмечает блогер. Пол-литра «отечественной» водки там стоит менее 40 гривен.

Подготовка к зимнему сезону

В преддверии зимы возникает очередная проблема: на какие средства купить теплую одежду и обувь. Посетив донецкий вещевой рынок, журналисты программы «Донбасс.Реалии» имели возможность убедиться, что там покупателей меньше, чем на продуктовом.

​Здесь дончанам предлагают:

зимние ботинки – 2 280 рублей (≈ 900 гривен);

сапоги «угги» – 980 рублей (≈ 400 гривен);

теплые свитера – 1050 рублей (≈ 420 гривен);

пуховики – от 1000 рублей (≈ 400 гривен).

На вопрос: «Как часто вы покупаете одежду и обувь», большинство опрошенных признаются, что обновляют гардероб нечасто.

«Очень редко. Не зарабатываем сейчас».

«Только когда возникает необходимость. Денег на это нет».

«Леди «ДНР»

Если мирные жители оккупированной части Донбасса экономят на самом необходимом, руководство группировки «ДНР» продолжает устраивать праздники. В частности, проводят конкурсы красоты. Между бургерной и магазинами, прямо в холле торгово-развлекательного центра, сидит «жюри конкурса» – боевики группировки «ДНР». Им хватает и хлеба, и зрелищ.