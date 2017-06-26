Сезон шашлыков-2017 в самом разгаре. А цены на мясо на украинских рынках постепенно ползут вверх. Где же самый дорогой шашлык: в прифронтовом Краматорске, оккупированном Донецке или в аннексированном Крыму?

​Подконтрольный Украине Краматорск, оккупированный Донецк и аннексированный Симферополь ‒ везде время отпусков и пикников. А какой пикник без шашлыка? В каждом регионе ‒ свой рецепт и своя цена.

На рынках Краматорска ‒ мясо на любой вкус. «Ошеек стоит 130 гривен, филейка ‒ 120, задняя часть ‒ 120 и лопатка ‒ 90», ‒ демонстрирует мясной ассортимент продавщица местного рынка.

Чаще всего для шашлыка берут свиной ошеек. В мясных рядах не скрывают: свинина подорожала и будет дорожать еще. В Краматорске всего неделю назад килограмм ошейка продавали за 100 гривен.

А по карману ли такое подорожание мяса жителям прифронтового Краматорска?

«Поднимают цены, а нам не по карману иногда. Покупаем какие-то ребрышки, обрезочки какие-то, которые подешевле», ‒ признается местная жительница.

«Я себе не отказываю, если есть хочется, то покупаю. Обычно свинину – она дешевле, чем говядина. Ну, и курятину тоже», ‒ говорит житель Краматорска.

Если одни могут позволить себе мясные блюда, то другие жалуются: мясо из их рациона совершенно исчезло.

«Я его вообще не покупаю. У меня нет средств на это», ‒ говорит пожилая женщина.

«Все поднялось в цене! А пенсия почему не поднимается?!» ‒ добавляет другая женщина.

Краматорский шашлык

Алексей готовит сюрприз для жены: шашлык по старинным армянским рецептам. Он ‒ потомок армянских князей. В его семье шашлык жарят с луком и помидорами. Их в Краматорск везут преимущественно из Херсона. Стоимость ‒ 23 гривны за килограмм обычных и 25 ‒ розовых. Репчатый лук стоит 13 гривен.

«На все потратил чуть больше 170 гривен», ‒ подсчитал Алексей.

Куда же без традиционного красного вина к мясу? В Краматорске литр украинского «молодого» напитка из Овидиополя, Одесской области стоит около 60 гривен.

«Сейчас очень не разгонишься с ценами на мясо. Правительство в свое время отпустило цены на продукты. Будем надеяться, что они недалеко зайдут», ‒ добавляет Алексей.

Донецкий шашлык

В оккупированном Донецке цена свиного ошейка стартует от 300 рублей за килограмм – это почти 150 гривен. Мясо на прилавках рынков ‒ в ассортименте. Но для семьи Александра, работающего в техникуме, эти деликатесы недоступны. «Это не в наш бюджет», ‒ признается мужчина.

Хоть финансы и скромные, но дома все же будут и пикник, и шашлык. Решение Александра ‒ купить куриные крылышки – 105 рублей за килограмм (это около 50 гривен).

Дончане жалуются: в последнее время их доходы стали ничтожно малы по сравнению с ценами на подконтрольных группировке «ДНР» территориях.

«Поднялись цены на все. Курица, фарш – и те подорожали. А пенсионерам как жить!? Вот у меня соседка – ей на две недели денег не хватает. Она сидит, говорит, голодная. Вот мы ее подкармливаем», ‒ рассказывает жительница Донецка.

Пакет куриных крылышек обошелся в 210 рублей ‒ примерно 90 гривен. Плюс бутылка вина. Александр выбрал самое дешевое «Кубанское вино ‒ российское. Цена очень удачная ‒ 147 рублей. Будем его брать».

Симферопольский шашлык

На очереди ‒ рынок в аннексированном Симферополе. Здесь частный предприниматель Антон ищет все ингредиенты для своего проверенного рецепта шашлыка.

‒ Ошеек ‒ сколько вы сказали стоит?

‒ 330 рублей.

‒ А какое дешевле: российское или наше?

‒ Цена одинаковая.

Для крымчан, которым не по карману свинина (от 330 рублей и выше –это около 160 гривен), на рынках есть куриные окорочка (по 129 рублей или почти 60 гривен за килограмм).

В поисках вина для шашлыка Антон идет в супермаркет: «Да, ну что? Есть «Каберне» ‒ полусладкое красное. Откуда оно? Россия. Мы же не знаем, что это за вино. Давай «Инкерман». А вот наше крымское «Каберне». Оно стоит 211 рублей».

Купил два килограмма мяса по 350 рублей. Дорожает, как и все остальное

Аналогичное украинское вино в том же Краматорске ‒ почти в половину дешевле. Покупки сделали, теперь Антон маринует шашлык.

«Для шашлыка все-таки выбрал крымское мясо, потому что, в отличие от российского, качество его все-таки лучше. Российское мясо непонятно сколько едет через переправу. Купил два килограмма мяса по 350 рублей. Дорожает, как и все остальное», ‒ заключает крымчанин.

Где самый дорогой шашлык?

В результате условный индекс шашлыка этим летом такой: рекомендованный продавцами на всех рынках свиной ошеек в подконтрольном Украине Краматорске стоит 130 гривен за килограмм. В оккупированном Донецке ‒ 300 рублей, это около 150 гривен. Самым дорогим оказался шашлык в аннексированном Крыму ‒ от 330 до 350 рублей за килограмм, в пересчете на гривны ‒ начиная от 160.

На первый взгляд разница невелика. Но для каждого она ощутима.

Для Александра из Донецка даже бюджетный шашлык ‒ удовольствие недешевое. Но он радуется и эконом-варианту ‒ из курицы.

В семье потомка армянских князей Алексея из прифронтового Краматорска шашлык готовят только по большим праздникам

В Крыму такое застолье тоже влетает в копеечку. Даже предпринимателю Антону. Ведь здесь шашлык ‒ самый дорогой.