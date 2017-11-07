Крымская карта в дамском пасьянсе Путина

Специально для Крым.Реалии

Таких выборов, как те, что ожидают в следующем году, Россия еще не знала. В президентскую гонку собираются включиться сразу несколько дам – от позиционирующей себя либеральным демократом Ксении Собчак до порнозвезды Елены Берковой. И все это дамское шоу призвано не только составить беспроигрышную партию для Путина, но и дискредитировать сам институт выборов.

О том, что нынешняя президентская кампания станет необычной, было ясно сразу – козырей в рукаве Путина уже не осталось. Крымская карта уже свое отыграла, а новых побед до марта 2018-го не предвидится. Поэтому кремлевские технологи сделали ставку на реалити-шоу с участием прекрасного пола.

О желании выдвинуть кандидатуру на пост президента России заявили уже несколько россиянок. Одной из первых это сделала Ксения Собчак, предвыборная риторика которой наделала много шума в российском информпространстве. «Я иду на выборы не просто как кандидат, а как рупор всех тех, кто не сможет стать кандидатом», – написала в письме «Ведомостям» Собчак, сделав ставку на лозунг «Против всех».

Собчак не только позволила себе критику в адрес российской власти, но и сделала крамольное заявление, назвав Крым украинским. «С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка», – заявила телеведущая на пресс-конференции. Правда, многозначительное «дальше будем говорить» обернулось банальным предложением нового, но только «независимого референдума», который позволит выявить истинные желания крымчан. В общем, ничего нового: раньше российский либерал заканчивался на украинском вопросе, а теперь критерием наличия/отсутствия имперского синдрома выступает крымская тема.

Следующей о своей готовности вступить в президентскую гонку заявила журналист и правозащитник Екатерина Гордон, объявив себя «единственным кандидатом, несогласованным с администрацией». Правда, ее выдвижение больше напоминает пародийный ролик на ту же Собчак – особенно относительно оккупированного полуострова. «Я считаю, что Крым – наш. И не точка, а восклицательный знак. Все остальное – досужий треп», – заявила Гордон.

Еще через несколько дней о своих президентских амбициях рассказала председатель Национального родительского комитета России Ирина Волынец. Она пообещала принять участие в праймериз от непарламентских партий проекта «Третья сила». В крымском вопросе мнение Волынец совпадает с мнением 93% россиян, поддержавших аннексию чужой территории. «Национальный родительский комитет – это всероссийская организация, которую я возглавляю, – конечно, всецело поддерживает присоединение Крыма к России. А если быть точнее – воссоединение, возвращение Крыма на Родину», – говорила она еще в марте 2017 года на заседании дискуссионного клуба неполитического действия, посвященного этому самому «воссоединению».

Не смогла устоять перед участием в политическом шоу и телеведущая Анфиса Чехова, которой баллотироваться предложила Партия добрых дел, пообещав теледиве не менее 20% голосов избирателей. В ответ Чехова объявила голосование в своем Инстаграме: если ее пост наберет 200 тысяч лайков, то она пойдет на выборы. За несколько дней пост лайкнули почти 68 тысяч пользователей. Поскольку Чехова уверена, что «удержать такую большую и своенравную страну в узде» может только рука в «ежовых рукавицах», присоединение Крыма она, по всей видимости, тоже одобряет. А как же иначе? Если бы не одобряла, не посещала бы полуостров, нарушая украинское законодательство, за что впоследствии получила запрет на въезд в Украину.

Вишенкой на тортике в реалити-шоу «Президентские выборы-2018» стала Елена Беркова – российская порнозвезда, которая решила не отставать от соотечественниц и тоже объявила о своем желании стать президентом России. И хотя она не сможет баллотироваться в силу возрастного ценза (ей всего 32 года), это отнюдь не меняет сценария будущей президентской гонки.

Для полноты картины в дамском списке не хватает только православной почитательницы Николая Второго Натальи Поклонской. Но ведь еще не вечер – тем более, что дебаты между Собчак и Поклонской уже состоялись.

Это шоу направлено на дискредитацию выборов как инструмента демократии

И можно было бы запасаться попкорном и смеяться над торжеством идиотизма в России, если бы не одно «но»: все это шоу тщательно спланировано и направлено на полную дискредитацию выборов как инструмента демократии. В борьбе с Западом Путин делает ставку на подмену или разрушение демократических ценностей. «Вы говорите, что в России нет демократии? Позвольте, но у нас даже порнозвезда может баллотироваться в президенты!» – ответят западным критикам в России.

«Вы возмущаетесь, что у нас на пост президента претендует невесть кто? Так это и же есть та самая демократия, которая позволяет любому идти во власть», – услышат в ответ недовольные россияне.

И мало кто из них понимает, что реального соперника, который пусть и не победил бы, но разрушил миф о всецелой поддержке ВВП, Алексея Навального, просто не пустили на выборы. И это он еще легко отделался – Михаил Ходороковский за президентские амбиции на десять лет в колонию угодил.

А вот Ксении Собчак такая участь не грозит, хоть ее крымская риторика идет вразрез с главной линией Кремля. Ведь крестниц Путина в России не наказывают за оппозиционные взгляды – такой удел грозит только рядовым россиянам. Да и нынешнему хозяину Кремля, судя по результатам соцопроса, телеведущая совсем не конкурентка – только 5% опрошенных россиян допускают возможность проголосовать за Собчак. А 87% респондентов категорически отказывают ей в поддержке. Дама у кремлевского штурвала – вариант маловероятный в сегодняшней патриархальной России.

Зато предвыборная гонка для российских дам позабавит и российских телезрителей, и дряхлеющего Путина, чей обнаженный торс, уже не вызывает у россиянок былого вожделения. А в женском обществе сыграть роль «крутого мачо» ему пока еще под силу.

А что же Крым? О его «спасении» Путин, конечно, не раз вспомнит во время своей предвыборной кампании. Об украинском полуострове будет говорить и Ксения Собчак, посылая сигналы немногочисленным противникам аннексии в России и западным странам. Однако в целом Крым уже сыграл свою роль. Каким знаком препинания оказался он в строчке российской истории – восклицательным знаком или жирной точкой, – покажет ближайшее время.

Евгения Горюнова, крымский политолог

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции