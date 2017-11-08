В Украине не празднуют годовщину и юбилей связанный с Октябрьской революцией и призывают называть это событие «Октябрьский переворот».

Об этом отмечается в заглавной статье на страницах Украинского института национальной памяти.

«Сегодня, ровно 100 лет назад, 7 ноября 1917 года в Петрограде группа большевиков во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым) осуществила вооруженный переворот, которым свергла демократическое революционное правительство и захватила власть. С этого события началось становление коммунистического тоталитарного режима. С тех пор большевики перевели массовый террор в ранг государственной политики», – говорится в статье Украинского института национальной памяти.

С этого события началось становление коммунистического тоталитарного режима. С тех пор большевики перевели массовый террор в ранг государственной политики

В ней подчеркивается, что семидесятилетнее «господство коммунистического тоталитарного режима в Украине было отмечено массовым террором, который чуть не разрушил украинское общество».

«Наиболее вопиющими преступлениями режима стали: преступление геноцида – Голодомор 1932-1933 годов; массовый искусственный голод 1921-1922, 1946-1947 годов;

красный террор 1918-1920-х годов; насильственная коллективизация с раскулачиванием; уничтожение украинской церкви; массовые репрессии, в том числе уничтожение интеллектуалов и художников «расстрелянного возрождения», Большой террор 1937-1938 годов; репрессии во время Второй мировой войны и после ее завершения;

военные преступления во время Второй мировой войны и в ходе борьбы с украинским освободительным движением; депортация крымскотатарского народа и других народов Крыма в 1944 году; принудительные депортации из Западной Украины в 1939-1941 и 1944-1953 годах; преследования диссидентов», – перечисляются основные трагические события истории Украины.

Авторы напоминают, что пропаганда коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики признана надругательством над памятью миллионов их жертв и запрещена законом Украины.

О желании украинцев в 1917-21 годах

Вместе с тем, в разделе на сайте Института, который посвящен Украинской революции 1917-1921 годов, отмечается желание украинцев добиться собственной независимости и государственности.

Первый этап Украинской революции начался сразу после победы российской Февральской революции в Петрограде

«Революция была явлением всеукраинским. Во всех регионах развивалось национальное движение, создавались и действовали украинские органы власти, политические партии и общественные институты, возрождалась культура. […] Первый этап Украинской революции начался сразу после победы российской Февральской революции в Петрограде. В это время в Киеве был создан национальный представительный орган – Украинская Центральная Рада (УЦР). После Всеукраинского национального конгресса она с киевской организации превратилась в общеукраинскую», – сообщают авторы проекта «Украинская революция1917-1921 годов».

Как сообщает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» из Киева, в украинской прессе в этот день на страницах таблоидов и информационных агентств, телевизионных и радионовостей можно найти статьи и сюжеты, посвященные истории преступлений коммунистического режима в бывшей советской республике.

В некоторых городах – Одессе и Запорожье, сообщает интернет-издание «Украинская правда», прошли митинги в память столетия Октябрьской революции.

Украина и новые формы российского государства

Украинский историк Александр Палий считает, что Октябрьская революция была не больше, чем удачным ребрендингом Российской империи.

Октябрьская революция – это способ перелицования сгнившей Российской империи, она просто раскрыла новую форму, как российская матрешка, и смогла просуществовать еще 70 лет

«У нас были свои процессы, которые происходили значительно раньше – до Октябрьской революции: формирование Центральной Рады. И можно сказать, что Октябрьская революция – это способ перелицования сгнившей Российской империи, она просто раскрыла новую форму, как российская матрешка, и смогла просуществовать еще 70 лет. Сгнившие идеи монархизма большевики подменили идеями, близкими всему миру, такими как пролетарские идеи – и организовали империю, которая начала агрессию против Украины», – говорит Александр Палий корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Александр Палий предполагает, что если бы ход исторических событий с 1917 года на постсоветском пространстве можно было изменить, вся Восточная Европа получила бы другой путь развития.

«Эта революция подорвала и жизненные силы самой России. Россияне все свои усилия тратили на внешнюю экспансию, а не на улучшение своей страны. Это привело к вырождению нации, глубокому моральному падению, измождению психологических и моральных сил народов Российской империи, в том числе, и россиян», – отмечает Александр Палий.

Историк считает, что даже если бы у России был шанс получить более «мягкие формы развития», вряд ли речь шла бы о демократическом устройстве страны.

«Скорее всего, Россия пришла бы к каким-то более мягким формам авторитаризма, поскольку у нее нет никаких демократических основ в обществе. Теоретически, Россия могла бы быть восточной деспотией. А вместо этого вышла страна, которая истязала себя, не давала развития вокруг себя, использовала демократические и человеческие ресурсы других стран для своих целей», – подчеркивает Александр Палий.

Террор, коммунизм и социальный эксперимент

События столетней давности директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович называет масштабным социальным экспериментом в мировой истории.

Украина оказалась в эпицентре этого эксперимента по построению тоталитарного общества. Она стала площадкой

«Украина оказалась в эпицентре этого эксперимента по построению тоталитарного общества. Она стала площадкой, с которой уже после приобретенных навыков, после Второй мировой войны, коммунисты свою идеологию экспортировали в страны Восточной Европы, устанавливали там коммунистические режимы. И наиболее агрессивный период развития России после 1918/19 годов затронул и припадает именно на Украину», – говорит Владимир Вятрович корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Историк считает, что вследствие этого эксперимента Украину можно называть наиболее пострадавшей от коммунизма страной в мировой истории. А результаты коммунистического влияния на республику видны до сих пор: экономические проблемы, уничтожение природы, демографические последствия.

«Миллионы убитых людей, культурные потери – чрезвычайное уничтожение Украины. То, что делает Украина сейчас – это попытка преодолеть тоталитарное прошлое, то, что началось сейчас – это невозвращение к тоталитаризму», – отмечает Владимир Вятрович.

О сослагательном наклонении в истории

Он говорит о том, что сто лет назад, Россия могла бы выбрать другой, некоммунистический путь развития.

Ни российское, ни другие сообщества не были готовы к агрессивной политике большевиков, которые превратили террор в государственный инструмент

«Россия могла бы выбрать другой путь, не переходя к коммунизму. И несколько месяцев в 1917 году она придерживалась этого, но, очевидно, традиции демократии были очень слабыми и этим фактом воспользовались большевики, легко провели переворот и захватили власть. Очевидно также, что ни российское, ни другие сообщества не были готовы к агрессивной политике большевиков, которые превратили террор в государственный инструмент и ликвидировали в зародыше демократию», – подчеркивает Владимир Вятрович.

Сегодняшняя Россия, по мнению Владимира Вятровича, готова к реанимации коммунистического режима и стыдится происходивших четверть века назад процессов построения демократического общества.

«Ситуация в некоторой мере повторяется. После развала Советского Союза Россия была флагманом построения демократического общества, но эти процессы были быстро свернуты в 90-х годах, а после прихода Владимира Путина к власти, тот период российской истории национальной пропагандой представляется национальной как период позора и стыда», – говорит Владимир Вятрович.