Уже несколько недель жители Севастополя пытаются получить льготный инсулин в социальной аптеке. Жизненно необходимый для больных диабетом препарат можно купить и в коммерческих аптеках, но там одна доза стоит более тысячи рублей.

Российский глава горздрава Севастополя Антон Бахлыков утверждает, что в городе нет проблем с инсулином, лекарство имеется в избытке. По его словам, сложности возникают, когда у больных нет заявки и рецепта.

Президент Российской Диабетической Ассоциации Михаил Богомолов говорит, что проблемы с инсулином испытывают и регионы России. По его мнению, проблемы связаны с особенностями законодательства.

– После внедрения системы, при которой врачам запрещено выписывать препараты по коммерческим наименованиям, пациенты стали получать ежемесячно то, что завезли и есть в наличии. Из-за этого приходится ежемесячно переходить с одного препарата на другой. Хотя эндокринологи утверждают, что для такого перевода нужна госпитализация.

Уже 2-3 года пациенты со вторым типом диабета практически не получают сахароснижающие препараты

Михаил Богомолов отмечает, что по российскому законодательству средства для больных диабетом оплачивают субъекты федерации, у которых бывают проблемы с финансированием:

– Иногда получается так, что у субъектов федерации денег крайне недостаточно, поэтому возникают сложности и несвоевременная доставка инсулина. А людям приходится долго ждать и пробиваться через бюрократические барьеры. Уже 2-3 года пациенты со вторым типом диабета, которых 90% от всего количества больных, практически не получают сахароснижающие препараты. Они просто перестали ходить по врачам-эндокринологам.

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Глава правления Союза общественных организаций «Всеукраинская ассоциация защиты прав пациентов «Здоровье нации» Валентина Очеретенко говорит, что переселенцы из Крыма могут получать инсулин на материковой части Украины, как и все другие граждане, обратившись к врачу. Тем, кто не может выехать из Крыма, Очеретенко рекомендует обращаться за помощью к российским общественным организациям.

Член Крымской правозащитной группы Александр Седов отмечает, что ограничений на ввоз медицинских средств в Крым с материковой части Украины нет, но советует иметь при себе рецепт и документ о диагнозе:

– С отменой постановления №1035, которое ограничивало ввоз личных вещей, таможня использует 370 статью Таможенного кодекса, 17 пункт которой говорит о том, как можно провозить медицинские средства. Там указано, что в Украину ввозить можно пять упаковок каждого вещества и большее количество в случае, если есть рецепт. На вывоз ограничений нет, так что по закону (в Крым – КР) можно везти (лекарства – КР) в неограниченном количестве в ручной клади. Норм, ограничивающих сейчас вывоз, в принципе не существует. На всякий случай, лучше иметь при себе рецепт врача и диагноз.

(Над текстовой версией материала работал Андрей Рагин)