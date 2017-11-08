Борьба российских властей и оппозиции за умы детей и молодежи выходит на новый уровень.
Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ТАСС Дмитрий Перцев подтвердил, что информационное агентство "будет выпускать новости для школьников". Это произошло после того, как журналисты обнаружили в проекте поправок к российскому бюджету планы выделить ТАСС 210 миллионов рублей "на финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8 – 16 лет".
Новость вызвала живую реакцию у пользователей социальных сетей. Во-первых, минимальный возраст предполагаемой целевой аудитории многим показался недопустимо низким для вовлечения в "общественно-политическую" жизнь. Во-вторых, оказалось, что деньги на "телеканал для школьников" будут взяты из расходов на высшее образование. В-третьих, российские власти сами не раз упрекали оппонентов, в первую очередь Алексея Навального, в том, что он пытается "втянуть детей в политику". И наконец, это уже не первая попытка "идеологической подковки" детей – вспомнить хотя бы "Открытый урок" Путина для школьников, "Юнармию" и введение политинформации в школах некоторых российских регионов.
Новость о создании "детского политического телеканала" удивила еще и по той причине, что сумма, которую предполагается выделить для этого равными траншами по 70 миллионов долларов в течение трех лет, многим показалась недостаточной для запуска полноценного телевизионного производства. Секрет оказался прост: из комментариев представителей агентства стало ясно, что речь совсем не обязательно пойдет именно о телевидении. "В первую очередь мы говорим об интернете", – сказал в интервью BBC гендиректор ТАСС Сергей Михайлов. Он не исключил, что новости для детей будут "превращать в анимационные видеоролики".
Фрагмент северокорейского пропагандистского мультфильма "Белочка и ежик":
Полагаю, следующим детским каналом станет "Порноканал ИТАР-ТАСС"
Включил мужик телевизор. На первом канале Путин, на втором опять Путин, на третьем – снова Путин. Переключил на четвертый – а там Хрюша и Степашка пальцами грозят: "Мы тебе попереключаем!"
210 млн руб – на промывание мозгов детям.
– Хрюша, у меня ужасная новость: в Домбасе укропы распяли русского мальчика...
– Если бы ты знал, Степаша, как я их ненавижу – ведь они едят сало... Сало, Степаша!
Интересно, как Путин загонит детей после компов и айфонов смотретьТВ? Или просто денег надо отмыть?
Скреплять, индоктринировать как можно раньше и основательнее, с восьми лет самое оно.
"Зачем стадам дары ......" То есть, нафиг это высшее образование, одни беды путинским от слишком умных. Финансировать надо мозгопромывку, начинать с детей...
Сначала рассказывают украинцам как пользоваться VPN для обхода блокировок в интернете, а затем принимают закон о запрете для своих граждан.
Кошмарят школьников за значки Навального, говоря что агитация запрещена. Сами предлагают сделать политический канал для детей.
Что за ерунда происходит?
Мы против того, чтобы детей втягивали в политические игры, но нас это не касается
А Навальный без миллионов совращает.
Как попилить эффектно 210 лямов? А вот так!
Впрочем, на фоне общей суммы, которую ТАСС получит в ближайшие годы из бюджета (почти 6 миллиардов рублей с 2018 по 2020 годы), затраты на детский "общественно-политический канал" выглядят не такими и уж и огромными. Хотя денег все равно не хватает: если верить источникам incrussia.ru в администрации президента, из-за сокращения бюджетных субсидий и рекламных доходов уже в июне в ТАСС нечем было платить зарплату. "Откуда взялись деньги на запуск телеканала — непонятно", – сказал собеседник издания. По версии incrussia.ru, в телевизионной сетке новый телеканал для детей может занять место прекратившего свою работу телеканала Life.
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