Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, на пленарном заседании поручила своему комитету по науке, образованию и культуре изучить школьные учебники истории.

Спикер Валентина Матвиенко подчеркнула, что комитет должен специально изучить разделы учебников, посвященные событиям 2013-2014 годов в Украине и аннексии Крыма, и «оперативно принять меры для того, чтобы это было написано корректно с юридической, правовой, политической, гражданской, какой угодно точки зрения».

Российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, в свою очередь, выразил возмущение учебником по истории для 10 класса, где написано, что «революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики». По словам сенатора, так писать нельзя, потому что в Киеве якобы состоялся «кровавый путч».

Украинский историк, сотрудник научно-исследовательской части исторического факультета КНУ Василий Павлов считает, что российские власти хорошо понимают важность переписывания истории в долгосрочной перспективе.

В отсутствие альтернативных точек зрения и живых свидетелей событий историческая шизофрения может прижиться

– Для России переписывание школьных учебников – нормальный процесс. Они постоянно менялись в Советском Союзе под ту или иную линию партии, либо же под очередного лидера. В Крыму после аннексии произошла прежде всего маркировка новыми памятниками: Россия стала убирать украинские и ставить свои, чтобы «пометить территорию». И то, и другое – работа, нацеленная на детей. Все это в комплексе позволит, по мнению россиян, переформатировать историю Крыма, как уже происходило после Второй мировой войны и депортации крымскотатарского народа. Надо признать, что в отсутствие альтернативных точек зрения и живых свидетелей событий историческая шизофрения может прижиться: так, Керчь сейчас называют древнейшим городом России, хотя Пантикапей основали еще древние греки.

Василий Павлов уверен, что главным средством противодействия такой фальсификации истории может стать целенаправленная работа Украины по освещению разных исторических периодов жизни страны, а не только событий 2013-2014 годов.

Радиослушатели из Крыма рисуют картину современных противоречий, порожденных разным отношением к истории на полуострове:

То, что они вкладывают сейчас в головы молодежи, я считаю своего рода геноцидом

​«В Крыму идет ужасная пропаганда. Я очень долго живу на этой земле, и мне очень больно за то, что сейчас происходит с людьми, особенно с детьми. То, что они вкладывают сейчас в головы молодежи, я считаю своего рода геноцидом. Над памятью, над историей. Ладно там эти седые безумные головы, которые твердят пропаганду, которая ничем не подтверждается, и не хотят над этим думать. С этим я смирилась. Но то, что делают с людьми младшего, молодого поколения, это просто невыносимо. Телевизор – это убийца мышления, убийца будущего молодого человека».

«Конечно, у нас есть люди, которые поддерживают Украину, но основная масса людей все-таки ближе к России. Как вы думаете вернуть нас? Силой заставить или что? Выбить отсюда? Часто говорят, что крымчане перешли из материальных соображений, но это не так: некоторые духовно перешли».

Российский философ и публицист Максим Горюнов называет инициативу Совета Федерации сигналом о закручивании гаек.

Вся страна, все чиновники услышали о намерении пересмотреть историю. Это воспринимается как «красный уровень угрозы»

– Скорее всего, эти заявления о том, что «вот сейчас мы изменим учебники, как в старые времена», представляют собой важный сигнал для всего российского общества. А именно: «заморозки начались» или «зима близко». Наступает такая стадия, когда нужно молчать, смириться и быть готовым к тому, что если ты позволишь себе свободное высказывание, то тебя за это государство как-нибудь накажет. Учебники могут даже не переписать, но вся страна, все чиновники услышали о намерении пересмотреть историю. Это воспринимается как «красный уровень угрозы», и теперь отдельные элементы системы, да и просто россияне, начнут всячески подчеркивать свою лояльность. Опрос, где 50% высказались за Иосифа Сталина, на самом деле говорит о том, что люди испугались и на всякий случай следуют «линии партии».

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)