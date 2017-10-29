Специально для Крым.Реалии

История всегда благосклонна к победителям, потому что они ее пишут. Аннексия Крыма и конфликт на Донбассе еще не стали историей в строгом научном смысле этого выражения, а Кремль не смог сломить сопротивление украинцев. Тем не менее российские власти пытаются поставить в этом деле точку, навязывая молодому поколению искусственную версию недавних событий – Евромайдана в Киеве и оккупации украинских территорий.

В России решили проверить, как в учебниках истории отображены события в Украине 2013-2014 годов относительно их «подлинности и корректности с юридической и политической точки зрения». Речь идет о Евромайдане и аннексии Крыма, которую российские власти называют «присоединением». Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по науке и образованию заняться такой работой. Сенаторов обязали «специально изучить разделы учебников истории, посвященные присоединению Крыма», и «оперативно принять меры для того, чтобы это было написано корректно с юридической, правовой, политической, гражданской, какой угодно точки зрения».

То есть содержание учебной литературы должно соответствовать кремлевской версии новейшей истории полуострова. В случае обнаружения несоответствий Министерству образования России поручили «немедленно это исправить». «Сенатор» от Крыма Сергей Цеков, возмутился учебником истории для 10-го (в России 11-летнее образование – КР) класса, в котором написано, что «революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики». По мнению Цекова, правильно будет писать не «революция», а «кровавый путч». В свою очередь Матвиенко назвала такую подачу учебного материала «провокационной записью».

Российская версия «истории» полуострова была элементом политического мифотворчества, начиная еще с царских времен

Аннексию Крыма «засунули» в российские учебники вскоре после того, как это произошло. Российская версия «истории» полуострова была элементом политического мифотворчества, начиная еще с царских времен. Если отбросить идеологическую шелуху, станет ясно, что летопись «русского Крыма» – это череда войн, оккупаций, геноцида местного населения и политических экспериментов. Официальная российская историография, начиная с эпохи Екатерины II, скрывала все это за эвфемизмами и политическими клише. Вместо слова «аннексия» писали «присоединение»; Севастополь назвали «городом русской славы», хотя на самом деле его оборона в ходе Крымской войны и Второй мировой показала бездарность российского и советского командования; всячески искажалась история Крымского ханства и коренного населения, которое российские и коммунистические историки изображали «варварами» и «предателями».

Москва круглые сутки занимается искажением украинских новостей, распространением фейков и организацией пропагандистских шоу. Целевая аудитория – люди среднего и старшего возраста

Теперь власти решили окончательно «отполировать» учебную литературу. Чем обусловлено столь пристальное внимание к тому, что рассказывают детям о недавних событиях в Киеве и Крыму? Ответ лежит на поверхности. Москва круглые сутки занимается искажением украинских новостей, распространением фейков и организацией пропагандистских шоу. Целевая аудитория – люди среднего и старшего возраста. После мартовских протестов, когда в сотне городов России молодые люди вышли на улицы, требуя отставки премьера Дмитрия Медведева, в Кремле сообразили, что значительная часть молодежи осталась вне действия телевизионных «галлюциногенов». Коррупция и незаконное обогащение высших чиновников их интересует больше, нежели захват Крыма и «государственный переворот» в Киеве.

«Крымнаш» и мифическая угроза «украинского фашизма» – два столпа на которых базируется внутренняя легитимность российской власти. В этом плане они конкурируют с культом «9 мая», на котором держался послевоенный коммунистический режим, а затем и путинская номенклатура в «нулевые» годы. Людям, воспитанным в СССР, проще навязать идеологическую установку, в соответствии с которой президент Владимир Путин «присоединил» Крым, уберег его жителей от мифических «бандеровцев», а теперь якобы спасает всю Россию от «угрозы майдана». Культ аннексии и агрессивной украинофобии прижился среди молчаливого «путинского большинства». Оно способно поддержать режим, но сидя на диване. Политическая ценность такого электората – сугубо формальная.

«Крымнаш» и мифическая угроза «украинского фашизма» – два столпа на которых базируется внутренняя легитимность российской власти

Активную молодежь интересуют другие вещи: получение качественного образования, будущее трудоустройство, состояние социальных лифтов (в России они напрочь закупорены чиновниками), возможность создать семью и прочая «бытовщина». Им не интересно поддерживать власть только потому, что она «против майдана» или «вернула» Крым. Российские парламентарии пытаются срочно исправить ситуацию, насаждая «правильный» взгляд на украинские события 2013-2014 годов, начиная со школьной скамьи. Такое решение укладывается в логику политизации среднего образования в России. Конечная цель манипуляций - не просто рассказать юным россиянам о «присоединении» Крыма, а представить аннексию как «мудрое решение» Владимира Путина и власти как таковой.

Звучит просто, но на практике такое реализовать сложно. Несмотря на все старания Валентины Матвиенко, Сергея Цекова и их коллег, возможности педагогов влиять на умы подрастающего поколения ограничены. Для формирования устойчивой картины, условно говоря, «промывать мозги» нужно безостановочно. Этим занимается кремлевское телевидение, но проблема для российской власти в том, что «зомбоящик» школьникам не интересен. Они проводят больше времени в интернете.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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