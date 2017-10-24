Крымские «власти» и сила Майдана

Специально для Крым.Реалии

Крымские СМИ, подконтрольные «властям» республики, внимательно следят за событиями в Киеве. Искажение украинских новостей остается одной из главных задач пропагандистов. Пока жителям полуострова и соседней России рассказывают об очередных протестах в Киеве, крымские «власти» живут бесплодными надеждами на развал Украины изнутри.

Киевские акции протеста, организованные экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили и другими политическими силами, воодушевили сторонников «Крымнаша». Они увидели в них очередное подтверждение якобы правильности своих действий во время оккупации. Дескать, в республике пусть и неважная, но «стабильность», в то время как в Украине «опять майданят». Российская пропаганда отрабатывала тезис о том, что украинцы «проскакали» Крым и часть территории Донбасса, разожгли пожар «гражданской войны» и продолжают разрушать собственную страну. Жителям полуострова в очередной раз рассказывали басню о том, как Кремль якобы спас их от украинского «бардака». Россиян же убеждали в том, что выходить на улицу с политическими требованиями бессмысленно, иначе будет, «как в Украине».

Для «властей» республики кризис в Киеве является последней надеждой на легализацию «российского» статуса полуострова

Таким образом, кремлевский «зомбоящик» отрабатывал стандартную антиукраинскую программу. Особенность ситуации в том, что крымские «элиты» поверили в силу Майдана больше, чем некоторые жители остальной Украины. Для «властей» республики масштабный политический кризис в Киеве является последней надеждой на легализацию «российского» статуса полуострова. «Глава» Крыма Сергей Аксенов, «спикер» Владимир Константинов и прочие соучастники оккупации согласились на предложения кремлевских эмиссаров после того, как их убедили в скором крахе Украины. Еще до захвата административных зданий «зелеными человечками» в политических кругах автономии специально распускали слухи о предстоящем развале страны в результате Евромайдана. В высоких кабинетах на полном серьезе обсуждали вариант бегства экс-президента Виктора Януковича в Харьков или Донецк с последующим провозглашением там «нового государства». Далее Янукович должен был запросить военную помощь у Москвы для подавления «переворота» в Киеве и восстановления конституционного порядка. Отчасти такую версию подтвердил сам российский президент Владимир Путин, запросив у Совфеда разрешение на ввод войск в Украину в марте 2014 года.

Последующие события развивались в ином ключе. Военно-политическое руководство России, как теперь можно утверждать, из всех вариантов агрессии против Украины выбрало самый худший. Кремль ограничился аннексией Крыма и гибридной войной на Донбассе. Расчет был простым: потеря полуострова и «восстание шахтеров» спровоцируют масштабный хаос, новые власти в Киеве погрязнут в склоках, страна начнет распадаться на куски. В Кремле были уверены, что европейцы, которых круглосуточно пугали большой войной, отдадут Украину на растерзание Путину. В такой ситуации вопрос Крыма казался сущей мелочью.

Как следствие, россияне «взяли» полуостров без надлежащего юридического прикрытия. Республиканской «элите» пообещали, что стоит немного подождать, и яблоко само упадет в руки: Украина исчезнет с политической карты мира или в США и Евросоюзе признают притязания Москвы на украинские территории. В итоге оказалось, что Путин подставил Аксенова, Константинова и прочих «героев» аннексии. Вместо респектабельных российских чиновников и политиков они стали украинскими уголовниками и коллаборационистами. При этом в Вашингтоне и Брюсселе наотрез отказались признать полуостров частью России.

Когда Путин не может решиться на открытое вторжение, коллаборационистам остается надеяться на развал Украины изнутри

На рубеже 2016-2017 годов стало окончательно ясно, что ставка на скорейшее признание «Крымнаша» со стороны Запада не сработала. Украинскому обществу удалось в критический момент истории сохранить государственность. Россия временно «выиграла» Крым, но потеряла влияние на всю остальную Украину. И с этого момента крымские «власти» живут в постоянном ожидании смены руководства в Киеве, прихода кремлевских марионеток или коллапса государственности. Одним из маркеров, указывающих на подобные настроения, являются высказывания «спикера» Константинова. С начала текущего года он неоднократно рассуждал о перспективах легализации «Крымнаша». Сначала он утверждал, что президент Петр Порошенко вынужден будет сбежать из Киева уже в этом году. После прогнозировал, что «скоро» в Украине будет новая власть, которая обязательно выстроит «братские отношения» с путинской Россией. То есть официально откажется от Крыма, даст автономию террористическим «республикам» Донбасса и, наверно, спишет Константинову его долги перед украинскими банками.

«Сенатор» от Крыма Ольга Ковидити пошла еще дальше. Буквально на следующий день после выступления сторонников Саакашвили в Киеве она опубликовала колонку на одном из пропагандистских ресурсов. «Сенатор» полагает, что США пытаются сменить власть в Киеве ради передела энергетического рынка Европы и втягивания России в большую войну. Логики в ее «анализе» нет никакой. С позицией Константинова ее объединяет прогноз о смене украинского руководства. В ситуации, когда Путин никак не может решиться на открытое вторжение, коллаборационистам остается надеяться на развал Украины изнутри.

Константинов, Ковитиди и другие ставленники Москвы не понимают или не хотят признать очевидные факты. Евромайдан, а также последующее добровольческое и волонтерское движение, которое и остановило российских агрессоров, стали результатом самоорганизации украинского общества. Политический хаос, о котором они говорят, теоретически возможен только в том случае, если «майдан» попытаются собрать лишь явные агенты Кремля. У Москвы нет организационных ресурсов для такой операции. И главная причина – аннексия Крыма, после которой вся пророссийская «пятая колонна» оказалась под ударом.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции