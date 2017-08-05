Финал «хитрых планов» Кремля

Специально для Крым.Реалии

Кремлевское «вставание с колен», начавшееся с оккупации Крыма, бесславно завершилось. Российское руководство публично признало провал попыток легализовать захваченные украинские территории. Никакого «размена» аннексированного полуострова на «мирный план» по ОРДЛО, «борьбу с терроризмом» в Сирии и прочие сомнительные кремлевские услуги не будет. Крымчан ожидает ужесточение санкций, падение уровня жизни, милитаризация, антиукраинская истерия и усиление репрессий.

Американский политический класс принял стратегическое решение – никаких договоренностей, и тем более компромиссов, с режимом Владимира Путина не будет. И в российском правительстве это прекрасно осознают. Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал подписание президентом США Дональдом Трампом санкций «полноценной торговой войной».

Надежде на улучшение отношений с американской администрацией – конец.... России объявлена полноценная торговая война

«Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», – заявил российский премьер. По его словам, санкционный режим «будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо», и отношения России и США будут «крайне напряженными» вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

Дмитрий Медведев официально признал, что «эпопея» по захвату Крыма и последующие попытки легализовать украденное потерпели беспощадное фиаско. Речь идет о самом крупном внешнеполитическом поражении Москвы с момента развала СССР. На идеях «обменять» Крым на «мирный план» по ОРДЛО, «борьбу с терроризмом» в Сирии и прочие сомнительные кремлевские услуги поставлена жирная точка. Раздел территории СНГ на сферы влияния, возвращение в ялтинско-потсдамский мир, «федерализация» Украины, постепенный демонтаж НАТО и другие путинские «хотелки» теперь стали историей.

В самом глупом положении оказались крымские «власти». «Спикер» Владимир Константинов, «глава» республики Сергей Аксенов и остальные участники «крымской весны» поверили кремлевским «данайцам». Им обещали скорый крах Украины и признание полуострова российским. Но Москва их обманула. Участники аннексии оказались заложниками кремлевской вертикали. Если Владимир Путин потеряет власть, указанных господ могут выдать Киеву, где их ждут суд и тюрьма.

В самом глупом положении оказались крымские «власти». Если Владимир Путин потеряет власть, их ждут суд и тюрьма

Аннексированный полуостров, война на Донбассе и атаки на американскую демократию оказались в одном пакете. Европейские политики могут и далее говорить о готовности смягчить ограничения в случае реализации «минских договоренностей», но теперь это лишь красивый жест. Кодификация антироссийских мер означает, что Москве придется убраться со всех занятых территорий и выполнить ряд унизительных требований. В том числе, по демократизации внутриполитической жизни. Западному сообществу и соседним странам нужна гарантия, что через 15-20 лет к власти в России вновь не придут реваншисты.

Внешнеполитическое ведомство США нацелено на восстановление территориальной целостности Украины. Спецпредставитель Государственного департамента в Украине Курт Волкер заявил, что проблема Крыма ничем не отличается от проблемы Донбасса. «Это территория, которая была захвачена и оккупирована, а в случае Крыма Россия также заявила, что аннексировала эту территорию. Это просто неприемлемо – вы не можете просто прийти и захватить кусок чужой страны. Поэтому не может быть никакого признания, никакой легитимности ни для российских шагов на востоке Украины, ни в Крыму», – отметил Уолкер.

Весной-летом 2014 года кремлевская дипломатия смогла на короткий промежуток времени отделить проблему крымского «референдума» от бойни на Донбассе. Президент Путин и его подчиненные неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт». Теперь ясно, что они поспешили с выводами или пытались выдать желаемое за действительное. Что будет дальше? Принятие закона о санкциях – важный шаг в политике сдерживания Кремля, но не последний. Москву ожидает очередная порция экономических ограничений. Особенно против оккупированного Крыма. Во-первых, он является корнем проблемы. Во-вторых, «Крымнаш» – болевая точка московской клептократии.

Никакого российского «благоденствия» в республике не будет. У Москвы нет денег не содержание «особенных» регионов. Чечне финансирование не сократят, а Крыму – могут. Республиканские или московские чиновники, обещающие крымчанам улучшение жизни, нагло врут. Крымчан ожидает дальнейшее падение экономики, милитаризация, антиукраинская истерия и усиление репрессий. Все, что Кремль может предложить подневольному населению, так или иначе связано с войной.

Или кремлевские элиты избавятся от Крыма, или он погубит путинский режим, а затем и всю страну

За три года Путин стал до скуки предсказуемым. На решения Запада он привык отвечать эскалацией, используя Крым и ОРДЛО в качестве плацдармов. Но с каждым разом получается все хуже и хуже. Сразу после подписания закона о санкциях, в Вашингтоне дали понять, что готовы вооружить Украину. Американские военные внимательно следят за тем, что происходит в Крыму и вокруг него. Командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью киевским журналистам, что Кремль наращивает военную инфраструктуру на границе с Украиной. По его мнению, Москва не рассматривает вариант добровольного ухода с Крыма. Такие заявления – подготовка информационного фона для усиления давления на Москву из-за милитаризации полуострова, которая угрожает безопасности стран НАТО.

Три года назад аннексированный Крым был главным геополитическим трофеем Владимира Путина. Затем полуостров стал чемоданом без ручки и предметом торга. Теперь же «Крымнаш» – раковая опухоль, пустившая метастазы в российском государственном организме. Или кремлевские элиты избавятся от него, или он погубит путинский режим, а затем и всю страну.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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