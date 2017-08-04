Крымские будни российского «неофеодализма»

Специально для Крым.Реалии

Российские власти используют Крым в качестве площадки для политических экспериментов над населением. Кремлевская верхушка нацелена на передачу власти, неформальных полномочий и активов по наследству. Общественность приучат к тому, что наиболее болезненные проблемы можно разрешить только при участии «сановных отпрысков».

Дочь пресс-секретаря российского президента Лиза Пескова прибыла на полуостров с деловым визитом. Она намеревалась разобраться с проблемами судоремонтного завода «Южный Севастополь». «Администрация» города повысила аренду земли, собственники завода подали в суд, но тяжба закончилась расторжением договора аренды. Предприятие на грани краха: долги, аресты счетов, долги по заработной плате. Владельцы завода уверены, что «власти» целенаправленно ведут «Южный Севастополь» к разорению – чтобы получить его землю. Однако на совещании с Лизой Песковой гендиректор предприятия Евгений Грицанов сообщил, что суд пересматривает дело, и завод будет работать. Как на это повлиял визит высокой гостьи, он не уточнил.

Крым в очередной раз оказался удобным полигоном для отработки изощренной политической технологии

В социальных сетях высмеивают крымский вояж дочери Дмитрия Пескова – девушка вряд ли разбирается в кораблестроении и жизни «простого люда», поскольку большую часть времени обитает за границей. Наблюдателей ситуация тревожит, ведь подобные визиты – маркер того, что власти нацелены на открытое внедрение квазифеодальных методик государственного управления. Крым в очередной раз оказался удобным полигоном для отработки изощренной политической технологии.

После аннексии полуострова и неудачных попыток навязать Западу «раздел» Украины руководство России взяло курс на построение корпоративного государства фашисткого типа. Государство-корпорация (непомерно разросшийся кооператив «Озеро») представляет собой иерархическую структуру, управление внутри которой строится на принципе вассалитета. Конституция, законы, названия государственных должностей и набор номинальных полномочий здесь ничего не значат – это лишь внешняя оболочка, дань демократической традиции, дабы западные элиты имели дело с кремлевскими «царедворцами». И хотя де-юро Россия считается федеративным государством, на практике Кремль делает все для унификации регионов и подавления национальной «вольницы».

Глава государства называется «президентом», что подразумевает политическую конкуренцию и сменяемость власти. В реальности же Владимир Путин – не президент, а «верховный сюзерен», раздающий своим подчиненным на «кормление» предприятия и даже целые сектора экономики. Дети его друзей и соратников занимают руководящие должности в крупных предприятиях, банках или владеют частным бизнесом, который имеет «особые» права на госконтракты.

Владимир Путин – не президент, а «верховный сюзерен», раздающий своим подчиненным предприятия и целые сектора экономики

К примеру, сын экс-главы администрации президент Сергея Иванова трудится вице-президентом в Сбербанке, сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева недавно назначили председателем совета директоров «ЦентрКаспнефтегаза» (СП «Газпрома» и ЛУКОЙЛа), 33-летний отпрыск вице-премьера Дмитрия Рогозина возглавил Авиационный комплекс имени Ильюшина. Сын президента «Роснефти» Игоря Сечина Иван имеет должность в корпорации отца, а до этого работал в «Газпромбанке». Два года назад Путин наградил 25-летнего мужчину орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени с формулировкой «за многолетний труд». Систему «Платон» отдали под контроль семейства олигарха Аркадия Ротенберга. Журналисты выяснили, что совладельцем компании, собирающей деньги с дальнобойщиков, стал его сын – Игорь. Можно перечислять и дальше, но и так понятно, что огромные предприятия или стратегические отрасли экономики находятся под контролем детей элиты.

Аннексия Крыма, «гибридная война» против Украины и Запада обнажили проблему. Феодализация российского государства и политической системы стала явной. Стратегическая задача правящего класса заключается не только в сохранении власти Путина, но – самое главное – в передаче активов, должностей и сфер влияния по наследству. Для этого россияне в основной массе должны согласиться с тем, что ими будут править дети нынешней элиты. Визит Лизы Песковой в Севастополь – пробный информационный шар. Власть прощупывает реакцию населения на участие сановных отпрысков в управлении страной.

Важный вопрос – почему именно Крым, а не депрессивные регионы соседней России? Глубинка страдает от нехватки денег, некачественной медицины и безработицы. Отличный фон для телевизионных сюжетов о том, как кремлевская молодежь пытается решить проблемы «простого народа». Но Лиза Пескова отправилась именно на захваченную украинскую территорию.

Московским «царедворцам» нужно демонстрировать готовность держаться за Крым до последнего

Во-первых, поездки на полуостров и участие (пусть даже символическое) в решении насущных вопросов – тест на лояльность лично Владимиру Путину. Теперь в Кремле понимают, что крупно просчитались весной 2014 года, нахально оттяпав кусок чужой земли. Президент Путин повесил себя и всю российскую элиту на крымский «крючок». Соскочить с него просто так без потери лица, денег, имущества и даже жизни уже не получится. Московским «царедворцам» нужно систематически демонстрировать готовность держаться за Крым до последнего. Особенно в свете усиливающегося американского давления, на которое у Москвы нет равного ответа. В этом плане нет и быть не может претензий лично к Лизе Песковой – на ее месте могли оказаться сын или дочь другого кремлевского «вельможи».

Во-вторых, «неофеодализм» нужно умело «продать» электорату. Крым является удобной площадкой для социальных экспериментов. Депрессивная территория, население которой пребывает в жесткой фрустрации из-за несбывшихся надежд на лучшую жизнь в «богатой» России. Сторонники «Крымнаша» неустанно пишут письма Путину, требуют разобраться с местными «саботажниками», которые мешают ему построить ту Россию, которую им показывали по телевизору. Пропаганда делает свое дело. Население убеждают, что в ухудшении условий жизни виноваты исключительно местные «власти», нужно немного потерпеть, Путин вникнет в суть проблемы, разгонит республиканский «совмин», прислав управленцев из Москвы.

Крымчан приучают к тому, что болезненные вопросы можно решить только при участии детей элиты

Адепты аннексии живут по принципу «приедет барин – он рассудит». В этом случае приехала «барыня», слабо разбирающаяся в крымской специфике и строительстве кораблей. Зато дочь президентского пресс-секретаря. Возможно, она при содействии отца сумеет усмирить севастопольскую «администрацию». Но на кардинальные улучшения собственникам завода и рабочим рассчитывать не стоит. Беды, свалившиеся на их голову после аннексии, имеют множество причин причины: коррумпированность чиновников, недостатки российских законов, санкции, падение экономики.

Визит Лизы Песковой носил исключительно «технологический» характер. Крымчан и жителей соседней России приучают к тому, что наиболее болезненные вопросы можно решить только при участии детей элиты. Население должно с благодарностью принимать помощь «сановных» добродетелей.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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