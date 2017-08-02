Медведев назвал новые санкции США в отношении России «полноценной торговой войной»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал подписание президентом США Дональдом Трампом санкций в отношении России «полноценной торговой войной». Об этом Медведев написал в Фейсбуке вечером 2 августа.

«Во-первых, надежде на улучшение наших отношений с новой американской администрацией – конец. Во-вторых, России объявлена полноценная торговая война. В-третьих, администрация Трампа продемонстрировала полное бессилие, самым унизительным образом передав исполнительные полномочия Конгрессу. Это меняет расклад сил в политических кругах США», – отметил Медведев.

По его словам, санкционный режим «будет сохраняться десятилетиями, если не произойдет какое-то чудо», и отношения России и США будут «крайне напряженными» вне зависимости от состава Конгресса или личности президента.

«Предстоят длительные выяснения отношений в международных органах и судах. Дальнейшее усиление международной напряженности. Отказ от решения важнейших международных проблем. Что это означает для нас? Мы спокойно продолжим работу по развитию экономики и социальной сферы, будем заниматься замещением импорта, решать важнейшие государственные задачи, рассчитывая прежде всего на себя», – отметил российский премьер-министр.

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций в отношении России, сообщают 2 августа в Белом доме.

Президент Украины Петр Порошенко приветствовал подписание американским президентом Дональдом Трампом нового пакета санкций в отношении России 2 августа. Он подчеркнул, что это «еще раз подтверждает стратегическое направление отношений Украины и Соединенных Штатов».

В Евросоюзе выразили недовольство новым санкционным пакетом, который может повредить европейским компаниям, имеющим дело с Россией.