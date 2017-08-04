Новые санкции США в отношении России остаются одной из главных тем для обсуждения в соцсетях. После того, как их подписал Дональд Трамп, российский премьер Дмитрий Медведев разразился длинным постом в Фейсбуке, который тут же разобрали на цитаты.

Abraham Terz

Среди бела дня шандарахнуть дубиной по башке, ограбить и сверху пописать. А потом надеть пенсне и, поправив галстук-бабочку, обратиться приятным баритоном к остолбеневшей окружающей публике: "Леди & джентльмены, давайте жить дружно!"

Vladyslav Pantilimonov

Не перестаю удивляться:

Вот есть у людей ГРОМАДНАЯ страна, в которой есть все:

лес, чистейшие реки, озера, полезных ископаемых столько –​ на века хватит, территория –​ 1/6 часть суши, береговая линия –​ одна из длиннейших в Мире. Арктический шельф, нефть, газ... Ну вот просто все - что пожелаешь.

Но нет. Зачем нам свое –​ оно же у нас есть уже. Нам подавай славы и приключений. Нам бы это –​ исконное вернуть в лоно и чтоб нам еще и спасибо сказали за отъем территории (финны неблагодарные сволочи правда не сказали –​ но то таке).

Короче –​ отдавайте-ка Крым, а не то покажем Вам Кузькину Мать!

Ну что, считай –​ отдали, почти и без крови (а кто из Вас будет вчитываться в фамилии убитых и замученных –​ оно Вам надо –​ Вы и своих-то "ихтамнетов" бросаете и убитых тайком хороните –​ но то как говорится –​ кто на что учился).

Все! "КрымВаш!" Аллилуйя!

Все, да не все. За все надо платить. Иногда –​ долго и много.

Хотели "на шару"? Нет, здесь Вам не подворотня Питера –​ здесь –​цивилизованное общество.

Так что, извольте-ка платить по счетам. И за Крым тоже.

Санкциями.

"Денег нет, но Вы держитесь там! Всего хорошего, до свидания!"

Андрей Жук

Меньше нужно Боинги сбивать, Крымы там всякие красть да еще и на Донбас варежку раззевать. И не было бы никаких санкций. И жили б все долго и счастливо...

До Медведева по теме высказался президент России Владимир Путин. Он назвал принятие нового санкционного пакета «хамством» и заявил, что «России придется отвечать».

Участники обсуждения часто и много шутят на тему того, что Дональд Трамп не оправдал ожидания россиян.