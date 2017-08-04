Новые санкции США в отношении России остаются одной из главных тем для обсуждения в соцсетях. После того, как их подписал Дональд Трамп, российский премьер Дмитрий Медведев разразился длинным постом в Фейсбуке, который тут же разобрали на цитаты.
Среди бела дня шандарахнуть дубиной по башке, ограбить и сверху пописать. А потом надеть пенсне и, поправив галстук-бабочку, обратиться приятным баритоном к остолбеневшей окружающей публике: "Леди & джентльмены, давайте жить дружно!"
Не перестаю удивляться:
Вот есть у людей ГРОМАДНАЯ страна, в которой есть все:
лес, чистейшие реки, озера, полезных ископаемых столько – на века хватит, территория – 1/6 часть суши, береговая линия – одна из длиннейших в Мире. Арктический шельф, нефть, газ... Ну вот просто все - что пожелаешь.
Но нет. Зачем нам свое – оно же у нас есть уже. Нам подавай славы и приключений. Нам бы это – исконное вернуть в лоно и чтоб нам еще и спасибо сказали за отъем территории (финны неблагодарные сволочи правда не сказали – но то таке).
Короче – отдавайте-ка Крым, а не то покажем Вам Кузькину Мать!
Ну что, считай – отдали, почти и без крови (а кто из Вас будет вчитываться в фамилии убитых и замученных – оно Вам надо – Вы и своих-то "ихтамнетов" бросаете и убитых тайком хороните – но то как говорится – кто на что учился).
Все! "КрымВаш!" Аллилуйя!
Все, да не все. За все надо платить. Иногда – долго и много.
Хотели "на шару"? Нет, здесь Вам не подворотня Питера – здесь –цивилизованное общество.
Так что, извольте-ка платить по счетам. И за Крым тоже.
Санкциями.
"Денег нет, но Вы держитесь там! Всего хорошего, до свидания!"
Меньше нужно Боинги сбивать, Крымы там всякие красть да еще и на Донбас варежку раззевать. И не было бы никаких санкций. И жили б все долго и счастливо...
До Медведева по теме высказался президент России Владимир Путин. Он назвал принятие нового санкционного пакета «хамством» и заявил, что «России придется отвечать».
Участники обсуждения часто и много шутят на тему того, что Дональд Трамп не оправдал ожидания россиян.
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