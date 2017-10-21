«Компенсация» за Крым как трюк Кремля

Специально для Крым.Реалии

Аннексия Крыма – основной козырь в руках кремлевских манипуляторов. Предстоящая президентская кампания Владимира Путина пройдет под знаком оккупации украинских территорий и противостояния с Западом. Ради этого россиян пытаются убедить в том, что почти все в стране поддерживают «Крымнаш» и искренне готовы терпеть трудности ради «величия» России.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты очередного исследования. По информации центра, 90% жителей России выступают против выплаты Украине компенсации за Крым. «Предложение о выплате компенсации Украине, высказанное президентом Чехии, 90% россиян отвергают («за» – лишь 6%). Главный аргумент несогласных с идеей компенсации – Крым исторически является российской территорией. В самой молодой возрастной группе (18-14 года) уровень поддержки существенно выше (19%), чем в группах средних и старших возрастов (1-7%)», – утверждают российские социологи.

В начале октября президент Чехии Милош Земан, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что якобы аннексия Крыма – свершившийся факт. Он полагает, что «могла бы быть определенная компенсация за Крым в финансовой или натуральной форме – нефтью или газом». Земан также призвал отменить санкции ЕС, веденные против России из-за войны с Украиной, назвав их «неэффективными». Позицию чешского президента резко раскритиковали в Украине и в Чехии.

Российские власти назвали его инициативу «внутриевропейской дискуссией», категорически отвергнув саму идею компенсации за украинский Крым. Конечно, в Кремле слукавили. Президент Владимир Путин в первую очередь заинтересован, чтобы европейские политики расценивали оккупацию украинской территории как «свершившийся факт» и отменили «бессмысленные санкции», которые досаждают российской финансовой элите. В нынешней ситуации Москва не может добиться официального признания российского статуса Крыма, потому что существует законный собственник – Украинское государство. Путина в среднесрочной перспективе вполне устроит вариант молчаливого согласия Запада с захватом Крыма и постепенное ослабление санкций. На это указывают действия кремлевской агентуры, которая в последние недели активизировалась.

Скандал с заявлением Земана утих бы сам собой, но Кремль осознанно подлил масло в огонь публичной дискуссии. ВЦИОМ – организация, которая зависит от власти. В темах, связанных с Крымом и украинскими делами вообще, центр публикует данные, полностью совпадающие с пропагандистской картиной Кремля. «Правильные» исследования с заранее заданным результатом – инструмент манипулирования общественным мнением. В этом заключается особенность российской казенной «социологии». Если же чиновников интересует реальная информация, они заказывают закрытые исследования с четко проработанной программой и научным инструментарием. Но здесь ситуация иная: посредством «крымских» опросов Кремль рассказывает населению, как оно должно думать. Россиян постоянно убеждают в том, что все вокруг за «Крымнаш» и путинские авантюры в Украине и Сирии.

ВЦИОМ не в первый раз участвует в пропагандистских кампаниях Кремля. Весной прошлого года центр опубликовал почти идентичное «исследование». Тогда аннексию якобы поддержали 95% россиян. Разница только в политическом контексте, в котором проходил «опрос». Тогда поводом была очередная годовщина аннексии, сейчас – заявление чешского президента. В следующий раз, вероятно, поводом для «исследования» станет ужесточение американских санкций. Социологи на государственной зарплате сообщат, что россиян не беспокоят «временные трудности» и они готовы к жертвам ради «величия» страны.

В нынешней ситуации имеется ряд особенностей. Во-первых, Кремль пытается решить непростую задачу – повысить градус истерии вокруг аннексии в преддверии старта президентской кампании в России. Рейтинг Владимира Путина намертво привязан к рейтингу одобрения «Крымнаша». Иных достижений у режима нет. Чем ближе март 2018 года, тем больше будет вбросов о том, как россиян «восхищает» захват украинских территорий. На самом деле, пресловутое «путинское большинство» готово поддержать режим, сидя на диване. Платить за аннексию из собственного кармана люди не хотят.

Во-вторых, гражданам в очередной раз предложили разделить ответственность за последствия кремлевских преступлений. Доллар подорожал, нефть упала, война в Сирии и на Донбассе истощают страну, санкции толкают экономику вниз. Население отмечает, что лекарства и продукты подорожали, а так называемые «ответные санкции» Кремля оказались выгодны только монополистам и «серым» импортерам. И все эти «блага» свалились на людей сразу после аннексии полуострова. В умы людей пытаются вложить простую идею: «Вы сами поддержали «присоединение» Крыма, поэтому придется потерпеть». Каждый гражданин должен отвечать за последствия крымской авантюры – такова официальная позиция правительства, высказанная премьером Дмитрием Медведевым. И дабы россияне об этом не забывали, им нужно постоянно напоминать.

Такими образом, предложение Милоша Земана и последующая «социологическая» кампания внутри России – звенья одной информационной цепи. Кремль создает политические поводы, на которое потом сам же и реагирует в выгодном для себя ключе. Дескать, европейские элиты вот-вот признают полуостров российским, а проблемы, вызванные аннексией Крыма, будут решены.

Сергей Стельмах, крымский политобозреватель (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

Взгляды, высказанные в рубрике «Мнение», передают точку зрения самих авторов и не всегда отражают позицию редакции