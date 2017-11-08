Руководитель крымского управления Федеральной антимонопольной службы России Тимофей Кураев ушел из жизни. Он скончался у себя дома. Российские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что крымский руководитель ФАС был найден повешенным, однако официального подтверждения этой версии нет. Корреспондент Крым.Реалии выяснял, чем запомнился Кураев во время своей работы на полуострове, а также что известно об обстоятельствах его смерти.

Первыми о кончине Тимофея Кураева сообщили российские информагентства со ссылкой на неназванные источники в силовых органах. Первые известия о случившемся были опубликованы утром 8 ноября.

Источник «Интерфакс-Россия» предположил, что глава крымского управления ФАС совершил самоубийство. Позже о том, что Кураев якобы свел счеты с жизнью, написало севастопольское издание «Примечания», которое ссылается на неназванного знакомого погибшего.

Следком России подтвердил факт смерти главы крымского управления ФАС.

Мы подтверждаем факт смерти. Проводится проверка

«Мы подтверждаем факт смерти. На место выехала оперативно-следственная группа. Проводится проверка», – заявил представитель Следственного комитета Антон Лотник.

Больше никаких подробностей он не сообщил. Информацию о самоубийстве представитель Следкома не подтвердил и не опроверг, добавив, что в данный момент идет следствие.

Позже российские медиа опять же со ссылкой на неназванные источники распространили информацию о том, что якобы перед смертью Кураев записал прощальное видеообращение. Подтверждения этой информации пока нет.

Конфликты с бизнесом и мэрией

Жизнь Тимофея Кураева оборвалась, когда ему было 44 года. Последние три года он жил и работал в Крыму, а родился – в Москве. Согласно его официальной биографии, в 1995 году Кураев закончил Московский государственный университет путей и сообщения. С 1996-го работал в органах внутренних дел. В этом же году получил еще одно образование – закончил Всероссийскую академию внешней торговли.

По данным РБК, в МВД России Кураев специализировался на экономических преступлениях и прошел карьерный путь от оперативника до начальника отдела. В 2011-м он возглавил одно из подразделений управления «К» главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Кураев, в частности, специализировался на расследовании дел, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов.

Когда вступит в силу наше законодательство, может быть очень бурная реакция. Именно поэтому заниматься всем будет подполковник полиции

Летом 2014 года его пригласили возглавить ФАС в Крыму. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев тогда говорил, что руководителем крымского управления его ведомства не случайно стал опытный силовик. В тот момент на полуострове начали расти цены, что требовало вмешательства от российских госорганов.

«Когда вступит в силу наше законодательство, может быть очень бурная реакция. Там (в Крыму – КР) люди к этому не привычные, именно поэтому заниматься всем будет подполковник полиции», – говорил тогда Артемьев.

Ввиду специфики работы Тимофея Кураева он не раз вступал в конфликты с крупными коммерческими компаниями и госпредприятиями. Под его руководством служба штрафовала многие фирмы, требовала снизить цены и тарифы, вмешивалась в проведение тендеров на государственные закупки и подряды. Самое громкое дело ФАС касалось работы нефтетрейдеров, которых чиновники вынудили выплатить крупный штраф в размере 129 миллионов рублей. В июне 2016 года антимонопольная служба обвинила в картельном сговоре 5 крупных компаний, владеющих автозаправками: «Крымойл», «Ритейл Юг», «Кедр», Торговый дом «ТЭС», «Компания Нефтетрейдинг». По версии чиновников, нефтетрейдеры сговорились, чтобы удерживать завышенную цену на рынке. Компании пытались обжаловать штрафы, однако в прошлом месяце Арбитражный суд Крыма, подконтрольный России, оставил в силе решение антимонопольной службы.

Неоднократно крымское управление ФАС применяло санкции по отношению к «Единой транспортной дирекции» и «Крымским торговым портам» за завышение тарифов. В конце 2016 года «антимонопольщики» взыскали 300 тысяч рублей штрафа за нарушение российского законодательства о конкуренции с оператора «Севтелеком».

Кроме того, известен конфликт между ФАС и мэрией Симферополя. Кураев обвинил столичные власти в том, что они совершили нарушения при подписании конкурсной документации на ремонт дорожного покрытия. В ответ мэрия приостановила ремонт дорог в городе и подала в суд жалобу на решение антимонопольной службы.

Реакция центра

Кончина Тимофея Кураева широко обсуждается пользователями социальных сетей. Крымский блогер Александр Талипов в своем telegram-канале усомнился в правдоподобности версии о самоубийстве чиновника. Он обратил внимание на то, что работа крымского управления ФАС была связана с контролем за крупными тендерами, а погибший якобы имел конфликт с одним из вице-премьеров Крыма, фамилию которого блогер не назвал.

Издание «Примечания» распространило информацию о том, что якобы речь идет о заместителе главы российского правительства Крыма Виталии Нахлупине, который курирует земельно-имущественную сферу полуострова, в частности – дорожное строительство. В то же время сам Нахлупин опроверг то, что у него были конфликты с Кураевым.

Не было никакого конфликта

«Не было никакого конфликта. Кто вам об этом сказал, у того и спрашивайте», – сказал вице-премьер «Примечаниям».

На сайте крымского управления Федеральной антимонопольной службы значится, что у Тимофея Кураева был один заместитель – Виктория Мельникова. Судя по всему, пока что она будет исполнять обязанности руководителя управления.

Центральный офис ФАС выпустил заявление, в котором выразил соболезнования по поводу кончины Кураева.

«Тимофей Владимирович всегда отличался не только высоким профессионализмом, благодаря которому работа с ним была неизменно эффективной и успешной, но и своими человеческими качествами, запомнился всем нам как яркая, неординарная личность, внимательный руководитель и человек, глубоко преданный избранному делу и идеалам созидания», – говорится в заявлении антимонопольной службы.

Представители крымской власти, подконтрольной России, пока что не делали никаких заявлений по поводу ухода из жизни Кураева.