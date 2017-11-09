«Другой России для вас нет» – из крымских сетей

Митинги в честь 100-летию Октябрьской революции давно отгремели, но севастопольскую акцию обсуждают по сей день. Главным образом – из-за необычных лозунгов на плакатах митингующих.
Наибольший интерес у комментаторов вызвали пришедшие на митинг севастопольские предприниматели. Они заявили о давлении российских чиновников на бизнес и с ностальгией вспоминали о заработках «при Украине». В руках предприниматели держали плакаты «В Украине заработал! В России отжимают», «Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь по своим родным местам, хватит издеваться над севастопольским народом! Мы вас не звали! Хватит оккупации!».
Слово «оккупация» на одном из плакатов многие расценили как разочарование севастопольцев, поддержавших «крымнаш».
Кажется в Крыму начинают о чем-то догадываться...
БИндеровцьі, вернитесь?
Ну, уж нет. Умерла - так умерла. Скоро и камни с неба…
Украину предали, а теперь предают РФ. Кому нужно такое население?
Товарищи Крымчане! Жрите наших чиновников! Держитесь там, и всего вам хорошего! Я вам больше скажу. Достойны вы друг друга.
Другой россии для вас нет, простите :-) :-) :-)
Улыбнуло про чиновников с материка. Это они о чем? Расеюжка едина... и неделима!
А как они думали? Ах да они считали что "русский мир" это сытая жизнь, высокие зарплаты, защита частной собственности,а нет лоханулись теперь кушайте предатели Украины, хочу напомнить в Харькове,Одессе,Запорожье тоже хотели эту нечисть притащить но местное население встало на защиту своих городов и не дало! А эти оказались коллаборационистами вместе с донецкими и ничего не сделали для защиты своей земли и своих домов
Бунт рабов на галерах.
Предупреждали.. Теперь пусть хоть в Спортлото пишут.
это агенты госдепа шакалящие у иностранных посольств, а также пятая колонна и либералы! все истинные патриоты знают, что с момента присоединения к РФ в крыму зажили лучше чем в Швейцарии!
Теперь у вас осталась одна возможность, обратитесь с жалобой в лигу сексуальных реформ и обязательно приложите к жалобе камни с неба и на всякий случай петуха из говна.
Нет уж, в гавань, так в гавань
Надо прочувствовать всю глубину русских глубин. Это вам не это. Тут пожил там пожил.
Словосочетание «севастопольский народ» на плакатах митингующих породило много шуток.
Понравилось: "севастопольский народ". А что,уже не русские?
Севастопольский народ...народ Домбаса...астанавитесь:))))это просьба от народа Троещины
Народ Борщаговки с вами, народ Троещины )))
мне кажется, надо прислушаться к людЯм. пусть тока назовут 5-ть отличий севастопольского народу от симферопольского народу. и чем они вместе отличаются от алуштинского народу. или народа. шо уже и не важно.
Усы, лапы, хвост...
Экспертиза нужна.
Мож у кого копытА обнаружат.
Серьёзная тема для распила бюджета!
У севастопольской нации есть расхождения в оценке ситуации с народом симферопольской расы. Хотя воронежскому этносу все нравится.
ГНУС - Гордый Но Угнетенный Севастополец
"Севастопольским народом"
А пусть скажет что-то на севастопольском.
В целом же атмосфера митинга в Севастополе была совсем не смешной. Посмотрев выступления некоторых ораторов, многие комментаторы искренне ужаснулись.
" Восставшие из ада"- 2
КНДР начало. Дальше будет…
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