«Другой России для вас нет» – из крымских сетей

Митинги в честь 100-летию Октябрьской революции давно отгремели, но севастопольскую акцию обсуждают по сей день. Главным образом – из-за необычных лозунгов на плакатах митингующих.

Наибольший интерес у комментаторов вызвали пришедшие на митинг севастопольские предприниматели. Они заявили о давлении российских чиновников на бизнес и с ностальгией вспоминали о заработках «при Украине». В руках предприниматели держали плакаты «В Украине заработал! В России отжимают», «Судьи и чиновники с материка! Возвращайтесь по своим родным местам, хватит издеваться над севастопольским народом! Мы вас не звали! Хватит оккупации!».

Слово «оккупация» на одном из плакатов многие расценили как разочарование севастопольцев, поддержавших «крымнаш».

Пискунов Сергей

Кажется в Крыму начинают о чем-то догадываться...

Артем Гижко

БИндеровцьі, вернитесь?

Alexander Shkurat

Ну, уж нет. Умерла - так умерла. Скоро и камни с неба…

Андрей Сапунов

Украину предали, а теперь предают РФ. Кому нужно такое население?

Саргис Варданян

Товарищи Крымчане! Жрите наших чиновников! Держитесь там, и всего вам хорошего! Я вам больше скажу. Достойны вы друг друга.

Андрей Анатольевич

Другой россии для вас нет, простите :-) :-) :-)

Улыбнуло про чиновников с материка. Это они о чем? Расеюжка едина... и неделима!

Роман Бачурский

А как они думали? Ах да они считали что "русский мир" это сытая жизнь, высокие зарплаты, защита частной собственности,а нет лоханулись теперь кушайте предатели Украины, хочу напомнить в Харькове,Одессе,Запорожье тоже хотели эту нечисть притащить но местное население встало на защиту своих городов и не дало! А эти оказались коллаборационистами вместе с донецкими и ничего не сделали для защиты своей земли и своих домов

Jurij Leonovich

Бунт рабов на галерах.

Арина Алексеевская

Предупреждали.. Теперь пусть хоть в Спортлото пишут.

Андрей Старостенко

это агенты госдепа шакалящие у иностранных посольств, а также пятая колонна и либералы! все истинные патриоты знают, что с момента присоединения к РФ в крыму зажили лучше чем в Швейцарии!

Геннадий Линков

Теперь у вас осталась одна возможность, обратитесь с жалобой в лигу сексуальных реформ и обязательно приложите к жалобе камни с неба и на всякий случай петуха из говна.

Роман Ларичев

Нет уж, в гавань, так в гавань

Тима Тим

Надо прочувствовать всю глубину русских глубин. Это вам не это. Тут пожил там пожил.

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Словосочетание «севастопольский народ» на плакатах митингующих породило много шуток.

Наталья Матукова

Понравилось: "севастопольский народ". А что,уже не русские?

Андрей Василевский

Севастопольский народ...народ Домбаса...астанавитесь:))))это просьба от народа Троещины

Zlata Shevchenko

Народ Борщаговки с вами, народ Троещины )))

Дмитрий Лившиц

мне кажется, надо прислушаться к людЯм. пусть тока назовут 5-ть отличий севастопольского народу от симферопольского народу. и чем они вместе отличаются от алуштинского народу. или народа. шо уже и не важно.

Евгений Поляков

Усы, лапы, хвост...

Экспертиза нужна.

Мож у кого копытА обнаружат.

Серьёзная тема для распила бюджета!

Vladimir Varylnikov

У севастопольской нации есть расхождения в оценке ситуации с народом симферопольской расы. Хотя воронежскому этносу все нравится.

Gennadi Gretchkosiy

ГНУС - Гордый Но Угнетенный Севастополец

Ievgen Yelisieiev

"Севастопольским народом"

А пусть скажет что-то на севастопольском.

В целом же атмосфера митинга в Севастополе была совсем не смешной. Посмотрев выступления некоторых ораторов, многие комментаторы искренне ужаснулись.

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Ирина Свергун

" Восставшие из ада"- 2

Алексей Кравец

КНДР начало. Дальше будет…