В первых числах ноября в Бахчисарае, Старом Крыму, а также поселках Заречное и Кировское российские силовики провели обыски в домах крымских татар. По информации активистов, шестерых человек увезли в полицию, пятерых позже отпустили. Одним из задержанных оказался крымскотатарской активист из Бахчисарая Сейтумер Сейтумеров. Подконтрольный Кремлю суд оштрафовал его на две тысячи рублей за публикацию в соцсети пятилетней давности с символикой «Хизб ут-Тахир».

Позже, 8 ноября российские силовики задержали на админгранице Крыма пятерых жен арестованных фигурантов «дела «Хизб ут-Тахрир» и двух сопровождавших их представительниц организации «Бизим Балалар». Все они ехали в Херсон для оформления документов детям. Через несколько часов «дополнительной проверки» женщин отпустили, пришлось два раза вызывать «скорую помощь».

Корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк считает, что российские силовики целенаправленно создают препятствия для активистов.

– Жен крымскотатарских фигурантов «дела «Хизб ут-Тахрир» удерживали и допрашивали семь часов, досматривали с раздеванием. Отпустили их только после обращений адвокатов, в подавленном состоянии. Российские пограничники вели себя по-свински.

Что до более ранних судебных заседаний над активистами, то по итогам одного назначили штраф, по итогам другого – административный арест на 15 суток. По российскому законодательству, ответственность за нарушение наступает не с момента опубликования так называемого экстремистского материала, а с момента его фиксации. Если пост находится на чьей-то странице с 2012 года, то силовики могут открыть административное производство и сейчас.

В этот раз они постарались нанести удар «Крымской солидарности» и ее активистам, забрав во время одного из обысков компьютер со всеми данными о работе организации.

Антон Наумлюк отмечает, что деятельность «Крымской солидарности» как неформального объединения граждан была открытой, так что силовики, по мнению журналиста, вряд ли найдут что-то новое.

– На изъятом компьютере следователи могут обнаружить разве что видеоролики с судебных заседаний, которые показывали в прямом эфире, и рассказы семей политзаключенных о своих родных. Преследовать тут не за что, а официально запретить деятельность «Крымской солидарности» невозможно. Правда, есть информация, что органы власти попытаются создать максимум препятствий для работы этого объединения. На оперативных видео с обысков активистов «Крымской солидарности» очень легко определить, они не прячутся и всегда наблюдают за действиями силовиков.

Активист «Крымской солидарности» Сервер Мустафаев уверяет, что организация не прекратит работу по поддержке политзаключенных.

Мы не собираемся останавливать работу или кардинально менять к ней подход. Мы не совершили ничего незаконного

– Любое инакомыслие, любое мнение, отличное от общепринятого и общедозволенного в Крыму, считается неправильным, и его стараются пресекать. К российским законам это не имеет никакого отношения. «Крымская солидарность» – это в том числе жены, матери, дети политзаключенных, которые естественным образом объединились. Задержания, админаресты не прекращаются, суды назначают все новые штрафы, потому движение растет. Не в последнюю очередь благодаря «Крымской солидарности» об этих преследованиях узнали люди далеко за пределами Крыма. После обысков мы не собираемся останавливать свою работу или кардинально менять к ней подход. Мы не совершили ничего незаконного.

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(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)