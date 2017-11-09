Данные опроса крымского населения говорят о разрушении связей Крыма с материковой частью Украины, пишет аналитический центр Carnegie Europe. После аннексии полуострова доступ туда стал «строго ограниченным» – Крым превратился в terra incognita​.

Автор статьи Гвендолин Сассе отмечает, ​что с марта по май 2017 года Центру восточноевропейских и международных наук удалось провести опрос на аннексированном Крымском полуострове.

Согласно результатам опроса, лишь 12% респондентов сообщили о том, что с 2014 года они выезжали на материковую Украины, а 44% заявили о том, что стали меньше общаться с членами семьи, которые проживают в других частях страны, пишет Сассе. При этом за последние три года лишь 22% посетили Россию, и 3% – другие страны.

В Крыму наблюдается значительный отток населения: 21% опрошенных сообщили о том, что у них есть родственники или друзья, покинувшие полуостров после аннексии, еще 10% планируют это сделать, сообщает Carnegie Europe.

Москва и другие части России – наиболее предпочтительные для миграции направления среди крымчан

«Москва и другие части России являются наиболее предпочтительными направлениями для миграции. Для сравнения: проживание в стране ЕС мало привлекает крымское население (менее 8% тех, кто планирует покинуть Крым)», – сообщает автор статьи.

Половина опрошенных сообщили о том, что аннексия стала для них неожиданностью. При этом отмечается общее соглашение среди населения (включая и крымских татар) касательно того, что украинская власть пренебрегала регионом, что для трети опрошенных стало основной причиной событий 2014 года, сообщается в анализе.

«События, произошедшие после аннексии Крыма, еще больше укрепили чувство региональной идентичности, заключенной в термин «крымчанин», а не идентификацию себя как «россиянина». Однако региональным и местным учреждениям доверяют значительно меньше, чем национальным российским органам», – отмечает автор статьи.

Большинство опрошенных считают, что разные этнические группы мирно живут между собой на полуострове, около 20% с этим не согласны – в частности, из-за ситуации с крымскими татарами и запретом Меджлиса.

Большинство крымчан отмечают рост цен, 27% могут позволить себе покупать лишь самое необходимое

Большинство крымчан отмечают рост цен после 2014 года, при этом 27% могут позволить себе покупать лишь самое необходимое. Еще 23% сообщили, что им хватает на еду, но с обеспечением себя одеждой есть сложности. 35% сказали, что могут покрывать повседневные расходы, однако для совершения более дорогих покупок им приходится брать взаймы. Еще 10% могут позволить себе дорогостоящие товары, но вот покупка машины, к примеру, все еще превышает их финансовые возможности. Лишь 3% опрошенных сообщили, что они могут позволить себе автомобиль, сообщает аналитический центр.

«Понятно, что чувствительная политическая ситуация в Крыму не обеспечивает идеальных условий для проведения опросов, но это не повод не прислушиваться к голосам крымского населения», – пишет Сассе. Она отмечает, что сложно оценивать ответы на политически-ориентированные вопросы, но 86% опрошенных (не включая крымских татар) при повторном референдуме ожидали бы того же результата. Сам же опрос определяет лишь общие тренды.

Автор заключает, что разрушенные связи Крыма с материковой частью Украины, погружение полуострова в российскую медиасферу и репрессии в отношении крымских татар делают невозможными изменения публичных настроений в ближайшем будущем.