Забрать Крым задним числом

Депутат Госдумы России Константин Затулин предложил отменить акт 1954 года, согласно которому Верховный Президиум СССР передал Крым в состав Украинской ССР. Об этом депутат заявил на «Форуме друзей Крыма», проходившем в Ялте с 6 по 8 ноября. Эту идею поддержали замглавы крымского парламента Ремзи Ильясов и член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков.

Украинский политолог, эксперт по международным вопросам Борис Тизенгаузен считает эти заявления электоральным шумом.

– Это уже не первое заявление от российских властей и их союзников, посвященное каким-то радикальным методам не отдавать Крым. Мы помним слова президента Чехии Милоша Земана об обмене полуострова на ресурсы, и адресовал он их европейской аудитории. У Константина Затулина это чисто популистский электоральный прием.

Заявления об отмене решения 1954 года попросту смехотворны. Вне России подобные маневры никто не признает

Целая обойма депутатов в Госдуме России предлагает различные способы оправдания аннексии. У Кремля сейчас основная задача – разделить Крым и Донбасс не только по линии отстаивания своих интересов, но и по санкционным группам. И у россиян это получается: если с Донбассом в целом понятно что делать, судя по переговорам, то что делать с Крымом – не понятно. Во всяком случае, с точки зрения Украины и Запада.

Заявления об отмене решения 1954 года попросту смехотворны. Вне Российской Федерации подобные маневры никто не признает.

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Бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев вспоминает, что не был согласен с украинским статусом Крыма в начале 1990-х, но, по его мнению, принятое тогда решение России следовало соблюдать.

«Понятно, что мы все живем в каких-то государствах. Один день это может быть одно государство, в другой день – уже другое. Поэтому исторически мы можем говорить, что Крым – крымскотатарский, хотя до них там жили и прочие народности. Потом полуостров был частью России, для очень многих россиян стал святой землей, где стоит город Севастополь. Я сейчас еще раз могу повторить, что будь я на месте Бориса Ельцина в 1991 году, я бы тогда вопрос по Крыму точно бы поставил перед Украиной и решал бы. Я не был согласен с тем, что полуостров остался в составе Украины, поскольку Никита Хрущев передал его по чисто логистическим соображениям. Но ведь после 1991 года такое решение было принято, проголосовано парламентами, страны заключили ряд договоров, которые впоследствии ратифицировали. Мы договорились, это был компромисс, вопрос решен: Крым – украинский».

​Первый президент Украины Леонид Кравчук утверждает, что Украина не просила передавать ей Крым в 1954 году, скорее, даже наоборот:

«Я один из тех людей, которые знают, как принималось решение по передаче Крыма Украине. Это такая иллюзия, будто Украина просила, ей не давали, а потом пьяный Никита Хрущев что-то отдал. Во-первых, я был в Крыму до и после этого решения, в 1953 и 1955 годах. Я видел, как там жили люди из Курской, Орловской и других областей. Они ходили, извините за выражение, опухшие, потому что москиты, которых они там в России не видели, заедали их просто. Люди плакали: «Заберите нас отсюда, бульба не растет, того нет, того нет». Хрущев увидел там то же самое, приехал в Киев – есть протокол на это все – а потом заходит в кабинет секретаря компартии Кириченко и говорит: «Мы тут посоветовались и считаем, что Украина должна забрать Крым себе». Кириченко говорит, что не может, поскольку понимал, что это значит. Это колоссальные деньги! В итоге Политбюро ЦК КПСС принимает это решение, а дальше прочие органы СССР. Решение абсолютно законное по тем временам».

​Юрист, специалист по международному праву Роман Шахматенко отмечает, что Россия не имеет полномочий для отмены решений Советского Союза.

Российская Федерация не имеет права отменять законы несуществующей страны

– Сначала было решение Политбюро, потом указ Президиума Верховного Совета СССР, затем дал согласие Верховный Совет Украинской ССР. После этого передачу Крыма утвердили законом. Если даже мы можем каким-то образом говорить о незаконности указа Президиума, то закон был принят по всем правилам. И потом, согласно советской конституции 1936 года в Советском Союзе не существовало органа, который мог бы отменить акт Верховного Совета СССР. Не было тогда Конституционного суда. Единственный механизм, позволяющий отменить подобный акт, – закон того же Верховного Совета СССР. Однако этого органа с 1991 года уже не существует. Российская Федерация не имеет никакого права отменять законы несуществующей страны. В конце концов, при создании СНГ бывшие все бывшие советские республики закрепили, что не имеют территориальных претензий друг к другу.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)