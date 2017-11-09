365 дней Дональда Трампа

Прошел год с того дня, как Дональд Трамп выиграл президентские выборы в США. Годовщину его избрания тысячи американцев отметили громким протестом – они вышли на улицы и издали коллективный "крик отчаяния". По данным опроса, который провели Washington Post и ABC News, Дональд Трамп – самый непопулярный американский президент за 70 лет.

Почти 60 процентов жителей США оценивают деятельность Трампа неодобрительно. Вот чего он добился и в чем не преуспел за 365 дней.

Главные достижения

Лучше, чем скажет о своих успехах сам Дональд Трамп – пожалуй, не скажет никто.

"С тех пор, как я вступил в должность, безработица снизилась до 4,1 процента, это минимальный показатель за 17 лет. Создано 1,5 миллиона новых рабочих мест. Фондовый рынок на максимальном уровне, вырос на 5,4 триллиона", – написал он в твиттере.

Экономическая политика и рост фондового рынка – действительно главные достижения внутренней политики Трампа. Еще одно важное изменение – сокращение законодательных ограничений для бизнеса, давшее мощный толчок развитию экономики страны. Так Трамп воплощает в жизнь лозунг своей предвыборной кампании "Сделаем Америку великой вновь!"

Политика в отношении Ирана, постоянные подозрения в связях с Россией – вопросов к Трампу много

Неоднозначно отношение президента США к миграционной политике: в январе он запретил въезд в страну гражданам шести мусульманских стран, а сейчас добивается еще большего ужесточения требований к иммигрантам.

Со внешней политикой тоже не все так просто. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар назвала ее "непредсказуемой", и с немецким дипломатом согласились бы многие. Политика в отношении Ирана, постоянные подозрения в связях с Россией – вопросов к Трампу много. Ближневосточное турне, в котором сейчас находится Трамп, эксперты называют одним из ключевых моментов его президентства.

Главные провалы

Трампу пока так и не удалось провести обещанные реформы системы здравоохранения и налогового законодательства. Нет и стены, которую он обещал начать строить чуть ли не в первый день после вступления в должность – идея не получила финансирования в Конгрессе.

А еще президент США бросал бумажные полотенца пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико, толкал премьер-министра Черногории, долго и странно жал руки и постоянно ругался со СМИ.

Главный враг

Одной из причин непопулярности Трампа пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс назвала "негативные отзывы во враждебно настроенных СМИ". По ее словам, независимое исследование показало, что репортажи о Трампе в 93% случаев имели негативную окраску. Но нелюбовь у СМИ и Трампа взаимная. "Никчемная куча мусора", "враги американского народа" – пожалуй, не осталось ни одного крупного канала или газеты, которые Трамп не обвинил бы в распространении фейковых новостей.

"Так много фейковых новостей появляется в умирающих журналах и газетах. Хуже могут быть только NBC News, CBS News, ABC и CNN. Беллетристы!", – написал Трамп в твиттере, который с первых дней стал местом официальных заявлений президента.

Главный твит

Твиттер Трампа – это отдельная история. С твита президента начинается каждое утро страны, здесь все его мысли, обещания и претензии. Из-за последних твиттеру даже пришлось менять собственные правила – специально для президента: любые аккаунты, в которых публикуются прямые или непрямые угрозы, оскорбления, высказывания, разжигающие рознь, должны быть удалены.

А значит, Трампу и Северную Корею не поругать, и человека с головой-логотипом CNN не избить – кстати этот твит стал самым популярным у президента, им поделились 340 тысяч пользователей. Но в твиттере сообщения президента обозначили как "информационно значимые" и удалять не стали. Такое решение, видимо, не устроил одного из сотрудников социальной сети: увольняясь, он деактивировал аккаунт Трампа. Президент был недоступен 11 минут.