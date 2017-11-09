Реставрационные работы, проводящиеся на территории Бахчисарайского заповедника, могут закончиться разрушением главного корпуса Ханского дворца. Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

По данным чиновников, в ходе демонтажа черепицы и старинных дубовых балок с Великой Ханской мечети были повреждены росписи 18-го века. Кроме того, сообщает министерство, на фасаде здания появились трещины и обвалилась штукатурка, а ремонт проводят рабочие, не имеющие опыта в сфере реставрации. По словам подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова, на эти работы выделили более полутора миллиарда рублей.

Крымский историк Гульнара Бекирова приводит неутешительные наблюдения анонимного специалиста из Крыма, который успел оценить ход ремонтных работ в Ханском дворце.

Идет банальное воровство бюджетных средств на этой непрофессиональной реставрации

– Ситуация с Хан Сараем если не трагическая, то точно весьма драматическая. И это уже не мое частное мнение, об этом с болью пишут люди из Крыма. Совсем недавно человек, который наблюдает за так называемыми реставрационными работами, причем специалист, прислал мне письмо. В целях безопасности я не могу называть его имя. Так вот, он пишет о том, что так называемые реставрационные работы в Ханском дворце даже не относятся к разряду ремонтных. Ему известно, что подрядчиком этих работ выступает строительная компания «Атта-груп», которую курирует отец российского главы Республики Крым, а рабочая бригада представляет собой гастарбайтеров и людей, не владеющих методикой ремонта. О научном подходе и речи нет. Уникальные росписи 1740 года, утверждает этот человек, уже разрушены. По его словам, после такого ремонта минарет может рухнуть, потолок в зале Дивана 16-го века обрушивается и течет, а работы отбойным молотком вызвали трещины на всех зданиях дворца. Мне кажется, что идет банальное воровство бюджетных средств на этой непрофессиональной реставрации.

Исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест Елена Сердюк настаивает, что состояние Ханского дворца должны изучить международные эксперты.

Россия, к сожалению, всегда глуха, когда речь идет о крымских памятниках

– Прежде всего Бахчисарайский заповедник – это не просто памятник, а один из символов крымскотатарского народа с особым статусом. Он занесен в предварительный список всемирного наследия, и в Крым однозначно надо направить международную мониторинговую миссию, особенно после таких новостей. Россия, к сожалению, всегда глуха, когда речь идет о крымских памятниках. Это касается всей архитектуры и археологии, но Ханский дворец, конечно, особенный объект в этом смысле. Так обращаться с ним – прямое нарушение. Еще в 2013 году здание не было в аварийном состоянии, однако любой памятник время от времени нуждается в реставрации. Так или иначе для правильного суждения объект нужно видеть.

Директор музея истории и культуры крымских татар Мерьем Сейтумерова уверяет, что российская сторона проводит сложную реконструкцию, которую нельзя прерывать.

«Если ЮНЕСКО хочет прислать своих экспертов, пусть присылает – увидят сами, что происходит во дворце. Украина, очевидно, хочет получить какие-то политические дивиденды от своих заявлений, но нашему дворцу от этого не легче. Сейчас единственное государство, которое озаботилось сохранностью дворца, – это Россия. Это все равно что посреди сложной хирургической операции ее прервать, и человек умрет. Так и в нашем случае: если прекратить противоаварийные работы, то эти объекты просто разрушатся. И кому от этого будет хорошо?»

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​Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров надеется, что ЮНЕСКО отреагирует на украинские выступления о ситуации с Ханским дворцом.

Россия продолжает политику уничтожения следов крымскотатарского народа на полуострове

– На днях в Париже открылась 39-я сессия Генеральной конференции ЮНЕСКО, где выступили главы национальных делегаций стран-членов организации. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица рассказал о плачевной ситуации с сохранением Ханского дворца в Бахчисарае, о варварских разрушениях исторических курганов в Крыму при строительстве дорог. К сожалению, на этой сессии ЮНЕСКО не приняла решение по Крыму, но я не сомневаюсь, что выступление Сергея Кислицы повлияет на решения исполнительного комитета организации. Россия продолжает политику уничтожения следов крымскотатарского народа на полуострове и его вытеснения за пределы Крыма, чтобы вся память о крымских татарах была стерта.

Археолог, кандидат исторических наук, сотрудник национального заповедника «София Киевская» Тимур Бобровский заключает, что Ханский дворец вряд ли повредят необратимо.

Я не думаю, что россияне полностью угробят памятник архитектуры, но существенный вред ему нанести могут

– Насколько я знаю, работы там ведутся фирмой без реставрационного опыта. Они себя в прошлом году уже проявили при ремонте мечети хана Узбека в Старом Крыму, где использовали совершенно неприемлемые материалы вроде бетона. Поэтому ожидать чего-то хорошего для Ханского дворца не стоит. Правда, я не думаю, что россияне полностью угробят памятник архитектуры, но существенный вред ему нанести могут. Восстановление будет задачей профессиональных реставраторов. Аварийным состояние Ханского дворца стало именно в последние три года. То же самое и с Генуэзской крепостью в Судаке, где обрушилась одна башня. Видимо, смена местной власти привела к тому, что в реставрацию памятников эти несколько лет вообще не вкладывали никаких средств.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)