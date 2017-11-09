Украина должна разорвать дипломатические отношения с Россией, соответствующую правку к законопроекту о деоккупации Донбасса пообещал внести депутат от «БПП» Иван Винник. По его мнению, такое решение соответствовало бы международному статусу страны-агрессора, с которым страна-объект агрессии не может сохранять нормальные дипломатические связи. В МИД Украины это предложение пока не комментируют, в окружении президента России Владимира Путина считают, что от этого пострадают интересы «и украинцев, и россиян». Эксперты же предполагают, что Запад может попросить Украину не делать таких резких шагов и, вместе с тем, предлагают разрывать связи с Россией не сразу, а постепенно.

Разорвать дипломатические отношения Украины с Россией предлагает депутат от «Блока Петра Порошенко», секретарь парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Иван Винник. Он заявил в комментарии Радіо Свобода, что планирует внести соответствующую поправку в заключительные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Я предложил обязать Кабмин в трехмесячный срок отозвать подпись под протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией

«Я предложил в заключительных положениях обязать Кабмин в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона денонсировать, разорвать, отозвать подпись под протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией... После этого дипломатические отношения будут разорваны. Это не значит, что мы не сможем при необходимости поддерживать определенный объем торговых отношений, что обязательно прекратят работу консульские отделы МИД Украины в России», ‒ пояснил Винник.

По мнению Ивана Винника, сохранение действующих дипломатических отношений с Россией в условиях ее вооруженной агрессии будет означать ослабление украинских международных позиций, ведь будет способствовать тому, что Украину будут воспринимать как слабое, непоследовательное государство, мнение которого можно не учитывать.

Кто может быть посредником, если Украина и Россия прекратят отношения?

Иван Винник уточнил, что в случае расторжения отношений определенные дипломатические контакты с Россией все же могут происходить, но через страну-посредника. В то же время он опроверг сообщения в российских медиа о том, что, мол, Украина уже предлагает в качестве посредника какие-то конкретные страны, в частности Беларусь.

Это не может быть Беларусь, поскольку эта страна показала, что она является коллаборантом России

«Это не может быть Беларусь, поскольку эта страна показала, что она является коллаборантом России ‒ после ситуации с похищением украинца Павла Гриба с территории Беларуси. Поскольку это не могло происходить без содействия белорусской стороны представителям ФСБ», ‒ отмечает депутат.

В МИД Украины такое предложение Ивана Винника пока не комментируют.

«Этот вопрос (разрыва дипломатических отношений с Россией ‒ КР) является важным, но в то же время очень чувствительным. Поэтому мы пока его не комментируем», ‒ ответила Радіо Свобода пресс-секретарь МИД Марьяна Беца. Но уточнила, что в ближайшее время МИД Украины сообщит медиа свою позицию относительно возможности прекращения дипломатических отношений с Россией.

Некоторые российские медиа уже назвали это заявление «антироссийским», а также сообщили, что украинский депутат якобы «уже внес» соответствующую поправку о разрыве дипломатических отношений в законопроект о реинтеграции Донбасса.

МИД России предложение Винника пока не комментировало. В то же время представитель президента России Дмитрий Песков назвал возможный разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией суверенным делом Украины.

Песков добавил, что если официальный Киев пойдет на этот шаг, то пострадают интересы украинцев и россиян.

Если такое решение будет принято сейчас, то это дополнительно усложнит ситуацию

«В Украине в последние годы было немало решений, которые имели самые негативные последствия для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Наверное, если такое решение будет принято сейчас, то это дополнительно усложнит ситуацию», ‒ предположил пресс-секретарь Путина. Также он не смог ответить на вопрос о том, какое государство могло бы стать международным посредником между Россией и Украиной, если дипломатические связи разорвут.

​Эксперт по украинско-российским отношениям Владимир Нагирный предположил в комментарии для Радіо Свобода, что сейчас украинские политические силы тестируют, насколько заинтересует избирателей идея прекращения отношений между Украиной и Россией. Что касается практической реализации этой идеи, то Нагирный видит для этого существенные препятствия.

В условиях гибридной войны, когда есть неопределенный статус оккупированных территорий, такие шаги являются сложными в реализации

«С одной стороны, тема разрыва отношений Киева с Москвой пользуется популярностью в обществе. И политические силы одна впереди другой пытаются актуализировать ее. Особенно возрастает внимание к ней на фоне подготовки ко второму чтению закона о реинтеграции Донбасса. Посмотрим, насколько реально это сделать в условиях, когда международное сообщество, вероятно, будет удерживать Украину от этого шага. Сейчас есть попытки Запада наладить диалог и мирный процесс, поэтому, наверное, будут просить Киев не делать таких резких шагов. Сейчас это ‒ просто инициатива депутата, о реальном разрыве пока речь не идет, ‒ уточняет эксперт. ‒ Но постановка вопроса, тестирование реакции общества ‒ это имеет место. Однако в условиях гибридной войны, в частности, когда есть неопределенный статус оккупированных территорий, такие шаги, как разрыв дипломатических связей, как правило, являются сложными в реализации».

Политолог Александр Солонтай, со своей стороны, предполагает, что к резкому разрыву с Россией Украина не готова. Вместо этого он уверен, что прекращать отношения с Россией можно постепенно, там, где это наиболее выгодно Украине. Причем, по его мнению, это можно было делать уже с 2014 года.

Надо действовать поэтапно: сокращать отношения и сотрудничество в отдельно взятых направлениях

«Эта тема не новая, но, боюсь, мы не готовы. Надо действовать поэтапно: сокращать отношения и сотрудничество в отдельно взятых направлениях, где Украине это выгодно. Если делать это резко, пострадают люди, причем там, где это невыгодно нам, а не России. Продолжается четвертый год войны, и мы имели достаточно времени, чтобы это сделать постепенно. Но не сделали», ‒ говорит Солонтай.

При этом он предлагает напоминать международному сообществу о тех украинско-российских соглашениях, где Россия признала территориальную целостность Украины, включая Крым и Донбасс.

Между тем, предлагаемая политологом тактика постепенного расторжения торговли и дипломатических связей с Россией частично реализуется. Так, 8 ноября, Кабинет министров разорвал межправительственное соглашение с Россией от 2005 года, регулирующее порядок взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих и услуг военного назначения.

Проект постановления Кабмина «О прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения» чиновники поддержали без обсуждения. Кроме того, Украина внедрила санкции против 18 российских компаний: такое решение Министерство экономического развития и торговли приняло по запросу Службы безопасности.

После аннексии Крыма и начала боевых действий на Донбассе о необходимости прекращения дипломатических отношений с Россией украинские политики заявляли неоднократно. Законопроект относительно Донбасса (№7163), в который могут внести поправки о расторжении дипломатических отношений с Россией, Верховная Рада должна рассматривать на следующей неделе.

В первом чтении этот документ депутаты поддержали 6 октября. В документе, в частности, содержится пункт о признании России государством-агрессором. Действия Украины в регионе определяются как сдерживание и отпор российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях на основании статьи 51 Устава ООН, которая определяет право государств на самооборону.