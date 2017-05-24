31 мая исполнится 20 лет с момента подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Он был подписан в 1997 году в Киеве президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным. Этот договор остается в силе и в Украине, и в России, несмотря на то, что Россия признана агрессором. Официально две страны поддерживают добрососедские отношения, несмотря на оккупацию Крыма и вооруженную агрессию России против Украины на Донбассе.



После аннексии Крыма неоднократно появлялись призывы разорвать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. В 2014 году даже рассматривали соответствующий законопроект, но его не поддержала Верховная Рада.



Настоящему договору приписывают важное значение, ведь в нем страны признаются стратегическими партнерами. Его в свое время даже стали называть «Большим договором» между Украиной и Россией.



В нем закреплено признание нерушимости границ друг друга, отсутствие дискриминации в отношении представителей каждой национальности и стремление к сотрудничеству в различных сферах – экономике, экологии, борьбе с терроризмом, топливно-энергетическом комплексе, космической отрасли, международной политике.



Впрочем, отдельные его пункты могут трактоваться по-разному. Например, Статья 6 обязывает избегать соглашений с другими странами, которые могут навредить одному из государств, а Статья 16 – призывает поддерживать друг друга в присоединении к международным организациям, членами которых является одно из государств. При этом не указано, что другая сторона обязательно должна туда входить.



Это означает, что можно утверждать как о том, что вступление в будущем Украины в ЕС или НАТО противоречит интересам России, так и о том, что Россия не выполняет своих обязанностей по поддержке Украины в соответствии с договором.



К тому же, Россия игнорирует ряд подписанных с Киевом соглашений, а этот договор неоднократно использовала для различных обвинений в адрес Украины. Например, в 2013 году советник Владимира Путина Сергей Глазьев оценил, как очевидное нарушение договора планы Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а ранее, в 2008 году, в России состоялись парламентские слушания, предпосылкой для которых назвали сближение Украины с НАТО.



Принимая во внимание эти противоречия, и видя откровенное нарушение Россией тех пунктов, которые являются однозначными, возникает вопрос – почему этот договор до сих пор действует?



В интервью «Укринформу» заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН против России за нарушение этого документа и именно поэтому Украине не нужно приостанавливать его действие.



Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией вступил в силу 1 апреля 1999 года, и он автоматически продлевается каждые 10 лет. Для его расторжения нужно сообщить об этом не позднее 6 месяцев до окончания каждого десятилетия. То есть, чтобы не обязывать себя дружить с Россией до 2028 года, Украина должна остановить соглашение до 1 октября 2018 года. Радио Свобода спросило у экспертов, какие последствия может иметь каждое из решений.



«От того, Украина выйдет или не выйдет из этого договора – Россия не прекратит войну» – Олеся Яхно



Политический эксперт Олеся Яхно в комментарии Радiо Свобода отметила, что, по ее мнению, Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве является тем самым документом, который нарушает Россия. Показательным эксперт считает то, что хоть Россия и игнорирует многочисленные нормы права и может оправдывать это тем, что они подписывали Соглашение не с той Украиной, но в своих обвинениях они судятся с тем же государством. Она убеждена, что России выгодно, чтобы Киев отказался от подписанного договора, ведь это поможет Москве перебросить вину на Украину.

Этот договор – один из аргументов в международных судах, потому что мы можем на его основании указывать, что Россия нарушает взятые на себя обязательства

«Россия недаром от него не отказывается. Она хочет показать в информационном пространстве, что это именно Украина перечеркнула всю договорную базу. По идее, Россия должна выйти из этого договора. Если это сделает Украина, то Россия будет показывать это так, что Украина является инициатором разрыва отношений, вражды», – говорит Олеся Яхно.



Эксперт уверяет, что Украине не имеет никакого смысла отказываться от продолжения этого Договора, еще и потому, что там определены границы государств. Что касается злоупотреблений отдельными статьями, то, по ее убеждению, на это неуместно обращать внимание тогда, когда договор нарушается в целом.



По мнению Яхно, это может служить аргументом для исков против России, нарушающей этот документ.

«От того, Украина выйдет или не выйдет из этого договора – Россия не прекратит войну и не изменит свою позицию. Этот договор – один из аргументов в международных судах, потому что мы можем на его основании указывать, что Россия нарушает взятые на себя обязательства», – утверждает эксперт.



«Я никаких выгод от его продления не вижу» – Вадим Трюхан



А вот экс-судья Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Владимир Василенко в беседе с Радiо Свобода отметил, что ни один международный суд не может принять к рассмотрению иск о нарушении этого договора между Украиной и Россией без согласия Москвы. Он утверждает, что легче добиться этого после расторжения договора.

Если договор расторгается сегодня, это не является основанием не рассматривать его нарушения

«Если договор расторгается сегодня, это не является основанием не рассматривать его нарушения. Его разрывают потому, что Россия нарушила свои обязательства по международному праву. И поэтому предметом иска будет нарушение Россией этого договора», – объясняет Василенко.



Политолог по международным вопросам Вадим Трюхан в комментарии Радiо Свобода отметил, что договор предусматривает решение спорных вопросов в контактной группе. По его словам, Украина смогла обойти это благодаря конвенциям ООН о запрете дискриминации и о борьбе с финансированием терроризма. По мнению эксперта, нет никаких перспектив ссылаться на договор, которым Россия пренебрегла.

Россия – агрессор, она начала войну против Украины и нужно разрывать такого типа договора

Трюхан считает, что Киев может использовать его в международных судах, но это не является аргументом для его продолжения.



«Здесь исключительно символическое значение ситуации – или мы постараемся ее сохранить, или нет. Россия – агрессор, она начала войну против Украины и нужно разрывать такого типа договора. Я никаких выгод от его продолжения не вижу», – отмечает политолог.



Договор о дружбе противоречит реальному положению событий – Огрызко



Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал Радiо Свобода, что договоров с Россией типа Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве осталось немало.

Меня возмущает наше продолжающееся участие в СНГ. СНГ – российская прихоть для того, чтобы держать всех в повиновении

«Особенно меня возмущает наше продолжающееся участие в СНГ. Как мы знаем, СНГ – российская прихоть для того, чтобы держать всех в повиновении. Мы продолжаем быть частью этого пространства и не хотим из него никак выйти», – говорит он.



По мнению Огрызко, функционирование таких договоров противоречит реальному положению событий. Он считает, что неуместно говорить о том, что, денонсировав его, мы откажемся от признания границ, которые утверждены в нем.

Российская Федерация давно растоптала эти положения, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе. Для нее международное право – это тряпка

«Российская Федерация давно растоптала эти положения, аннексировав Крым и начав войну на Донбассе. Для нее международное право – это тряпка, о которую она может вытереть ноги, а мы хотим быть святее папы Римского», – говорит Владимир Огрызко. Экс-министр уверяет, что иск о нарушении Договора можно подать и после его денонсации, ведь речь пойдет о его нарушении в 2014 году.



«Большой договор – второстепенный вопрос» – Яременко



Дипломат, председатель организации «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко в свою очередь утверждает, что договор в сегодняшних условиях не имеет ключевого значения. В беседе с Радiо Свобода он отметил, что нужно действовать более решительно.

Мы должны объявить военное положение и разорвать дипломатические отношения с Россией

«Я считаю его второстепенным, неправильным и неинтересным. Примечательный вопрос – что нам нужно сделать, чтобы выиграть войну. В плане информационного, правового, пропагандистского обеспечения победы Украины мы должны объявить военное положение и разорвать дипломатические отношения с Россией», – говорит он.



Богдан Яременко утверждает, что таким образом Украина облегчит себе решения других проблем. Кроме этого дипломат призывает готовить консолидированный иск против России, который бы принимал во внимание весь вред, причиненный Украине, и все возможные пути наказания и получения компенсации.