Конституционный суд России постановил пересмотреть решения крымских властей о так называемой национализации имущества. Теперь российские суды обязаны принимать иски от физических и юридических лиц на незаконное изъятие собственности.

Поводом для разбирательства послужил иск трех компаний, имущество которых присвоили российские власти Крыма, назвав государственным. «Дайвинг центр «Соляриус» и «Формат-ИТ» пытаются отстоять свое право на санаторий «Ялтинский», а представители «Промхолдинга» борются за автостанцию. Всего, по данным издания Forbes, крымские власти национализировали имущество 480 предприятий и организаций.

Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов однако заявил, что в Крыму не ожидают всплеска судебных споров после решения Конституционного суда России.

Юрист украинского «Регионального центра прав человека» Виталий Набухотний советует так или иначе сохранять украинские документы о собственности для международных судов.

Нужно сначала пройти все инстанции на полуострове и в России, а потом уже обращаться в Европейский суд по правам человека

– Сложно сказать, какие последствия это может иметь для Украины. Суд не признал решения о так называемой национализации неконституционными, но позволил оспаривать их – в том числе в инстанциях на полуострове. Но эти суды точно так же могут становиться на сторону российских властей Крыма и трактовать законодательство Украины, как им удобно. Безусловно, стоит сохранять украинские документы и использовать их в международных инстанциях. Например, дело Игоря Коломойского о «национализации» отделений ПриватБанка в Крыму сейчас находится в арбитраже в Гааге. Крымчанам нужно сначала пройти все инстанции на полуострове и в России, а потом уже обращаться в Европейский суд по правам человека.

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Российский глава Крыма Сергей Аксенов уверен в законности действий крымских властей:

«Конституционный суд указал, что наши постановления были конституционными, закон мы не нарушили. Уверен, что мы сделали все правильно, и ни один россиянин не пострадал в результате этой национализации. Сделано все было исключительно в интересах жителей, проживающих на территории Республики Крым – надо было компенсировать вклады крымчан в украинских банках. А право на судебные разбирательства есть у каждого».

Юрист из Севастополя Александр Филонов отмечает, что российский суд дал право на обжалование «национализации» только истцам, а не всем, у кого отняли имущество.

Россия не встала на сторону крымчан

– Если вчитаться в решение Конституционного суда России, то там черным по белому написано, что право оспаривать «национализацию» в местных судах имеют только те три фирмы, которые подавали иск. Для всех остальных решение имеет рекомендательный характер. Конечно, на него можно будет ссылаться, но не более. Вряд ли это повлияет на процессы в Севастополе – где суды признают недействительными украинские документы и изымают землю в пользу российского государства без каких-либо компенсаций. Если крымские власти перепродадут изъятое имущество, то новый собственник будет считаться добросовестным, и по закону к нему нельзя будет предъявлять претензии. Так что Россия не встала на сторону крымчан.

(Над текстовой версией материала работал Владислав Ленцев)