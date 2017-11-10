Facebook и Twitter должны более внимательно изучать опыт Киева в борьбе с ложными новостями и пропагандой России, убежден бывший чиновник Министерства обороны США Майкл Карпентер.

«Во-первых, надо обратиться к проблеме ботов и фальшивых аккаунтов, найти лучшее технологическое решение», ‒ заявил Карпентер в комментарии журналисту украинской службы «Голоса Америки» Татьяне Ворожко.

Карпентер посоветовал компаниям обращать больше внимания на высказывания, сеющие раздор, отслеживать, откуда они происходят и задействовано ли здесь финансирование иностранных государств.

Высокотехнологичные компании, по его мнению, должны активнее сотрудничать с правительственными учреждениями и неправительственными организациями.

Карпентер отдельно отметил украинский проект StopFake, который воплощается в Киево-Могилянской академии.

«Они были первыми в попытках понять, как Россия распространяет дезинформацию и фейковые истории в социальных сетях и традиционных СМИ», ‒ подчеркнул Карпентер.

Соцсети не понимают масштаба и эффективности влияния России в социальных и традиционных медиа и опасаются регулировать эту сферу, боясь потерять прибыли, отметил Карпентер.

Технологические компании живут в своем герметичном мире и не видят, что происходит в Украине

«Считаю, опыт всех соседних с Россией стран был отвергнут. В основном потому, что он не был хорошо известен. Технологические компании живут в своем герметичном мире и не видят, что происходит в Украине. Они об этом не думают. И когда Марк Цукерберг отвергает факт, что Россия могла вмешаться в наши выборы, ‒ это наивно и даже опасно. Это ошибочное утверждение, в то же время защищающее их прибыли. Потому что борьба с пропагандой стоит денег».

Если Конгресс и общественность продолжат уделять внимание этому вопросу, компании будут вынуждены серьезно отнестись к борьбе с пропагандой, убежден Карпентер.

Если Конгресс и общество будут оставаться сфокусированными на этом вопросе, компании начнут относиться к этому серьезно

«Им (компаниям ‒ КР) надо отнестись к этому серьезно, разработать алгоритмы, а также потратить деньги на человеческие ресурсы. В конце концов, должен быть человек, который будет смотреть на то, как информация распространяется, и принимать меры, чтобы искоренить все эти фальшивые аккаунты. Все это стоит денег. Но если Конгресс и общество будут оставаться сфокусированными на этом вопросе, компании начнут относиться к этому серьезно», ‒ убежден Майкл Карпентер.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в конце сентября заявил, что сожалеет, что отвергал заявления о политическом влиянии Facebook.