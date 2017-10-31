Радіо Свобода завершает цикл материалов о прокремлевской пропаганде в странах Вышеградской группы статьей о Венгрии. Венгерские эксперты считают, что российская пропаганда в их стране существует, а некоторые представители правительства даже «говорят российскими штампами».

Российская и прокремлевская пропаганда присутствует в Венгрии, считает журналист Петер Мадьяри (Péter Magyari).

«Я думаю, мы ее чувствуем. Это удивительно, что государственные СМИ иногда распространяют такую пропаганду – например, они используют RT в качестве источника, – и я думаю, что такие медиа являются частью пропаганды», ‒ отмечает журналист.

Это удивительно – даже государственные СМИ иногда распространяют такую пропаганду

Петер Мадьяри рассказал, что в сети есть активные тролли: «Мы видим тех, кто комментирует материалы онлайн, – троллей. Мы не можем это доказать, но я думаю, что они организованы российской пропагандой. В прошлом году я был на конференции в Бухаресте, где многие работники онлайн-медиа говорили, что с конца 2013 года ‒ начала 2014 года они почувствовали приход этих троллей, которые были очень активными».

Журналист добавляет, что есть сайты, которые распространяют дезинформацию на венгерском языке, но они небольшие. Однако, по его мнению, им и не нужно быть большими – некоторые государственные СМИ и так на них ссылаются.

«Нет венгерской версии RT, например. Но есть такие сайты... кажется, что их писали не в Венгрии, а в России», ‒ отмечает Петер Мадьяри.

Нет венгерской версии RT, например. Но есть такие сайты... кажется, что их писали не в Венгрии, а в России

Основными темами российской пропаганды он считает материалы об общей ситуации в России. «Например, атомная электростанция, которую построят россияне, и то, что это будет нормально и не будет никаких проблем. Если об Украине, то это, например, дезинформация о MH17. Распространяли фотографию и говорили, что этот самолет сбил украинский истребитель, но эта фотография была сделана за два года до трагедии», ‒ отметил Мадьяри.

В 2016 году эксперты сообщали, что, в отличие от Чехии и Словакии, в Венгрии попытки Кремля усилить пророссийские настроения менее активны. По словам венгра Даниэла Барты (Dániel Bartha), исполнительного директора Центра евроатлантической интеграции и демократии в Будапеште, в их стране пропагандистам работать сложнее ‒ ведь венгерский язык не является славянским, и Кремлю не хватает персонала для реального влияния на информационную повестку дня.

От 80 до 200 сайтов в Венгрии транслируют месседжи Кремля, но не более десяти из них оказывают влияние

«От 80 до 200 сайтов в Венгрии транслируют месседжи Кремля, но не более десяти из них оказывают влияние. Активная работа ведется на страницах в Facebook, крупнейшие из которых имеют 40-50 тысяч подписчиков. Они якобы не являются открыто пророссийскими, якобы дают альтернативную точку зрения. Но контент-анализ показывает, что они работают на российскую пропаганду», ‒ отметил Барта.

По его мнению, едва ли не главной проблемой является отсутствие реакции на кремлевскую пропаганду со стороны венгерского правительства, некоторые представители которого даже якобы говорят российскими штампами – в частности, когда комментируют проблему мигрантов. Среди других популярных тем ‒ дискредитация НАТО и Евросоюза и расследование сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года «Боинга» компании «Малайзийских авиалиний».

Возмущение относительно закона Украины «Об образовании»

После принятия Закона Украины «Об образовании» в сентябре этого года Венгрия его раскритиковала и пригрозила, что будет блокировать все международные инициативы Украины. Украинские власти отвергли обвинения в вытеснении языков национальных меньшинств из образовательного процесса.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что по статистике, которой владеет правительство Венгрии, большинство украинцев не разговаривает на украинском. Поэтому, по его мнению, нет смысла в статье 7 нового закона «Об образовании». Об этом он заявил во время встречи с украинскими журналистами в Будапеште. А на вопрос, откуда у него такие данные, о каких регионах идет речь, он не дал четкого ответа, сказав, что это «европейская статистика».

19 октября в Министерстве образования сообщили, что Украина, венгерская община в Украине и Венгрия совместно договорятся, как выполнить языковую норму закона «Об образовании».

На пресс-конференции в Будапеште глава МИД Венгрии Петер Сийярто ​заявил, что из-за принятия в Украине изменений в законодательство об образовании его страна не сможет поддержать евроинтеграционные усилия Украины. И что Будапешт ветировал созыв заседания комиссии НАТО ‒ Украина, «запланированный на 6 декабря». Но в НАТО, в свою очередь, заявили, что не собирались проводить в декабре заседание Комиссии Украина ‒ НАТО, о блокировке которого заявила Венгрия.

Материал подготовлен во время учебной поездки при поддержке «Вышеградского фонда» и центра «Новая Европа».