Радіо Свобода предлагает цикл из четырех материалов о прокремлевской пропаганде в странах Вышеградской группы, о том, какие фейки чаще всего распространяют об Украине. В этой публикации речь пойдет о Чехии. Корреспондентка пообщалась с местными журналистами и экспертами во время учебной поездки в 4 страны «Вышеграда», которая была осуществлена при поддержке «Вышеградского фонда» и центра «Новая Европа».

Чехию считают одной из стран «Вышеградской четверки», где существует активная пропагандистская деятельность. Среди инструментов пропаганды называют: пророссийские организации, веб-сайты, якобы подающие «альтернативную» точку зрения на события, страницы в соцсетях, которые распространяют «конспиративные теории».

Исследовательница российской пропаганды в Пражском Open Society Fund Радка Пудилова рассказала об основных мифах об Украине, продвигаемых некоторыми ресурсами в Чехии. Например, недавно была распространена «новость», что Европейский союз «признал» аннексию Крыма законной.

Большие разговоры о «правом и коррумпированном» правительстве в Киеве

«И это является одним из классических вариантов, как и то, что крымчан «ущемляли», и они сами, без внешнего влияния «провозгласили независимость», и все работает очень хорошо в Крыму, если бы только коррумпированная власть в Киеве не останавливала подачу воды, ничего не разрушала, а так в Крыму действительно все идеально. Большие разговоры о «правом и коррумпированном» правительстве в Киеве. Все, что произошло на Майдане, ‒ это все «правые», которые просто штурмовали и были завезены отовсюду, а обычные украинцы этого всего не хотели», ‒ говорит эксперт.

Радка Пудилова рассказывает, как некоторые сайты пишут о ситуации на Донбассе: «Что бы ни поступало из России ‒ это все гуманитарная помощь. Мы, кстати, являемся одной из чешских неправительственных организаций, поставляющих реальную гуманитарную помощь, она называется «Люди в нужде» (People in Need) и ее обвинили (на оккупированной части Донбасса ‒ КР) фактически в поставке оружия и отмывании денег, вместо реальной помощи, а также в распространении пропаганды».

Эксперт добавляет, что популярной темой для дезинформации остается катастрофа «Боинга» рейса MH-17.

Основная «линия» ‒ это «ущемляющее» украинское правительство

«В целом, я думаю, что основная «линия» ‒ это «ущемляющее» украинское правительство, и что новый «языковой закон» ‒ это «большая проблема». Кстати, больше так много не слышим о Бандере, а этого когда-то было гораздо больше». Эксперт говорит, что сейчас в Чехии исследуют, как связаны между собой ресурсы, распространяющие фейки, и кто является их владельцами.

В 2016 году в Чехии при МВД создали подразделение из 20 человек для борьбы с российской пропагандой, которое должно обличать дезинформацию в публичном пространстве, а также учить должностные лица реагировать на дезинформацию.