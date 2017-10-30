Польша: нет шансов для фейков Кремля

Радіо Свобода продолжает цикл материалов о прокремлевской пропаганде в странах Вышеградской группы. В этой публикации речь пойдет о Польше. Польские аналитики называют свою страну «самой неудобной» для российской пропаганды.

У России нет реальной возможности транслировать прокремлевскую пропаганду в Польше, считает аналитик Польского института международных дел Петр Косцинский.

«У них есть польские сайты и другие возможности, но этого очень мало, польские СМИ не используют такую информацию», ‒ отмечает Косцинский.

По его мнению, пропаганда России имеет влияние в других странах Европы, ведь она очень хорошо финансируется.

Эксперт прокомментировал негативные материалы в СМИ о евроинтеграции Украины: «Была одна такая «история»: как Украина «вступит в Евросоюз» – то придут поляки и скажут, что им нужно взять землю: или во Львове, или в Одессе».

По мнению Косцинского, такая пропаганда может влиять на некоторых украинцев, поскольку использует простые формулировки: «Это такое простое: придут, возьмут, Евросоюз хочет только взять у вас что-то ‒ а не хочет ничего давать. А пропаганды Евросоюза, можно сказать, не существует», ‒ говорит эксперт.

Источник в представительстве Европейской комиссии в Польше считает, что российская пропаганда здесь не работает, ее нет в польских медиа:

«Польские СМИ и польское общество водонепроницаемы для таких видов деятельности в СМИ. Я думаю, что Польша является худшей страной для российской пропаганды. Она (российская пропаганда ‒ ред.) далеко не проникает, если даже она существует».

Причина – исторический опыт отношений Польши и России. Но в других странах Евросоюза ситуация иная, говорит источник:

Польша является худшей страной для российской пропаганды. Здесь она далеко не проникает, даже если существует

«Если вы проверите итальянскую прессу, немецкую и в некоторых других странах, очень далеких от реальности в Украине и России и не имеющих такого близкого исторического опыта, я думаю, вы найдете много сфальсифицированных историй, поддержанных российской пропагандой. Скажем, о конфликте на Донбассе. А в Польше этого не существует. Я думаю, это единственное общее «согласие», политическое и в медиа, – что если есть информация со ссылкой на российские источники, то ее надо проверить 3, 4 или 5 раз, и я даже не могу привести пример сфальсифицированных новостей».

Корреспондент Радіо Свобода привел некоторые примеры ложных новостей об украинцах в Польше, которые массово распространяли российские СМИ: история о якобы избиении школьницы в Польше (оказалось, что девочка – не украинка). Также в СМИ появилась история, будто бы мужчину из Западной Украины, уехавшего работать в Польшу, специально облили бензином и подожгли. Но заголовки об «умышленном поджоге» так и не нашли подтверждения.

Источник в представительстве Европейской комиссии в Польше говорит, что даже если какие-то истории с поляками и украинцами реальны, то они не обобщены: «Даже если кого-то били, это не значит, что одна нация нападает на другую нацию». По его мнению, это проблема небольшой группы людей. И если подобные истории случаются, то они не замалчиваются в польских СМИ и такое отношение не пользуется популярностью, а тех, кто его «продвигает», ‒ осуждают. «Это жизнь, это случается, к сожалению, не важно, из Украины он или, может быть, из Великобритании ‒ это не имеет значения», ‒ добавляет источник.

По мнению экс-посла Польши в России Катажины Пелчинской-Наленч, одним из главных акцентов кампании фейковых новостей России в Польше является эскалация конфликта между поляками и украинцами.

Нет шанса убедить поляков положительно воспринимать Россию и изменить восприятие войны на Донбассе

«Россия много не инвестирует в информационное присутствие в Польше. Если они здесь присутствуют, то пытаются обострить конфликт между поляками и украинцами ‒ это главный акцент в российской кампании фальшивых новостей в Польше. Но они понимают, что нет никакого шанса убедить поляков положительно воспринимать Россию и изменить наше восприятие войны на Донбассе», ‒ считает экс-посол Польши в России.

Директор польского бюро аналитического центра Атлантический совет (Atlantic Council) Михал Кобоско рассказывает, что когда-то одна из радиостанций в Польше транслировала российское радио Sputnik. «И почему они это делали? Не потому, что они пророссийские, а потому, что им нужны были деньги. Для них не имело значения, кто давал деньги», ‒ говорит Кобоско.

Эксперт добавляет: «В фейсбуке есть страница «Российская пятая колонна в Польше», развенчивающая российскую пропаганду, но этим занимается частное лицо, а не какая-то государственная организация».

Материал подготовлен во время учебной поездки при поддержке «Вышеградского фонда» и центра «Новая Европа».